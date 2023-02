Home

24 Febbraio 2023

Livorno 24 febbraio 2023

Presentate le iniziative per la celebrazione dell’Unità d’Italia, dell’inno, della bandiera e della costituzione

Con il patrocinio del Comune di Livorno

Nella convinzione che se i giovani ben conoscono la storia del loro Paese sapranno costruire meglio il proprio futuro, il Comitato livornese per la promozione dei valori risorgimentali, l’Ufficio Scolastico Provinciale e il Comune di Livorno, hanno sottoscritto il 12 ottobre 2022 un Protocollo d’intesa finalizzato alle scuole di Livorno per la adeguata celebrazione il 17 marzo della Giornata dell’Unità Nazionale, dell’Inno, della Bandiera e della Costituzione (come previsto dalla legge 222/2012).

Le associazioni della memoria democratica: Comitato Risorgimento,ANPI e ANPPIA in sodalizio tra loro si adoperano aiutando tale conoscenza nel segno che unisce Risorgimento, Resistenza e Costituzione.

A questo scopo, nell’occasione, si intende svolgere una giornata di festa e di conoscenza del romanzo storico che ha portato le tante genti di un unico paese, ma frazionate in nove stati diversi e governati da regnanti dal potere assoluto, a divenire, prima, un popolo unico, poi una Repubblica democratica.

Saranno due ore gestite da un conduttore che terrà una specie di racconto, intervallato da brevi letture e da appositi brani musicali relazionati agli avvenimenti che scorreranno nel racconto.

Gli eventi inizieranno con i saluti della Direzione scolastica, di una eventuale autorità presente e di un rappresentate del sodalizio promotore

Ogni conduttore, coadiuvato di volta in volta dai supporti musicali della Banda della Città di Livorno; Banda musicale della Folgore; Coro ANPI di Rosignano; Coro La Scalinata, Coro SMS Micali; Coreutico L.C A. Palli; Fanfara dell’Accademia Navale, partendo dalla situazione del 1815 (Restaurazione) si soffermerà sulla genesi dell’ inno, e sull’humus che lo ha prodotto, cercando di confrontarlo anche con altri Inni; si soffermerà su aspetti particolari più consoni al filone storico che prosegue con la Repubblica Romana (1849) fino alla dittatura fascista e alla Resistenza, compresa la nascita della Repubblica democratica. Tutti meravigliosi aspetti di una storia meritevole di essere conosciuta e vissuta.

Il programma degli avvenimenti che si realizzeranno a partire da martedi 28 febbraio con prosecuzione per tutto il successivo mese di marzo p.v. prevede, per le scuole superiori, letture di brani letterari ed esecuzione di brani musicali del periodo storico considerati importanti per la narrazione; per le scuole primarie e secondarie di primo grado si preferirà un approccio più “emozionale” e aneddotico, facendo leva su nozioni e luoghi già familiari, compresa la toponomastica cittadina.

A chiusura del racconto sarà suonato l’Inno di Mameli ed infine saranno consegnati i piedistalli con le bandiere italiana ed europea previste per l’occasione.

Hanno aderito gli Istituti Comprensivi: BARTOLENA, con il plesso di Villa Corridi; BENCI, con i plessi Benci e D’azeglio; BRIN, con i plessi Brin e XI maggio; BENEDETTINI con il plesso SMS di Stagno; BOLOGNESI con il plesso SMS Fermi; CARDUCCI con i plessi di Bandinella ELE e SMS più Montenero co0n i plessi ELE e SMS; DE AMICIS, con il plesso SMS Pazzini; DON ANGELI con i plessi SMS di via Dudley e ELE Fattori;

Per gli Istituti superiori hanno aderito ITN Cappellini; LS Cecioni; LC, Niccolini-Palli; IPSIA Orlando; ITC Vespucci.

