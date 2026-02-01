Home

Presentata la Tuscany Urban Cup, tappa livornese a ottobre

1 Febbraio 2026

Presentata la Tuscany Urban Cup, tappa livornese a ottobre

Livorno 1 febbraio 2026 Presentata la Tuscany Urban Cup, tappa livornese a ottobre

Si è tenuta nella Sala del Consiglio Comunale a Palazzo Comunale la presentazione della quinta edizione della Tuscany Urban Cup, un circuito regionale di gara di Mountain Bike (MTB) urbana che tocca alcuni borghi storici toscani con l’obiettivo di valorizzare il territorio, con, tra gli altri, il patrocinio del Comune di Livorno.

Sono intervenuti: il sindaco Luca Salvetti, il sindaco di Montieri Nicola Verruzzi, il vicepresidente Federazione Ciclistica Italiana Saverio Metti che ha donato al sindaco Salvetti la spilla della FCI, il presidente provinciale Livorno FCI Alessio Freschi, l’assessore allo Sport di Camaiore Luca Mecchi, il consigliere regionale FCI Andrea Fefè, la responsabile struttura fuoristrada Urban Martina Maule, la delegata allo Sport di Arcidosso Alessandra Ronconi.

Presenti anche rappresentanti della società Mushroom e del Livorno Cycling Team, della società Camaiore Cycling Projet, della società Tuscany Bike Park, dell’Ebike Montieri, della società Val di Lima Off Road e della società Real Prata. Ha partecipato anche il responsabile di circuito Fabrizio Sodi.

Durante la conferenza stampa sono stati proiettati video sulla gara e sui borghi attraversati dalle tappe.

L’evento unisce sport e valorizzazione del territorio, con emozionanti percorsi che attraversano i centri storici, le scalinate e i vicoli di caratteristici borghi toscani.

La Urban prevede prove libere e una gara ufficiale solitamente articolata su due manche a tempo, basata sul miglior cronometraggio.

La manifestazione è rivolta ad atleti e appassionati di MTB ed e-MTB.

Le tappe dell’edizione 2026 sono: Casoli, Camaiore 01/03; Colle Val D’Elsa 26/04; Gerfalco, Montieri 31/05; Montelaterone, Arcidosso 21/06; San Cassiano di Controne, Bagni di Lucca 13/09; Montenero, Livorno 11/10.

La tappa di Montenero coinciderà con la festa “Ottobrata” e i 100 anni del Gruppo Sportivo di Montenero.

Alla tappa di Gerfalco parteciperà un paratleta svizzero.

Dopo aver salutato le istituzioni e il pubblico presente in Sala il sindaco Luca Salvetti ha spiegato qual è la forza della Urban Cup: “E’ quella di mettere insieme uno sport assolutamente spettacolare con l’esigenza e la volontà di promuovere il territorio, promuovere tutte le località della nostra Toscana, che possono essere i piccoli paesi, le zone delle colline o dei monti, ma anche le città più grandi come può essere Livorno. Penso che questa formula sia quanto mai azzeccata. Sono contento che Livorno sia stata scelta come tappa conclusiva della quinta coppa. In questi anni abbiamo fatto un percorso bello, ma anche complicato e difficile per rilanciare questo sport facendo in modo di avvicinare i più piccoli senza allontanarsi da Livorno, con una pista in città ed una a Stagno. Auguro a tutti i partecipanti buon divertimento!”.