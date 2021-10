Presentata la squadra dell’Africa Academy Calcio, lunedì prima esordio in campionato Uisp

Calcio

16 Ottobre 2021

Livorno 16 ottobre 2021

Ieri sera , nei locali del Circolo Arci di via di Salviano 53 , si è tenuta la presentazione della squadra Africa Academy Calcio che quest’anno , per la prima volta , parteciperà ad un campionato UISP .

Nella Sala , concessaci gentilmente dalla Presidentessa Anna , è stata allestita una mostra sull’attività dell’Associazione in questi sei anni dalla sua nascita .

Fotografie che illustravano il cammino di tanti ragazzi migranti che per amore del calcio approdavano in Africa Academy Calcio e non solo anche dei personaggi che hanno accompagnato L’Associazione durante questo cammino .

Dalla Presidentessa del CESDI Sharazad al CSI alla Salus Itinere di Luca Cecchetto , all’Associazione LIBERA contro le Mafie , all’Orlando calcio e al Livorno Calcio con cui al tempo in cui Doga era responsabile del Settore giovanile , era stato stretto un rapporto di collaborazione , al Comitato Pontino che ci ha dato uno spazio all’interno della baracchina n° 20 di Piazza Garibaldi .

Ci sono state foto di Pietro Bartolo , il medico di Lampedusa che ha curato migliaia di migliaia di migranti provenienti dal mare tra cui uno dei giocatori dell’Associazione .

Franco Marrucci , il Presidente , ha parlato della necessita’ di far avere a tutti i ragazzi che provengono dal continente africano un permesso di soggiorno e una relativa tessera sanitaria altrimenti diventa di estrema difficoltà avere la possibilita’ di un lavoro e la pratica di qualsiasi sport senza contare avere il diritto ad una assistenza sanitaria doverosa.

Alcuni ragazzi di Africa Academy Calcio si sono alternati sul palco evidenziando la gioia per un campionato da disputare

Said , ragazzo proveniente dall’Equador , si è detto onorato di essere compagno dei componenti della squadra additandoli come ragazzi educati , sensibili e soprattutto sempre sorridenti anche sei i problemi della vita sono immensi .

Seyni , capitano della squadra e membro storico di Africa Academy Calcio si è detto pronto a guidare la squadra in questo cammino fatto di 24 partite

Balla , centravanti della squadra , ha detto che è sempre stato innamorato sin da bambino del calcio . Per lui questa è una grande occasione di mettersi in mostra e di rendersi utile ai compagni .

Benten Bah , timidone , ha parlato della sua contezza di stare insieme ai suoi amici e di allenarsi con loro .

Hanno partecipato all’evento molte Associazioni venute per vedere questi ragazzi molti dei quali appartenevano a loro quando sono venuti a Livorno.

Il Cesdi con la sua Presidentessa Sharazad e la vice Presidente Rosalia . Lo Sporting Club , club con cui desideriamo accrescere la nostra conoscenza per le grandi motivazioni umanitarie che portano avanti .

L’Associazione Senza Frontiere di Mauro Ponteoro che ci ha donato un gentile pensiero , una targa celebrativa , e la Reset di Pino che nha seguito molto attentamente il dibattito

Il Comitato Pontino , sempre carino nei confronti dell’Associazione , era al completo

televisioni e giornalisti hanno inondato la sala con foto , riprese e interviste

La parte principale , tuttavia , spetta al Circolo Arci che ha ospitato l’Associazione e che ha preparato un buffet offerto generosamente

La Presidentessa Anna si è detta entusiasta della collaborazione che è nata perchè sarà la base per future manifestazioni di interesse sportivo e culturale

Cose di cui abbiamo bisogno in tempi difficili .

Hanno partecipato anche gli allenatori storici di Africa Academy Calcio che in questo momento sono out per problemi di stanchezza o fisici , Massimo Terranova e Paolo Mazzaccherini

il nuovo Staff è composto da Stefano Chiellini , Maurizio Zicanu , Massimo Anfossi e Fabio Corucci , tutte persone animate dalla voglia di rendersi utili per la causa di Africa Academy Calcio

La prima partita si giochera Lunedi 18 alle 21,00 al campo La Pace di via Turati .