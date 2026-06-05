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Cronaca

Presentate le nuove corse estive di Autolinee Toscane in collaborazione con il Comune di Livorno

Cronaca

5 Giugno 2026

Presentate le nuove corse estive di Autolinee Toscane in collaborazione con il Comune di Livorno

Livorno 5 giugno 2026 Presentate le nuove corse estive di Autolinee Toscane in collaborazione con il Comune di Livorno

La linea notturna 23 novità di questa stagione

Presentate in Comune le corse estive di Autolinee Toscane in collaborazione con il Comune di Livorno. La novità di quest’anno è la linea 23 che viaggerà in notturna e la conferma del bus 20 dopo il successo dello scorso anno. Erano presenti l’assessora alla Mobilità Giovanna Cepparello, Francesco Repetti funzionario del Comune responsabile della Mobilità Sostenibile, Simone Talamucci capo sede operativa AT di Livorno, Riccardo Nannipieri, area brand & community di AT per il dipartimento Nord.

La novità

La novità di questa stagione estiva è la nuova linea Notturna 23 che collegherà Scopaia/Leccia/Salviano con il centro città e il mare. Dall’11 giugno al 14 settembre la nuova linea 23 si aggiunge alle linee 21 e 22. Le corse saranno 3 tutti i giorni alle ore 21; 22 e 23. Venerdì e sabato si aggiungerà una quarta corsa alle 24. Il servizio terminerà quindi poco prima dell’ una di notte.

La linea 23 è stata voluta dal Consiglio Comunale e dalla Commissione Giovani.

Questo il tragitto: Scopaia, via Francia, via di Collinaia, via della Leccia, via di Salviano, viale Risorgimento, via Don Bosco, via Gramsci, viale Marconi, via del Fagiano, via Calzabigi, piazza Attias, via Magenta, via Cairoli, via Cogorano, via della Cinta Esterna, corso Mazzini, Scoglio della Regina, viale Italia Accademia Navale, viale Italia Barriera Margherita, viale Nazario Sauro, via dei Pensieri, via di Collinaia, via Spagna e Scopaia.

Linea 20 dal quartiere La Rosa a Chioma-Quercianella

“Al Mare in 20” è un servizio estivo gratuito voluto dal Comune di Livorno attivo il sabato, la domenica e a Ferragosto dalle ore 8 alle ore 20 (ultima partenza alle 19,25) che si ripete per il secondo anno. La linea permetterà di raggiungere gratuitamente, grazie al contributo dell’Amministrazione Comunale, i punti balneabili della costa livornese tra Antignano e Chioma.

Questa linea è stata voluta e finanziata dall’Amministrazione Comunale a seguito di un progetto presentato dai ragazzi della Commissione Ambiente e Mobilità Studenti e Studentesse del Comune di Livorno, ed è stata realizzata grazie alla collaborazione e alla disponibilità di AT.

La linea partirà dal quartiere La Rosa, transitando in andata e ritorno, dai quartieri di Ardenza e Antignano, raggiungendo Chioma in circa 20 minuti. Sarà quindi possibile, comodamente e gratuitamente, e senza l’assillo di trovare parcheggio, le discese a mare più belle di questo tratto di costa (tra le quali il Parco Marino del Boccale, Calafuria, Sassoscritto, Calignaia, Cala del Leone, Baia del Rogiolo, la Spiaggetta, Baia dei Paolieri, i Calloni, Lido del Chioma).

Linee 16 e 18.

Inoltre, con la partenza del servizio estivo, come avviene già da alcuni anni, le linee 16 e 18 arriveranno al mare; questi i percorsi:

LINEA 16: Leccia – Collinaia – Adenza Terra – Ardenza Mare

LINEA 18: Ardenza Terra – Giambruni – Curiel – Collinet – Ardenza Terra – Ardenza Mare.

Convenzioni per gli abbonati At che prevedono vari sconti :

Al fine di incentivare la mobilità sui bus At-Autolinee Toscane ha studiato molte promozioni per i propri abbonati. Ricordiamo ad esempio, nell’area vicina a Livorno, gli sconti speciali riservati agli abbonati AT per Il Cavallino Matto, l’Acqua Village, il Cinema Teatro 4 Mori, l’Acquario di Livorno, il Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa a Calci, Villa Reale a Marlia, e tanti altri ancora.

Le promozioni per gli abbonati At sono in continuo aggiornamento e ampliamento e i vantaggi sono comunicati e diffusi anche attraverso canali digitali quali newsletter e comunicazioni dirette agli abbonati, ma at consiglia anche di controllare sempre anche la pagina PROMOZIONI dove vengono via via aggiornate le varie promozioni.

Info:https://www.at-bus.it/it

Interventi

“L’intervento dell’Amministrazione Comunale – ha dichiarato l’assessora Cepparello – si concentra sul potenziamento e sul successo del trasporto pubblico locale a Livorno, lo dimostra l’aumento del 26% nella vendita dei biglietti tra il 2023 e il 2025.

La nuova linea 23 e la riconferma della linea 20 sono il frutto del lavoro del Consiglio Comunale e della Commissione Giovani. Queste novità nascono appunto da richieste specifiche dei giovani. Ritengo sia un segno di grande maturità e sensibilità ambientale da parte delle nuove generazioni.

Per promuovere l’uso dell’autobus come scelta di sostenibilità ed “educazione civica”, verrà inviata una lettera con locandine informative a tutte le scuole della città, raggiungendo oltre 20.000 studenti e le loro famiglie.

E’ necessario rendere il trasporto pubblico sempre più strategico, sostenibile e accessibile, rispondendo alle esigenze di mobilità sia per il tempo libero notturno che per l’accesso al mare”.

“La collaborazione col Comune di Livorno per noi di At è molto importante perché grazie all’attenzione dell’Amministrazione Comunale e grazie ai nostri investimenti, a cominciare dai nuovi bus, stiamo sviluppando un servizio sempre più efficacie ed efficiente così da spostare sempre più persone verso la mobilità collettiva così da ridurre l’uso dell’auto privata. Il fatto che i nostri servizi bus anche dopo la chiusura delle scuole in questa estate 2026 non diminuiranno ma anzi aumenteranno, proprio grazie all’azione del Comune, è significativo della comune volontà che muove AT e Comune” spiega Simone Talamucci capo sede operativa AT di Livorno.

“Incentivare l’uso dei bus è comune obiettivo di noi e del Comune di Livorno – commenta Riccardo Nannipieri, area brand & community di AT per il Dipartimento Nord – proprio per questa ragione come azienda abbiamo predisposto un piano comunicazione per far conoscere a più persone possibile le opportunità di una mobilità sicura e sostenibile anche durante questa estate. In particolare, promuoveremo le linee 20 e 23, attraverso l’utilizzo di locandine, pendini a bordo bus, manifesti murari e la decorazione della fiancata sinistra di due autobus dedicati”.