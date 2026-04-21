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Cronaca

Presentate le Gare Remiere 2026, si inizia col Trofeo Liberazione

Cronaca

21 Aprile 2026

Presentate le Gare Remiere 2026, si inizia col Trofeo Liberazione

Livorno, 21 aprile 2026 Presentate le Gare Remiere 2026, si inizia col Trofeo Liberazione

Presentato questa mattina presso la sede di Fondazione LEM Livorno Euro Mediterranea il “Progetto Gare Remiere 2026”, presenti il sindaco di Livorno Luca Salvetti, l’assessore a Turismo e Commercio Rocco Garufo, il coordinatore di Fondazione LEM Adriano Tramonti, il presidente del comitato Coppa Risi’atori Luca Ondini, la presidente del comitato Coppa Barontini Monica Bellandi e il presidente del comitato Palio Marinaro Michele De Martino.

Il “Progetto Gare Remiere” è l’iniziativa di Fondazione LEM – Livorno Euro Mediterranea inaugurata nel 2021 per il rilancio complessivo della tradizione remiera livornese come strumento di promozione turistica della città. Il progetto ha ottenuto da subito ottimi risultati in termini di apprezzamento e adesione di pubblico grazie alle riprese da drone e alla contemporanea trasmissione su maxischermo, tv e on line su https://gareremiere.tv della Coppa Risi’atori (dal 2021), della Coppa Barontini (dal 2022) e del Palio Marinaro (dal 2023).

Nel 2024 il progetto si è arricchito delle riprese in diretta delle due competizioni che aprono la stagione: il Trofeo “Liberazione” e la Coppa “Santa Giulia”. Lo scorso anno è stata inaugurata la diretta per la Coppa Lubrani-Meoni. Dunque, come lo scorso anno, anche nel 2026 le competizioni coperte dalle dirette organizzate da Fondazione LEM e rilanciate da Granducato TV (canale 15 Digitale Terrestre), saranno complessivamente sei.

Le date 2026

Trofeo Liberazione: sabato 25 aprile ore 14.30 – 18.00/ Bellana

Coppa Lubrani-Meoni: domenica 3 maggio 9.00 – 12.30 / Falsa braga – Pontino

Coppa Santa Giulia: venerdì 22 maggio ore 9.00 – 12.30 / Pontino

Coppa Risi’atori: domenica 31 maggio ore 17.30 – 19.30 / Arrivo: Ponte girevole

Coppa Barontini: sabato 13 giugno ore 21.30 – 24.00 /Fossi medicei

Palio Marinaro: sabato 27 giugno ore 17.00 – 20.00 / Terrazza Mascagni

A conclusione della conferenza stampa si è tenuta l’estrazione delle boe di partenza del Trofeo Liberazione del 25 aprile.

Juniores (vanno avanti i 4 migliori tempi). Prima Batteria 1) Pontino 2) Ovosodo 3) Borgo / Seconda batteria 1) Venezia 2) Salviano

Femminile (10 remi) 1) Ovosodo 2) Labrone

Femminile (4 remi) Eliminazione Diretta (si qualificano le prime due per batteria). Prima batteria 1) Ovosodo A. 2) Ovosodo B. 3) Borgo 4) Ardenza / Seconda Batteria 1) Labrone A. 2) Labrone B. 3) San Jacopo

Dieci Remi (eliminazione diretta) si qualificano le prime due per batteria. Prima Batteria 1) Salviano 2) Borgo 3) Venezia 4) San Jacopo / Seconda Batteria 1) Ardenza 2) Pontino 3) Labrone 4) Ovosodo

Anche quest’anno i manifesti del progetto “Gare remiere”, la cui immagine fotografica è di Andrea Dani, ospiteranno la traduzione in simboli dell’evento espressa attraverso la Comunicazione Aumentativa Alternativa: un approccio che si propone di offrire una modalità alternativa a chi, oltre ad essere escluso dalla comunicazione verbale e orale a causa di patologie congenite o acquisite, presenta anche deficit cognitivi più o meno severi.

Il “Trittico”

Il “trittico” remiero è una delle meraviglie che Livorno è in grado di proporre. Tre gare impegnative, che vedono protagoniste otto sezioni nautiche a rappresentare tutti i rioni cittadini, che si sfidano su gozzi a 10 remi.

La prima in ordine di tempo, domenica 31 maggio , è la Coppa Risi’atori. Dedicata a Tito Neri, riporta alla memoria le storiche figure dei “Risicatori”: portuali che ogni giorno sfidavano il mare a bordo di piccoli gozzi per raggiungere per primi le navi da scaricare. Una prova difficilissima, la maratona del mare, dalla Meloria fino al ponte girevole della Darsena Nuova.

C’è poi l’affascinante e complicata Coppa Barontini, gara a cronometro disputata in un percorso interno ai Fossi medicei, che si svolgerà sabato 13 giugno sera . Dedicata alla memoria di Ilio Barontini, leggendario comandante partigiano.

Infine, sabato 27 giugno pomeriggio , la regina delle competizioni tradizionali, quella che esprime meglio l’anima della città: il Palio Marinaro. Gli equipaggi si affrontano nello specchio d’acqua antistante la Terrazza Mascagni, accompagnati da un superbo tramonto.

Il Trofeo Liberazione, la Santa Giulia e la Coppa Lubrani-Meoni

Alle tre “classiche” si aggiungono le tre competizioni che aprono la stagione del remo e che sono ormai entrate nel solco della tradizione labronica. La prima è il Trofeo “Liberazione”, sabato 25 aprile pomeriggio, gara che si sviluppa con la rinnovata formula dell’inseguimento, e partenza a coppie quest’anno nello specchio d’acqua della Bellana, tra lo Scoglio della Regina e i Cantieri navali Benetti.

La seconda è la Coppa Lubrani-Meoni, domenica 3 maggio mattina , organizzata dalla Sezione nautica Ovosodo nello specchio d’acqua tra il Pontino e la Falsa Braga.

La terza è la Coppa Santa Giulia, di scena venerdì 22 maggio mattina , dedicata alla patrona di Livorno: una sfida a cronometro nello specchio d’acqua del Pontino, davanti alla Fortezza nuova.

Qualche informazione in più con le novità di quest’anno

La Coppa Risiatori è una gara remiera intensa e spettacolare, nata nel 1978, dedicata alla memoria di Tito Neri. Si tratta di una competizione di fondo molto impegnativa: 7600 metri in mare aperto, con partenza dalla Torre della Meloria e arrivo al ponte girevole antistante gli Scali Novi Lena, nel cuore di Borgo Cappuccini. Gli equipaggi, su gozzi a dieci remi, affrontano una sfida che richiede grande preparazione fisica, strategia e coraggio, con la possibilità di scontri in mare data la rotta libera. La manifestazione da qualche anno si divide su due giorni. Per il 2026 ci sarà un antipasto alla Bellana con competizioni dedicate agli equipaggi Juniores, Special e donne a 10 remi. Mentre il giorno successivo la gara dedicata alle gozzette a 4 remi femminile e infine la gara più attesa, quella dei gozzi a 10 maschili.

La Coppa Barontini, una gara remiera unica nel suo genere tra quelle del “trittico”, in quanto si svolge a cronometro. Si disputa di solito a giugno e coinvolge gozzi a 10 remi e gozzette a 4 remi, che gareggiano in prove separate. Le imbarcazioni partono una alla volta dagli Scali delle Cantine, davanti alla Fortezza Nuova, e percorrono un circuito di 3.200 metri nei fossi Medicei del centro storico, con arrivo nello stesso punto di partenza. Il tracciato è stretto e tortuoso, simile a uno slalom sull’acqua, dove contano soprattutto l’abilità del timoniere e la sintonia dell’equipaggio, più che la sola forza fisica. Il Trofeo Edda Fagni, costola della Barontini, dedicato alle gozzette a 4 remi (Juniores e donne), da quest’anno avrà luogo il giorno precedente alla gara principale.

Il Palio Marinaro, è la gara remiera per eccellenza che affonda le radici nella storia della città e nel suo legame indissolubile con il mare. Otto rioni cittadini si sfidano a colpi di remo su gozzi a dieci remi, in un percorso di 2000 metri nello specchio d’acqua antistante la Terrazza Mascagni, tra boe e virate mozzafiato. La competizione è il frutto di mesi di allenamento e sacrificio, vissuti nelle Cantine – i luoghi simbolo delle sezioni nautiche – dove i vogatori affinano tecnica, sintonia e spirito di squadra. Il Palio non è solo una gara, ma un rito collettivo, un momento di identità e appartenenza che coinvolge tutta la città. Quella del 2026 non sarà un’edizione qualunque: è quella del centenario. La prima gara dei Rioni si svolse infatti nel lontano 1926. Un anniversario importante.

Il Palio di Santa Giulia, storica gara remiera dedicata alla patrona di Livorno. Il comitato organizzatore presenta una formula di gara a cronometro, che si svolgerà sullo specchio d’acqua antistante gli Scali del Pontino. Un campo di gara al cuore del centro cittadino, pensato per offrire al pubblico una visione più diretta e coinvolgente della competizione.

La Coppa Liberazione è una competizione che segna l’inizio della stagione remiera in città. Ogni anno, il 25 aprile, Livorno celebra la sua tradizione con la storica gara che quest’anno si svolge nello specchio d’acqua della Bellana, tra lo Scoglio della Regina e i Cantieri navali Benetti. La Coppa quest’anno, dato il cambio di location, si svilupperà con una formula che prevede due batterie di 4 imbarcazioni, con i primi due gozzi che si qualificheranno per la finalissima.

La Coppa Lubrani-Meoni è un evento che unisce sport, tradizione e memoria. Ogni anno, la Sezione Nautica Ovosodo organizza questa gara remiera in onore di due figure emblematiche della città: Giancarlo “Carlone” Lubrani e Luigi Meoni. Due uomini che, attraverso la loro passione per la voga, hanno lasciato un segno indelebile nella storia remiera livornese. La competizione, che si svolge a maggio, è molto più di una semplice gara: è un momento di celebrazione della comunità, della passione per il remo e della memoria storica di Livorno.