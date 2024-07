Home

17 Luglio 2024

Piombino (Livorno) 17 luglio 2024 – Presentati i piani industriali Metinvest e Jsw, il giudizio dei sindacati

Si è tenuto a Roma l’incontro convocato dal ministero per la presentazione, alle segreterie nazionali e territoriali di Fim Fiom Uilm, dei piani industriali Metinvest Danieli project Adria e piano industriale Jsw, questo il resoconto dei sindacati

“Le segreterie prendono atto che al tavolo di oggi il primo punto posto nell’incontro precedente, ossia la definizione delle aree, sembra abbia riscontrato una possibile risoluzione.

Attendiamo però il verbale che l’Autorità portuale si è impegnata a stilare per confermare l’accordo tra le due società.

Il giudizio potrà essere positivo solo con la firma definitiva e con la contrattualizzazione di tale accordo, che confidiamo possa avvenire senza rallentamenti già nelle prossime settimane e comunque prima del prossimo incontro già programmato per la prima metà di settembre.

Un nodo questo della definizione delle aree che non dà possibilità di progredire nel percorso di reindustrializzazione di Piombino.

Le illustrazioni dei piani industriali hanno visto:

da una parte – Metinvest- con una presentazione concreta, puntuale, con la definizione chiara di quali prodotti, per quale mercato e con quale occupazione, una definizione chiara dell’arruolamento del personale e dei tempi per arrivare alle produzioni.

Dall’altra -Jsw- una narrazione incerta sulla realizzazione o meno di un forno elettrico, e una presentazione già nota sul revamping del treno rotaie.

Le Organizzazioni sindacali Fim Fiom Uilm purtroppo sono costrette a constatare che i tempi per definire la realizzazione degli accordi di programma richiedono ancora un importante lavoro sulle soluzioni tecniche e finanziarie.

Dopo tale presentazioni il governo ha ritenuto necessario aggiornare il tavolo per realizzare un focus sull’occupazione del personale che guardi ai due piani industriali e che prevedono una discussione dettagliata che si realizzerà nella convocazione già calendarizzata per i primi di agosto. Affinché tale incontro possa essere concreto però sarà necessario avere certezza del raggiungimento dell’accordo tra le parti in merito alle banchine, aree comuni, accesso nelle aree e suddivisione delle suddette”

