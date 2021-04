Home

Presentati il sito turistico, il video, la guida e la mappa dell'Ambito Territoriale di Livorno

24 Aprile 2021

Presentati il sito turistico, il video, la guida e la mappa dell’Ambito Territoriale di Livorno

Livorno Experience. Vivere le terre d’acqua

Presentati il sito turistico, il video, la guida e la mappa dell’Ambito Territoriale di Livorno

Comune di Livorno capofila con Capraia e Collesalvetti

Livorno, 24 aprile 2021

Presentati nella sala del Consiglio Comunale di Livorno il nuovo sito “Livorno Experience. Vivere le terre d’acqua”, un video, una mappa e una guida turistica:

sono i primi prodotti dell’Ambito Territoriale di Livorno, lo strumento di organizzazione turistica nato per gestire in forma associata l’informazione e l’accoglienza come previsto dalla Legge Regionale 86/2016, costituito dal Comune di Livorno, quale capofila, e dai Comuni di Collesalvetti e Capraia isola.

Il sito sarà arricchito da un video “Le Terre d’acqua della Toscana” che mostra le bellezze, i colori e le specificità del territorio livornese con immagini coinvolgenti e appassionanti; da una mappa e da una guida turistica, al momento soltanto online, che presto sarà prodotta anche in formato cartaceo.

A questo si aggiunge una campagna fotografica composta da 240 fotografie del territorio livornese che saranno utilizzate per la comunicazione social.

Al banco dei relatori il sindaco di Livorno Luca Salvetti, l’assessore al Turismo e Commercio Rocco Garufo, Sabina Borgogni dirigente del Settore Sviluppo Economico, Turismo e Sportello Europa del Comune di Livorno, Laura Giuliano della Cooperativa Itinera Progetti e Ricerche che ha curato la realizzazione del video, della mappa e della guida turistica.

Collegati in rete la sindaca di Capraia Marida Bessi, l’assessore al turismo del Comune di Collesalvetti Dario Fattorini, la consigliera comunale di Capraia Antonella Vito, Alessandro Tortelli coordinatore dei lavori della Consulta

“Affrontare un discorso sul turismo riconcilia con il mondo soprattutto dopo un anno di emergenza Covid-19 – ha affermato il sindaco Salvetti –

Il nostro territorio rappresenta un unicum se riusciamo a coglierne la particolarità rispetto all’offerta del resto della Toscana che è legata soprattutto alle città d’arte.

E’ solo facendo sistema che possiamo ottenere risultati significativi.

L’Ambito può giocare un ruolo importante dal momento che il futuro economico del nostro territorio deve passare dalla riconversione turistica”.

Il sindaco di Capraia Marida Bessi e l’assessore del comune di Collesalvetti Fattorini hanno condiviso le parole del sindaco Salvetti aggiungendo l’importanza del ruolo del mare, delle colline e soprattutto dell’elemento acqua, ribadendo la necessità di mettere a frutto il lavoro di programmazione e progettazione dell’Ambito Territoriale di Livorno.

“Finalmente compiamo un passo nella direzione giusta, perchè il turismo rappresenta il futuro per un territorio come il nostro che sta vivendo un declino industriale iniziato da anni – ha affermato l’assessore al Turismo e Commercio del comune di Livorno Rocco Garufo durante il suo intervento – L’approssimazione in ambito turistico è finita, lo dimostrano il piano operativo prodotto da persone qualificate e la consapevolezza che è necessario fare rete.

Abbiamo bisogno di competenze differenziate per sviluppare un lavoro mirato sulla promozione turistica vera e propria, con l’offerta di pacchetti qualificati.

Ora si può finalmente cominciare a ragionare su ipotesi di governance di questo mondo complesso.

Oggi si gettano le fondamenta di un lungo lavoro che deve porsi obiettivi precisi anche con l’intervento di finanziamenti regionali.

E’ importante sottolineare anche la presenza di Livorno, per la prima volta in assoluto, all’edizione 2021 della Borsa del Turismo di Milano”.

Sabina Borgogni, dirigente del Settore Sviluppo Economico, Turismo e Sportello Europa del Comune di Livorno ha tenuto a specificare tre elementi fondamentali del lavoro dell’Ambito Territoriale: “Il carattere trasversale con cui è stato affrontato il tema del turismo; l’approccio di rete; il metodo scientifico”.

La Consulta del Turismo dell’Ambito Territoriale di Livorno si è riunita pochi giorni fa alla presenza di tutti i soggetti coinvolti, dei sindaci di Livorno e Capraia, degli assessori al Turismo dei comuni di Livorno e Collesalvetti e dell’assessore regionale al Turismo Leonardo Marras.

Nell’incontro sono stati presentati: il sito e i contenuti di”LIvorno Experience. Vivere le terre d’acqua”, l’attuazione del bando StarUp dell’Ambito turistico di Livorno, gli strumenti di comunicazione dell’Ambito, il piano operativo 2021 e il bando di consolidamento dell’ambito per il periodo aprile 2021-febbraio 2022.

