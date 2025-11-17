Home

Presentata la Ninja Challenge: nona edizione della gara internazionale di percorsi ad ostacoli che si terrà a Livorno il 22 e 23 novembre 2025

17 Novembre 2025

Presentata la Ninja Challenge: nona edizione della gara internazionale di percorsi ad ostacoli che si terrà a Livorno il 22 e 23 novembre 2025

Livorno 17 novembre 2025

Presentata a Palazzo Comunale la nona edizione della “Ninja Challenge”, torneo di percorso a ostacoli organizzato dalla a.s.d. Ninja Cave a Livorno.

L’evento sportivo si terrà sabato 22 (categorie bambini) e domenica 23 (adulti & elite) novembre, dalle 9,30 alle 16 presso la struttura indoor Pala Cecconi in via Cecconi 40 a Livorno, che sarà allestita per affrontare percorsi ad ostacoli di agilità equilibrio, coordinazione, esplosività. L’ingresso sarà gratuito.

Ad illustrare la Ninja Challenge sono stati l’assessore al Turismo e Commercio Rocco Garufo, Michele Silvestri presidente asd Ninja Cave, Maurizio Silvestri direttore tecnico Zen Club, Sara Anzovino responsabile settore Kids, Diego Baesso responsabile allestimento ostacoli dell’evento.

L’Assessore si è complimentato con gli organizzatori” per tutti gli aspetti che riguardano la manifestazione sportiva di alto livello e consolidata negli anni. Chi partecipa a queste manifestazioni trova la passione per un impegno sano e positivo”.

Gli organizzatori dal canto loro hanno illustrato le due giornate soffermandosi sulla parte dedicata ai bambini a cui si cerca di insegnare l’autostima, la disciplina, il coraggio e anche il senso del limite.

I percorsi ad ostacoli sono entrati ufficialmente come quinta disciplina del Pentathlon Moderno sostituendo l’Equitazione, e dunque saranno presenti alle Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Anche per questa edizione Ninja Challenge parteciperanno oltre a specialisti italiani nelle discipline ad ostacoli, atleti internazionali (tra le Nazioni partecipanti: Inghilterra, Spagna, USA, Romania, Francia) e pentatleti che si cimenteranno nelle prove ad ostacoli Ninja.

Ecco le principali novità della Ninja Challenge IX :

– Nuova location

– Unico evento italiano qualificante per i Mondiali NINJA WNL 2026

– Prima volta in Italia – Patrocinio della Federazione Italiana Pentathlon Moderno

La Disciplina ad Ostacoli Ninja è inoltre promossa da vari Format TV internazionali, ed in Italia ha visto protagonisti atleti livornesi anche durante il programma “Ninja Warrior” (Michele Silvestri Italia 2016 | Francia 2025) e “Show dei Record “condotto da Gerry Scotti (Martina Lottini, Nicola Gini, Anna Bargelli, Giulia Bertocchi, e il presidente asd Michele Silvestri).

Il valore di questo tipo di gara va al di là dell’aspetto sportivo. E’ una educazione, un allenamento a superare gli ostacoli che ora sono su un percorso ginnico, ma che domani saranno, sotto forme diverse, ostacoli nella vita quotidiana.

Le iscrizioni sono ancora aperte: per gli adulti termineranno giovedì prossimo 20 novembre, mentre i bambini potranno iscriversi fino al giorno della gara.

Per informazioni: A.s.d. NINJA CAVE – www.ninjacave.it

Presentata la Ninja Challenge: nona edizione