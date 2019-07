Home

15 luglio 2019

Presentata la nuova stagione del Teatro Goldoni, tutti gli appuntamenti

Livorno – Questa mattina, direttamente sul palcoscenico del Teatro Goldoni, presentiamo alla città ed alla stampa le Stagioni che animeranno il Goldoni dall’autunno 2019 alla primavera 2020.

In questa cartella troverete divise per stagioni le proposte che caratterizzeranno il nuovo cartellone ricco complessivamente di oltre 50 serate: l’inaugurazione è prevista il 19 ottobre nel segno di Pietro Mascagni con un nostro nuovo allestimento di Cavalleria rusticana in un originale dittico con la Suor Angelica di Giacomo Puccini. Quattro le opere in cartellone per la lirica con la proposta della “novità” per Livorno del capolavoro di Mozart Le nozze di Figaro (un’unica rappresentazione nel 1823!) in collaborazione con il Teatro spagnolo Ópera de Tenerife); nove gli spettacoli di prosa, con alcuni dei protagonisti assoluti delle scene ed una particolare attenzione ai temi ed alle novità che animano il mondo del palcoscenico; grande attenzione alla classica con ben tredici appuntamenti tra musica orchestrale e da camera, con solisti ed affermati direttori internazionali; tre le serate per la danza, di grande appeal per proposta e qualità delle compagnie, oltre ad una serie di eventi, di cui verranno presentati intanto i primi quattro su cui spiccano due mitici musical come Grease e Aggiungi un posto a tavola.

Una particolare attenzione è stata riservata anche per questa nuova stagione alla partecipazione del pubblico, con pacchetti ed offerte specifiche di abbonamento per il periodo estivo (in concomitanza con lo stand Goldoni ad Effetto Venezia) ed il varo di due club per chi ama l’Opera e la buona musica, con l’intento di favorire sempre più la partecipazione e frequentazione del Teatro.

Alla conferenza stampa intervengono il Sindaco e Presidente della Fondazione Goldoni Luca Salvetti, il Direttore Generale della Fondazione Goldoni Marco Leone, l’Assessore alla cultura Simone Lenzi, il Vice Presidente della Fondazione Livorno Marcello Murziani e numerosi ospiti.

La Stagione 2018/19 si è conclusa regalandoci ancora una volta dei dati estremamente incoraggianti. Si conferma il trend positivo di questi ultimi 4 anni: più sipari e più pubblico (160 sipari e circa 56.000 presenze nell’anno).

Il pubblico è aumentato di un 11% rispetto all’anno scorso, e di un più 16,8% in due anni. Anche il pubblico della lirica, dovunque in Italia in calo, da noi registra un più 24% rispetto allo scorso anno e più 28% rispetto a soli due anni fa.

Siamo uno dei Teatri più grandi e più importanti d’Italia. Siamo un Teatro che produce: 12.800 giornate lavorative contrattualizzate, 300 aziende coinvolte tra fornitori, service, hotel … Lirica, prosa, danza, sinfonica, teatro ragazzi. Programmazione, Produzione, Formazione e anche una enorme attività che potremmo sintetizzare col titolo di Teatro fuori dal Teatro: rassegne, festival, grandi eventi.

Come Teatro siamo appassionati, siamo curiosi a 360 gradi e cerchiamo di offrire a Livorno la più ampia gamma di proposte artistiche. Esplorare, sperimentare, avventurarsi, slanciarsi, cercare orizzonti pieghe punti di vista. Alla fine è tutto qui: se vuoi ampliare il tuo punto di vista, il tuo orizzonte mentale sentimentale comportamentale, allora sei vivo, altrimenti no.

Come dire, tutto sarà anche sempre più complesso stratificato, però a me sembra che alla fine sia semplicissimo: tutto quello che amplia la vita, la estende, la vivifica, è buono, invece tutto quello che la chiude o la delimita è pessimo e per me il Teatro è proprio questo: coraggio, slancio, apertura, opportunità.

Buon teatro a tutti!

Marco Leone

Direttore generale Fondazione Goldoni

OPERA

Sabato 19 ottobre, ore 20.30 – domenica 20 ottobre, ore 16

Mascagni Opera Studio in collaborazione con Rotary Club Livorno

CAVALLERIA RUSTICANA

Melodramma in un atto

musica di Pietro Mascagni

SUOR ANGELICA

Opera in un atto di Giovacchino Forzano

musica di Giacomo Puccini

direttore Daniele Agiman

regia Gianmaria Aliverta

Orchestra Filarmonica Pucciniana

Nuovo allestimento. Coproduzione Teatro Goldoni Livorno, Teatro Coccia Novara e Teatro Sociale Rovigo

Sabato 23 novembre, ore 20.30 – Domenica 24 novembre, ore 16

LE NOZZE DI FIGARO

Commedia per musica in quattro atti

musica di Wolfgang Amadeus Mozart

direttore Jacopo Sipari di Pescasseroli

regia Silvia Paoli

Orchestra della Toscana

Allestimento Ópera de Tenerife- Coproduzione Teatro Goldoni Livorno, Teatro Verdi di Pisa e Teatro del Giglio di Lucca

Venerdì 14 febbraio, ore 20.30 – Domenica 16 febbraio, ore 16

TOSCA

Melodramma in tre atti

musica di Giacomo Puccini

direttore Marco Guidarini

regia, scene e costumi Ivan Stefanutti

Orchestra Filarmonica Pucciniana

Coproduzione Teatro del Giglio Lucca, Teatro Goldoni Livorno e Teatro Verdi Pisa

Sabato 21 marzo, ore 20.30 – Domenica 22 marzo, ore 16

LTL Opera Studio 2019

NAPOLI MILIONARIA

Dramma lirico in tre atti di Eduardo De Filippo

musica di Nino Rota

direttore Jonathan Brandani

regia Fabio Sparvoli

OGI Orchestra Giovanile Italiana

Premio Abbiati 2013 per la categoria “Migliore iniziativa”

Coproduzione Teatro del Giglio di Lucca, Teatro Goldoni di Livorno, Teatro Verdi di Pisa

PROSA

Martedì 29 ottobre, ore 21

Gitiesse Artisti Riuniti

UN TRAM CHE SI CHIAMA DESIDERIO

di Tennessee Williams

con Mariangela D’Abbraccio e Giulio Corso

regia Pier Luigi Pizzi

Giovedì 5 dicembre, ore 21

The Catcher

ALESSANDRO BARICCO in NOVECENTO

autori Alessandro Baricco, Tommaso Arosio, Eleonora De Leo, Nicola Tescari

regia Alessandro Baricco

Venerdì 10 gennaio, ore 21

Teatro Eliseo

SKYLIGHT Il cielo sopra il letto

di David Hare

con Luca Barbareschi, Lucrezia Lante Della Rovere

regia Luca Barbareschi

Mercoledì 22 gennaio, ore 21

Gli Ipocriti di Melina Balsamo presentano

I SOLITI IGNOTI

Tratto dalla sceneggiatura di Monicelli – Cecchi D’Amico – Age & Scarpelli

con Vinicio Marchioni e Giuseppe Zeno

e con Augusto Fornari, Salvatore Caruso, Vito Facciolla e Antonio Grosso

regia Vinicio Marchioni

Giovedì 30 gennaio, ore 21

Jolefilm, Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa

NEL TEMPO DEGLI DEI

Il calzolaio di Ulisse

di Marco Paolini e Francesco Niccolini

con Marco Paolini

e con Saba Anglana, Elisabetta Bosio, Vittorio Cerroni, Lorenzo Monguzzi, Elia Tapognani

regia Gabriele Vacis

Venerdì 7 febbraio, ore 21

Gitiesse spettacoli

A CHE SERVONO GLI UOMINI?

una commedia musicale di Iaia Fiastri

musiche Giorgio Gaber

con Nancy Brilli

regia Lina Wertmüller

Martedì 18 febbraio, ore 21

Zocotoco Srl – Teatro di Roma / Teatro Nazionale – Fondazione Teatro della Toscana

THE DEEP BLUE SEA

di Terence Rattingan

con Luisa Ranieri

e Giovanni Anzaldo, Aldo Ottobrino

regia di Luca Zingaretti

Martedì 10 marzo, ore 21

Gli Ipocriti di Melina Balsamo

MISS MARPLE Giochi di prestigio

di Agatha Christie

con Maria Amelia Monti e Roberto Citran

regia Pierpaolo Sepe



Sabato 4 aprile, ore 21

Teatro Stabile d’Abruzzo / Ctb Centro Teatrale Bresciano

MANUALE DI VOLO PER UOMO

scritto da Simone Cristicchi e Gabriele Ortenzi, con la collaborazione di Nicola Brunialti

con Simone Cristicchi

regia Antonio Calenda

DANZA

Giovedì 19 dicembre, ore 21

Balletto di Mosca – Russian Classical Ballet

LA BELLA ADDORMENTATA

musiche Pyotr Ilyich Tchaikovsky

coreografie Marius Petipa

Martedì 14 gennaio, ore 21

Balletto di Mosca – Russian Classical Ballet

IL LAGO DEI CIGNI

musiche Pyotr Ilyich Tchaikovsky

coreografie Marius Petipa

Venerdì 13 marzo, ore 21

Equipe eventi presenta

SONICS in DUUM

creato e diretto da Alessandro Pietrolini

testi e regia Antonio Villella, Alessandro Pietrolini

direzione coreografica Federica Vaccaro

CONCERTI “AL CHIARO DI LUNA”

Con l’esclusiva apertura della cupola del Goldoni

Venerdì 20 dicembre, ore 21

ORCHESTRA DELLA TOSCANA

direttore Paolo Bortolameolli

Dimitry Masieev pianoforte

Programma F. Tchaikowsky Concerto per pianoforte e orchestra n.1 – A. Dvorak Sinfonia n.7

Domenica 2 febbraio, ore 17

ORCHESTRA DEL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO

direttore Beatrice Venezi

Venerdì 27 marzo, ore 21

ORCHESTRA DELLA TOSCANA

direttore Dalia Stasevska

Francesca Dego violino

Programma W. Lutoslawsky Concerto per violino e orchestra – da definire

Fuori abbonamento

Mercoledì 1 gennaio, ore 18

CONCERTO DI CAPODANNO

Orchestra del Conservatorio Musicale “P. Mascagni”



Sabato 22 febbraio, ore 21

Amici della Musica Livorno e Rotary Club Livorno

UTO UGHI

Note d’Europa

Martedì 7 aprile, ore 21

Orchestra del Conservatorio Musicale “P. Mascagni”



CLASSICA CON GUSTO

La Stagione di Musica da Camera in Goldonetta (11^ edizione)

Progetto artistico di Carlo Palese in collaborazione con Menicagli Pianoforti

Martedì 17 Dicembre, ore 21

“Voglio vederti danzare…”

Francesco Libetta pianoforte

Giulio Galimberti pianoforte e danza

musiche di Satie, Capogrosso, Tchaikovsky, Ravel, Liszt

Venerdì 17 Gennaio, ore 21

Aspettando Livorno Piano Competition 2020

Kenichiro Kojima pianoforte (Vincitore III edizione 2019)

Programma in via di definizione

Venerdì 6 Marzo, ore 21

Ritratti e Riflessi

I lieder di Mozart e Schubert

Gemma Bertagnolli soprano – Giovanni Bietti pianoforte

musiche di Mozart e Schubert

Giovedì 12 Marzo, ore 21

Progetto Beethoven 1:

La Sonata a Kreutzer

Mario Hossen violino – Adrian Oetiker pianoforte

musiche di Beethoven

Mercoledì 1 Aprile, ore 21

Poesia, Sogni, Fantasie: il mondo di Chopin e Schumann

Mariangela Vacatello pianoforte

musiche di Chopin e Schumann

Venerdì 24 Aprile, ore 21

Parigi, tra mondanità e scandalo

Duo pianistico di Firenze – Sara Bartolucci e Rodolfo Alessandrini due pianoforti

musiche di Ravel, Gershwin e Stravinsky

Venerdì 8 Maggio, ore 21

Progetto Beethoven 2

L’Accademia: un Concerto di 200 anni fa

Carlo Palese pianoforte – Alberto Bologni violino e I solisti di Livornoclassica

musiche di Beethoven

EVENTI

Martedì 26 novembre, ore 21

In occasione del Little Bit Festival il Nuovo Teatro delle Commedie

in collaborazione con Teatro Goldoni di Livorno presenta

FAMILIE FLӦZ

in Teatro Delusio

di Paco Gonazlez, Bjӧrn Leese, Hajo Schuler , Michael Vogel

con Andrès Angulo, Johannes Stubenvoll, Thomas Van Ouwerkerk.

Little Bit Festival, ottava edizione del festival sui linguaggi contemporanei

promosso da Pilar Ternera/NTC e mo-wan teatro

Venerdì 13 dicembre, ore 21 – Sabato 14 dicembre, ore 21

AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA

commedia musicale di Garinei e Giovannini

scritta con Jaja Fiastri

con Gianluca Guidi

musiche Armando Trovajoli

coreografie Gino Landi

regia originale Pietro Garinei e Sandro Giovannini

ripresa teatrale Gianluca Guidi

Giovedì 27 febbraio, ore 21 – Venerdì 28 febbraio, ore 21

La Compagnia della Rancia in

GREASE

di Jim Jacobs e Warren Casey

regia Saverio Marconi

con Simone Sassudelli, Danny Zuko Francesca Ciavaglia Sandy, Giorgio Camandona Kenickie

ed Eleonora Lombardo Rizzo

Venerdì 17 aprile 2020, ore 21

PAOLO MIGONE

Beethoven non è un cane

regia Daniele Sala

Tuffati in biglietteria dal 18 luglio al 2 agosto:

giovedì 18 e 25/7 e 1/8 (ore 16.30-19.30) e venerdì 19 e 26/7 e 2/8 (ore 10-13) per prenotazione Nuovi abbonamenti e vendita biglietti per gli Eventi della Fondazione Goldoni,

oppure recati presso il Gazebo del Teatro Goldoni ad Effetto Venezia (p.za del Luogo Pio) dal 31 luglio al 4 agosto (Prenotazione Nuovi abbonamenti).

La prevendita Eventi anche nei punti vendita Ticketone e online su www.goldoniteatro.it – www.ticketone.it – www.boxofficetoscana.it

Orario biglietteria: dal 17 settembre al 30 novembre la biglietteria sarà aperta dal martedì al sabato in orario 16.30/19.30. Dal 3 dicembre a fine stagione sarà aperta il martedì e giovedì in orario 10/13 e il mercoledì, venerdì e sabato in orario 16.30/19.30.

CLUB OPERA GOLDONI

Entra anche tu nel Club dedicato a chi ama la lirica ed il bel canto! Potrai godere di esclusivi vantaggi ed opportunità.

E’ gratuito e per farne parte basta abbonarsi alla Stagione d’Opera ad un prezzo straordinario (da € 68 a € 88) entro il 4 agosto e senza alcun anticipo presso lo stand Goldoni ad Effetto Venezia.

Potrai così:

avere la certezza di assistere a tutti e 4 i titoli del grande repertorio in programma e sempre dal tuo posto preferito;

partecipare ad un tour gratuito “Il Goldoni segreto” con guida turistica;

partecipare ad una prova musicale e di regia (dove possibile);

avere gratuitamente il programma di sala di ciascuna opera la sera dello spettacolo e su richiesta si potrà riceverlo anche in anteprima per e mail;

inoltre, per te che ami la buona musica, abbiamo pensato la formula “ Forever young ” ovvero potrai assistere ad ogni concerto con orchestra in programma nella stagione “Al chiaro di luna” con il biglietto straordinario riservato agli studenti a soli € 5 e gratuitamente a quello di chiusura del 7 aprile;

infine, ogni lunedì che precede l’opera, “Guida all’ascolto” per conoscerla e goderla nel migliore dei modi.

CLUB CLASSICA GOLDONI

Se ami la buona musica o ti vuoi avvicinare a questa usufruendo di esclusive opportunità di partecipazione e conoscenza, entra anche tu nel Club Classica! E’ gratuito e per farne parte basta abbonarsi alla Stagione Concerti “Al chiaro di luna” ad un prezzo straordinario (€ 30) entro il 4 agosto e senza alcun anticipo presso lo stand Goldoni ad Effetto Venezia (per gli abbonati alla stagione di “Classica con gusto” il prezzo rimane bloccato fino all’inizio della stagione)!

Potrai così:

avere la certezza di assistere a tutti e 3 i concerti con orchestra in programma e sempre dal tuo posto preferito;

avrai in aggiunta e gratuito il concerto di chiusura e sempre dal tuo posto in teatro;

potrai assistere ad un prezzo speciale a te riservato e con prelazione del tuo posto al Concerto di Capodanno e a quello fuori abbonamento del grande violinista Uto Ughi

potrai partecipare ad un tour gratuito “Il Goldoni segreto” con guida turistica;

avere gratuitamente il programma di sala di ciascun concerto in anteprima alla tua casella di posta elettronica, in modo da conoscere nel dettaglio programma e protagonisti di ciascun appuntamento;

infine, ogni lunedì che precede il concerto, “Guida all’ascolto” per conoscerlo e goderlo nel migliore dei modi.