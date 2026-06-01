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Cronaca

Presentata la stagione di corse all’Ippodromo Caprilli, sedici le gare in notturna dal 5 giugno al 28 agosto

Cronaca

1 Giugno 2026

Presentata la stagione di corse all’Ippodromo Caprilli, sedici le gare in notturna dal 5 giugno al 28 agosto

Livorno 1 giugno 2026 Presentata la stagione di corse all’Ippodromo Caprilli, sedici le gare in notturna dal 5 giugno al 28 agosto

Prende il via la stagione ippica 2026 all’Ippodromo comunale “Federico Caprilli”. Venerdì 5 giugno l’impianto riaprirà alla città e agli appassionati con la prima giornata di corse al galoppo, nell’ambito del calendario estivo. Sedici le gare in notturna dal 5 giugno al 28 agosto.

La presentazione questa mattina all’Ippodromo alla presenza del sindaco Luca Salvetti, del direttore generale del Comune di Livorno Nicola Falleni, del direttore di Alfea Emiliano Piccioni, oltre ai tecnici del Comune che hanno lavorato negli ultimi tre mesi per la riapertura del Caprilli e degli addetti ai lavori.

Dopo le note vicende che hanno interessato la precedente gestione, il Comune di Livorno ha assunto il coordinamento diretto della stagione, insieme alla società pisana Alfea. L’ente storico, che gestisce l’attività ippica e gli impianti dell’Ippodromo San Rossore a Pisa, al Caprilli si occuperà dell’organizzazione della parte sportiva. L’obiettivo è quello di garantire la continuità dell’attività ippica e la piena fruizione dell’impianto da parte del pubblico.

Per assicurare il regolare svolgimento delle giornate di corse, l’Amministrazione ha attivato le procedure necessarie per l’affidamento dei servizi tecnico-sportivi, operativi, logistici e manutentivi connessi alla stagione, avvalendosi di operatori economici specializzati secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

In particolare, sono stati affidati i servizi relativi all’organizzazione tecnico-sportiva delle corse, alla predisposizione del libretto corse, alla segreteria tecnica, al supporto agli organi di gara, al fotofinish, alle riprese televisive, alla gestione degli ingressi, ai servizi veterinari, al maniscalco e alla sala fantini.

Sono inoltre stati predisposti ulteriori servizi necessari alla gestione operativa dell’impianto e all’accoglienza di pubblico, operatori e scuderie, tra cui sicurezza e presidio delle aree, rimozione e smaltimento dei rifiuti, supporto operativo alle giornate di corsa, preparazione dei box, assistenza alle scuderie e allo starter, noleggio dei bagni chimici, fornitura di materiali e attrezzature.

Anche le attività manutentive relative al verde, alle strutture e alla pista sono state affidate all’esterno. Il Comune mantiene le funzioni di coordinamento generale, indirizzo e controllo, in raccordo con i settori comunali competenti e con i diversi soggetti incaricati dei servizi.

Accanto al programma ippico, l’Ippodromo Caprilli ospiterà anche alcuni eventi collaterali, pensati per valorizzare l’impianto come luogo aperto alla città e capace di accogliere iniziative sportive, culturali e associative.

Il primo calendario degli eventi collaterali prevede:

venerdì 5 giugno: iniziativa con l’associazione Il Cammino di Santa Giulia e il gruppo Cavalieri del Pegaso;

venerdì 12 giugno: serata dedicata a Saro Percoraro;

venerdì 19 giugno: serata dedicata alle Gare Remiere Livornesi;

venerdì 26 giugno: corsa Tris ed esposizione di Harley Davidson a cura di 0586 Garage.

Il costo del biglietto di ingresso sarà di 5 euro; ridotto, pari a 3 euro, per gli over 65 e per i giovani dai 12 ai 18 anni; gratuito per gli under 12.

Con l’avvio della stagione 2026, l’Amministrazione Comunale conferma l’impegno per il rilancio dell’Ippodromo Caprilli, patrimonio sportivo e identitario della città, con l’obiettivo di restituire continuità alle corse e rafforzare il ruolo dell’impianto come spazio di sport, socialità e partecipazione.

Ad introdurre gli interventi è stato Enrico Querci, responsabile comunicazione/segreteria.

Il primo a parlare è stato il sindaco Salvetti: “Il Caprilli non è soltanto un ippodromo, ma anche il parco più grande di Livorno, uno dei motivi per cui l’Amministrazione lo ha recuperato dal degrado in cui versava dal 2015. Quest’anno il Comune si occupa direttamente della manutenzione dell’impianto ed ha affidato a professionisti del settore, la società Alfea, l’organizzazione delle corse e degli eventi”. Il Sindaco durante il suo intervento ha ringraziato il Ministero dell’Agricoltura per il supporto e ha citato il fermento della città e degli operatori in vista della riapertura. Ha proseguito annunciando che la struttura ospiterà anche appuntamenti culturali (come “Scenari di Quartiere”), mostre canine e collaborazioni con realtà locali come l’Accademia Navale e il mondo del Palio.

Emiliano Piccioni, direttore della società Alfea ha lodato l’efficienza degli uffici comunali nel risistemare l’impianto in soli tre mesi e ha evidenziato il valore sociale del Caprilli come luogo di incontro per i cittadini. “Livorno è un tassello fondamentale per il galoppo toscano, colmando il vuoto lasciato dalla chiusura stagionale di Firenze e di Pisa. La stagione prevede 16 giornate di corse dal 5 luglio al 28 agosto, concentrate principalmente di mercoledì e venerdì. Le giornate principali sono il 12 luglio (Premio Livorno), il 14 agosto (Coppa del Mare) e il 28 agosto (Criterium Labronico). Si svolgeranno anche corse dimostrative di pony per bambini e una gara internazionale per amazzoni il 14 agosto”.

Piccioni ha segnalato che si attende l’autorizzazione finale dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la gestione delle scommesse.

Nicola Falleni, direttore generale del Comune di Livorno ha concentrato il suo intervento sulla complessa macchina organizzativa che si è mossa dietro le quinte. “La sfida di riorganizzare il Caprilli in tempi brevi è paragonabile a quella sostenuta per la mostra di Modigliani. Mi preme sottolineare la collaborazione tra diversi settori comunali (sport, uffici tecnici, finanziari, gare e appalti) e l’importanza di essersi affidati a esperti del settore per garantire la riuscita della stagione”.

Il calendario delle corse estate 2026

VENERDÌ 5 GIUGNO Evento collaterale: Ospiti l’Associazione Il Cammino di Santa Giulia e il gruppo Cavalieri del Pegaso

VENERDÌ 12 GIUGNO Evento collaterale: SERATA DEDICATA A SARO PECORARO

VENERDÌ 19 GIUGNO Evento collaterale: SERATA DEDICATA ALLE GARE REMIERE LIVORNO

VENERDÌ 26 GIUGNO – TRIS Evento collaterale: 0586 GARAGE PRESENTA ESPOSIZIONE DI HARLEY DAVIDSON

GIOVEDÌ 2 LUGLIO

VENERDÌ 10 LUGLIO – TRIS

DOMENICA 12 LUGLIO

GIOVEDÌ 16 LUGLIO

VENERDÌ 24 LUGLIO

VENERDÌ 31 LUGLIO – TRIS

MERCOLEDÌ 5 AGOSTO

VENERDÌ 7 AGOSTO – TRIS

VENERDÌ 14 AGOSTO 81^ COPPA DEL MARE – CRITERIUM – FEGENTRI – PR. F. CAPRILLI

MERCOLEDÌ 19 AGOSTO

VENERDÌ 21 AGOSTO

VENERDÌ 28 AGOSTO – TRIS