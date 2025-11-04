Home

Presentata la XVI edizione di “Forse non sai che…Campagna di sensibilizzazione contro il diabete”

4 Novembre 2025

Livorno 4 novembre 2025 Presentata la XVI edizione di “Forse non sai che…Campagna di sensibilizzazione contro il diabete”

E’ stata presentata alla stampa a Palazzo Comunale la XVI edizione di “Forse non sai che…Campagna di sensibilizzazione contro il diabete”. Un ricco programma di iniziative di sensibilizzazione sul tema, che si snoderanno intorno al 14 novembre, Giornata Modiale del Diabete.

Intervenuti l’assessore al Sociale e Sanità Andrea Raspanti, i primari ospedalieri Graziano Di Cianni e Roberto Danieli, Carmine Di Muro, direttore Medicina dello Sport, il direttore Zona Distretto dell’Asl Cinzia Porrà, Eleonora Agostinelli vicepresidente della Provincia di Livorno, oltre a Paolo Mori Ubaldini presidente di ADAL-OdV e coordinatore di Cerchio Blu-Gruppo di Studio Diabete, Scuola, Sport e Prevenzione.

Progetto:

A cura dell’Azienda USL Toscana Nordovest-Livorno – U.O.C. Diabetologia e Malattie del Metabolismo Livorno; U.O. Neonatologia e Pediatria – Servizio Diabetologia Pediatrica Livorno , SVS Società Volontaria di Soccorso , A.D.A.L. – O.d.V.. Ass.ne Persone con Diabete Livorno; A.G.D Livorno APS; CERCHIO BLU-Gruppo di Studio Interassociativo Diabete, Scuola, Sport e Prevenzione.

Con il patrocinio di:

Comune di Livorno – Assessorato alla Sanità e alla Coesione Sociale; Provincia di Livorno; Zona Distretto Livorno Az.Usl Nordovest; AMD Associazione Medici Diabetologi; Federazione Toscana Diabete OdV; Ufficio Scolastico Provinciale; Ordine dei Medici e Odontoiatri Livorno; Ordine dei Farmacisti Livorno; USP- Farmacie Comunali Livorno – Farma.Li srlu; FederFarma Livorno; Lions Club Livorno Porto Mediceo; Lions Club Livorno Host; Fondazione Teatro Goldoni – IL TIRRENO, LA NAZIONE, TELEGRANDUCATO

Finalità:

– sensibilizzare e informare l’opinione pubblica sulla “Pandemia Diabete”

– prevenire l’insorgenza della malattia diabetica e promuovere corretti stili di vita

IL PROGRAMMA, APRI IL PDF, CLICCA QUI