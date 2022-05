Home

Presentate le idee vincenti della CALL “Startup Livornine 2030”

2 Maggio 2022

Mobilità e accoglienza sostenibile, scoperta del territorio, droni, inclusività e software le tematiche vincenti

Livorno 2 maggio 2022

Sono stati annunciati questa mattina i vincitori della prima edizione 2021-2022 della Call “Startup Livornine 2030”; organizzata e promossa dall’ATI Polo per l’Innovazione Urbana nell’ambito del servizio di animazione e sostegno all’innovazione che il Comune ha affidato al raggruppamento di quattro imprese: Simurg Ricerche (capofila), Innolabs, DaxoLab Coworking & Startup House e Promo PA Fondazione.

Alla conferenza stampa, organizzata al Cisternino di Città di Livorno, erano presenti :

Gianfranco Simoncini, Assessore al Lavoro e alle attività produttive del Comune di Livorno e Darya Majidi, CEO di DaxoLab.

La call, selezionando idee innovative, intendeva favorire la nascita e lo sviluppo di startup attraverso l’erogazione di servizi di incubazione ed accelerazione al fine di rafforzare il sistema imprenditoriale livornese.

“Lo sviluppo futuro di Livorno passa dall’innovazione. Dichiara l’assessore al Lavoro e alla Attività produttive del Comune di Livorno Gianfranco Simoncini che prosegue:

Se abbiamo bisogno di consolidare i settori forti e tradizionali della nostra economia, è indubbio che la creazione di nuova occupazione passa dal sostegno ad attività nuove ad alta intensità di innovazione ed dall’introduzione di fattori innovativi nelle piccole e medie imprese esistenti.

Sta in questa consapevolezza la scelta dell’Amministrazione di sostenere il Progetto Livornine2030 e di investire risorse comunali crescenti a favore delle micro e piccole imprese con i bandi per l’innovazione.

In tale direzione va il progetto che vede oggi il proprio compimento con la premiazione dei migliori progetti presentati.

Complimenti ai vincitori ed un forte auspicio che i progetti possano trovare tutti attuazione, sostenendo lo sviluppo della nostra città”.

“Siamo rimasti piacevolmente sorpresi dalla qualità delle proposte ricevute, motivo per cui abbiamo deciso all’unanimità di incrementare i vincitori della Call da 3 a 6, mettendo le nostre professionalità a disposizione della comunità.

Adesso entreremo nella fase più operativa del progetto, dove ad azioni formative, affiancheremo attività laboratoriali di coaching e mentoring personalizzato.

Supportare lo sviluppo di una idea a trasformarsi in una impresa crea valore non solo all’impresa ma alla comunità tutta.”- afferma la CEO di Daxolab Darya Majidi. “Complimenti dunque ai progetti selezionati e grazie al comitato di selezione per il lavoro svolto”.

Le idee presentate sono state ritenute dalla giuria tutte valide e degne di essere ulteriormente approfondite e per questo riceveranno tutte e sei (non più le prime tre come inizialmente stabilito) supporto in termini di formazione, mentoring e coaching, nonché servizi di assistenza tecnica per la costituzione e lo sviluppo della nuova impresa per un periodo di tre mesi.

In sede di conferenza, gli startupper hanno presentato alla stampa le loro idee vincenti, che riguardano diversi ambiti imprenditoriali:

GOODGO di Ecogeko srl – Massimiliano Petri.

Si tratta di una start-up innovativa e spin-off dell’Università di Pisa, che ha sviluppato la piattaforma di premialità GoodGo, unica a livello italiano a premiare chi utilizza diverse modalità di trasporto come l’andare in bici, a piedi, in treno, in autobus, in carpooling oltre all’utilizzo del pedibus sui percorsi casa-scuola.

‘Muoversi bene per vivere meglio’ è il motto di Ecogeko srl e con GOODGO, il gioco della mobilità che premia i cittadini virtuosi, è stato fatto un primo passo verso l’incremento della sostenibilità delle nostre città.

Nomadeh. Ostello 4.0.

Accoglienza sostenibile di alta qualità, innovazione tecnologica e di design, prezzi competitivi, esperienze autentiche ed immersive, tutto questo è Nomade: l’Ostello che non c’era. Il progetto, portato avanti da Margherita Pernice e Zuleica De Cassia Baldanzi, propone un’accoglienza ibrida, che coniuga il bisogno di autenticità, e l’uso dell’IOT del turista contemporaneo, per una piacevole avventura labronica ad impatto zero.

Locally srl – Claudio Pacini.

Locally è lo strumento digitale ed innovativo governato dai cittadini, che permette di partecipare attivamente alla crescita dell’economia territoriale, al miglioramento dell’ambiente e alla scoperta del territorio.

Gli utenti avranno la possibilità di guadagnare Local Coins svolgendo azioni ed attività sostenibili e solidali, spendendo poi il guadagnato nelle attività locali ed investendo nel territorio.

Cooperativa Le LIvornine – Alessandra Cirri.

Un locale completamente accessibile, corsi di formazione e creazione di opportunità di lavoro per le persone con disabilità, anche facendo “rete” con altre realtà livornesi.

Sono questi i pilastri su cui poggia Wonder, il progetto della Cooperativa sociale Le Livornine, che si trova nel Quartiere Venezia di Livorno e sarà operativo dalla prossima estate.

Si compone di un ampio locale polifunzionale (ristorazione, eventi, mostre), servizi, cucina e con l’opportunità di uno spazio attrezzato all’aperto. Valore aggiunto del progetto, l’utilizzo di prodotti e materie prime alimentari fornite in prevalenza da aziende del territorio.

