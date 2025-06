Home

Cronaca

Presentata la notte bianca dello sport 2025

Cronaca

26 Giugno 2025

Presentata la notte bianca dello sport 2025

Livorno 26 giugno 2025 Presentata la notte bianca dello sport 2025

Notte Bianca dello Sport: sabato 12 luglio, dalle 19.00 alle 02.00, oltre cento attività sportive, discipline da provare, spettacoli ed esibizioni per la festa dello sport livornese

Presentata questa mattina La Notte bianca dello sport di Livorno. Arrivata alla terza edizione, dopo lo straordinario successo dei primi due anni, la manifestazione si svolgerà sabato 12 luglio 2025, dalle 19.00 alle 2.00, tra via dei Pensieri, via Allende e le strutture sportive che fanno parte della cosiddetta Cittadella dello sport.

In programma oltre 100 tra attività sportive, discipline da provare, giochi, spettacoli, esibizioni, punti di informazione, esposizioni e la novità eSport. E poi lo street food, la musica, i gonfiabili per i bambini e le bambine, le interviste e tante altre attività per le famiglie. Insomma, una vera e propria festa dello sport livornese. La testimonial di questa edizione è la velocista Ambra Sabatini, campionessa paralimpica a Tokyo 2020 (100 metri) e portabandiera dell’Italia alle Paralimpiadi di Parigi 2024.

A organizzare l’evento è la Fondazione Lem – Livorno Euro Mediterranea, ente che si occupa dei grandi eventi a scopi turistici per conto del Comune di Livorno, in collaborazione con il Comitato provinciale del Coni. Oltre 50 i soggetti presenti all’evento tra Federazioni sportive, enti di promozione e associazioni del territorio, con un centinaio di società sportive e migliaia di bambini e bambine.

L’obiettivo della Notte bianca dello sport – evento unico in Italia – non è solo quello di celebrare la tradizione sportiva di Livorno, un’eccellenza e un orgoglio per la Toscana e l’Italia intera, ma anche e soprattutto consentire ai giovani, ai bambini e alle bambine di conoscere e provare ogni disciplina, in vista della ripartenza delle attività a settembre.

Tutti gli impianti della zona, dallo stadio Armando Picchi al PalaMacchia passando per la piscina Camalich e il campo scuola, saranno aperti e accoglieranno le famiglie per una serata di sport e divertimento. Come nelle prime due edizioni, sarà possibile seguire o provare decine e decine di sport, ma quest’anno i bambini e le bambine presenti riceveranno anche un gadget in base al numero di discipline provate durante la manifestazione. Basket, calcio, scherma, atletica leggera, pallavolo, ginnastica, lotta, karate, judo, baseball, tiro con l’arco. Ma anche surf, vela e windsurf grazie ai simulatori, senza dimenticare i pony all’interno dell’ippodromo Caprilli e tante altre novità.

All’incrocio tra via dei Pensieri e via Allende, sotto la curva Sud dello stadio, sarà allestito un salotto dedicato all’intrattenimento. Il clou è in programma alle 22.00, quando salirà sul palco Federico Buffa, giornalista, telecronista sportivo e storyteller. Buffa, in dialogo con la giornalista Stefania Renda, sarà protagonista di “Federico Buffa – Le storie dello sport livornese”, uno spettacolo inedito e originale elaborato ad hoc per la Notte bianca dello sport con focus soprattutto su calcio e basket.

Ad animare la serata sarà anche la FIGC – Lega Nazionale Dilettanti grazie a un vero e proprio villaggio del calcio inclusivo, posizionato nel parcheggio del campo scuola e dedicato al progetto nazionale “Il calcio a portata di mano”. Si tratta di un’iniziativa pensata per rendere il calcio accessibile a tutte e a tutti, superando barriere fisiche, sociali e culturali attraverso esperienze coinvolgenti e innovative.

L’area, aperta gratuitamente al pubblico e alle Onlus del territorio, ospiterà postazioni di gioco EA Sports FC 25 (Pro Club 11 vs 11) per provare il calcio digitale in modalità cooperativa e interattiva, dove ogni partecipante controlla un solo calciatore in squadra con gli altri.

A queste postazioni verranno affiancati alcuni tavoli per il calcio tavolo (subbuteo), il calcio balilla e il subbuteo tradizionale, trasformando l’esperienza sportiva in un linguaggio universale che unisce generazioni, abilità diverse e storie personali. Ad arricchire l’esperienza ci saranno telecronache live, commenti tecnici, musica e animazione per dare voce e colore alle sfide tra visitatori, atleti e associazioni presenti.

Inoltre, dopo il successo della scorsa edizione, quest’anno le aree per gli spettacoli sportivi saranno due: una nel parcheggio del campo scuola e dedicata interamente al pattinaggio, alla danza e alla ginnastica, l’altra invece nel parcheggio di via Allende e riservata a diverse discipline come il ciclismo, il basket in carrozzina e le arti marziali. In programma anche giochi come il calcio balilla umano e una gara di tiri da 3 punti aperta a tutti, oltre alle sfide sui remoergometri con le sezioni nautiche di Livorno grazie alla collaborazione dell’Accademia Navale.

Tra le novità principali di quest’anno, anche l’allestimento di uno skatepark con una serie di esibizioni spettacolari da parte di alcuni professionisti. Prevista infine – in collaborazione con Collezione cuore amaranto – una mostra speciale con 110 maglie amaranto e 110 maglie bianche della storia dell’Unione Sportiva Livorno 1915, organizzata proprio per festeggiare i 110 anni della società.

A seguire la Notte bianca dello sport 2025, ci sarà anche una troupe di Sky che realizzerà una puntata del programma “La Giovane Italia”, intervistando i giovani talenti livornesi. Il servizio andrà in onda nelle settimane successive su Sky Sport.

DICHIARAZIONI

Afferma il sindaco Luca Salvetti:

“Siamo passati dalla curiosità del pubblico per la prima edizione, alla verifica del format della seconda. Con la terza edizione di quest’anno affermiamo la certezza del valore di quanto organizzato. La Notte bianca dello sport si conferma, infatti, come la vetrina più importante per le federazioni e le altre realtà sportive livornesi, soprattutto grazie al coinvolgimento di bambini, di ragazzi e delle loro famiglie. L’opportunità è quella di scoprire e confrontarsi con nuove discipline sportive, punto di forza della manifestazione. Mi piace sottolineare la presenza di Federico Buffa, con il suo spettacolo sullo sport livornese, così come quella di Ambra Sabatini che, con il suo sorriso, il suo spirito e la sua forza, rappresenta al meglio lo sport paralimpico”.

Adriano Tramonti, coordinatore di Fondazione LEM – Livorno Euro Mediterranea, organizzatrice della manifestazione sottolinea l’importanza del sostegno che la Notte bianca dello sport ha ricevuto da Chianti Banca.

“Quest’anno – ha continuato Tramonti – abbiamo dedicato ancora più risorse allo sport e presenteremo un numero maggiore di aree per gli spettacoli e le dimostrazioni sportive. È stata anche potenziata l’area food – dal campo di rugby fino allo stadio – per rispondere alle necessità delle migliaia di partecipanti alla Notte bianca dello sport. Abbiamo inoltre previsto la presenza diffusa di aree musicali ed organizzato una sorta di concorso a premi per i bambini che effettueranno il maggior numero di prove sportive. Infine, allestiremo un corner animazione – all’angolo tra via Allende e via dei Pensieri – con un palco per lo spettacolo di Buffa, area dj e vocalist e consegna gadget”.

“La novità più bella di quest’anno è la presenza di Federica Buffa – ha sottolineato Gianni Tacchi, referente LEM per i rapporti con le federazioni sportive – lo story teller numero uno in Italia che sarà alla Notte bianca dello sport con un focus specifico ed originale sullo sport livornese. Le altre novità sono lo skate park, le due aree spettacolo – una delle quali presenterà anche lo sport paralimpico – e la mostra speciale sui centodieci anni dell’Unione sportiva Livorno. In giro per la Cittadella dello sport ci saranno, inoltre, cinque info point che consegneranno a tutti i bambini che lo richiederanno un documento dove apporre un timbro per ogni disciplina sportiva che proveranno. Più alto sarà il numero di timbri, più importante sarà il gadget che riceveranno secondo tre scaglioni: cinque, dieci e venti timbri”.

Presentata la notte bianca dello sport 2025