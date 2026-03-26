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Presentato a Livorno il 59° Rallye Elba – Trofeo Cantiere Navale ESAOM

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26 Marzo 2026

Presentato a Livorno il 59° Rallye Elba – Trofeo Cantiere Navale ESAOM

Livorno 26 marzo 2026 Presentato a Livorno il 59° Rallye Elba – Trofeo Cantiere Navale ESAOM

Dopo l’apertura delle iscrizioni della settimana scorsa, che chiuderanno il 10 aprile, l’evento organizzato da Aci Livorno Sport su mandato di Aci Livorno ha idealmente acceso il motore per avviarsi verso una nuova edizione di prestigio, il prosieguo della tradizione di una delle competizioni su strada più amate al mondo.

L’evento si pone di diritto come veicolo di promozione, immagine e valore per l’intera isola. Nei giorni della manifestazione, l’Elba si anima di appassionati, piloti, team, tecnici, media e addetti ai lavori, generando un indotto significativo per il tessuto economico locale. La 59ª edizione del Rallye Elba-Trofeo Cantiere Navale ESAOM è dunque pronta a rinnovare la propria tradizione, un guardare al futuro senza dimenticare il proprio passato. Una gara che continua a rinnovarsi, restando fedele al proprio spirito originario: quello di una sfida sportiva autentica, che regala sensazioni forti a chi la accetta, profondamente legata al territorio che la ospita

Marco Fiorillo, Presidente di ACI Livorno, ha aperto i lavori con un mix di orgoglio e pragmatismo: “Il marchio “Rally Elba” è oggi un brand ambito a livello europeo, ma per restare ai vertici serve innovazione. L’International Rally Cup del 17-18 aprile presenterà infatti un format più dinamico: le prove speciali, pur ricalcando le strade storiche, sono state “spezzettate” per aumentare il ritmo della gara. Resta intoccabile il mito della “Due Mari”, che quest’anno verrà percorsa in senso inverso per preservare l’asfalto. Proprio sulla sicurezza delle strade si è concentrato l’appello di Fiorillo: un’isola turistica d’eccellenza non può prescindere da una manutenzione stradale rigorosa, un tema che chiama in causa direttamente Regione e Provincia”.

Uno dei momenti più significativi della presentazione ha riguardato l’intervento di Luciano Fiori, Presidente di ACI Livorno Sport, il quale ha voluto spostare l’attenzione sul capitale umano che sta dietro alla macchina organizzativa.

“Restare in questa squadra è un impegno che porto avanti con piacere, perché è impossibile lasciare questa famiglia. Siamo un’entità di persone che collabora da anni, condividendo tutto: dalle risate ai problemi organizzativi. Quando una squadra dura così a lungo, significa che le fondamenta sono buone”.

Fiori ha inoltre evidenziato come il legame tra sport e sociale sia il vero motore dell’evento, citando la sua partecipazione attiva nel Centro Studi Internazionale “Papa Leone XIII” e il suo ruolo nella mutua Centro-Sms, a testimonianza di come i valori della solidarietà e della vicinanza al territorio siano “incisi nel DNA” degli organizzatori.

Una rete di partner per lo sviluppo dell’isola

La solidità dell’evento poggia su una squadra di partner che vedono nello sport un volano di crescita. L’Ingegner Florio Faccendi, presidente della Banca Centro Toscana Umbria, ha ribadito come il sostegno al rally sia una forma di “restituzione” al territorio, un modo per trasformare il valore economico in benessere sociale.

Accanto ai nomi storici come Locman Italy, che premierà le eccellenze in gara con i suoi celebri cronografi, spicca quest’anno l’ingresso di ESAOM Cesa. Il colosso della cantieristica navale, con sede a Portoferraio, rappresentato da Giacomo Buzzoni, ha scelto di sposare la causa del rally riconoscendone il valore di vetrina internazionale: un’alleanza tra eccellenze del mare e dello sport, che rafforza l’identità produttiva dell’Elba.

“Tengo ad evidenziare – ha detto Buzzoni – sottolineare che per noi è un vero orgoglio far parte di questo gruppo. Fin dal primo momento abbiamo percepito la sensazione di una squadra unita e forte, capace di promuovere valori importanti attraverso una disciplina sportiva che ha, senza dubbio, un impatto estremamente positivo sul nostro territorio. Si tratta di un evento di grande rilievo e siamo onorati di essere Main Sponsor per l’attività di quest’anno. Vorrei inoltre evidenziare che, fin dai primi colloqui con Luciano, mi è stato subito chiaro quale fosse l’impatto sociale di questa iniziativa sull’isola. È un aspetto che ho riscontrato personalmente parlando con i residenti: essendo noi sempre presenti a Portoferraio, vediamo quanto questo evento sia atteso. Per tutti rappresenta una vetrina straordinaria per la nostra bellissima isola.”

Particolarmente significativo è stato l’intervento di Leonardo Acquaviva, Presidente di ACI Pisa e della Federazione Toscana ACI. In un momento di grandi riforme istituzionali per l’ente, Acquaviva ha lanciato una sfida politica: superare i vecchi campanilismi tra Pisa e Livorno per creare una “grande città costiera” capace di dialogare alla pari con Firenze.

Questa visione si traduce in progetti ambiziosi, come la trattativa, ribadita oggi da Luciano Fiori, per portare la pre-partenza del Rally Storico di settembre a Piazzale Michelangelo, nel cuore del capoluogo toscano. Un’operazione di marketing territoriale pensata per blindare il primato dell’Elba contro la concorrenza di altri territori europei.

Fabrizio Pierulivo, Scuderia Race Elba: “Siamo nati solo da quattro anni, ma la soddisfazione di far parte di questa grande famiglia è immensa. La nostra collaborazione con l’organizzazione si fa ogni giorno più stretta e proficua. Per l’appuntamento del 17 aprile saremo presenti in forze: porteremo al via circa una trentina di persone tra piloti e navigatori. Al momento contiamo circa 80-90 tesserati, di cui oltre cinquanta impegnati attivamente nell’attività agonistica. Sono numeri importanti per una realtà isolana, che testimoniano quanto la passione per i motori sia viva”.

Programma e date principali

Due i giorni di competizione, su un percorso che ricalca in ampia parte l’edizione dell’anno passato con alcune variazioni sul tema, come ad esempio un solo passaggio sul Monte Perone, per non congestionare troppo la zona. La prima giornata di gara interesserà la parte occidentale dell’isola, mentre la seconda si svolgerà in quella orientale, mantenendo sempre un’attenzione particolare a ridurre al minimo l’impatto sul territorio e sulla vita quotidiana dei cittadini.

Due giorni di gara e nove Prove Speciali sono le “portate”, certamente esclusive e prelibate dell’evento che andrà a proporre un percorso ispirato alla tradizione, pur se vi saranno alcune varianti e novità, per renderlo come al solito “a misura di pilota”. Un lavoro dietro le quinte da parte di Aci Livorno Sport, in concerto con l’intera comunità elbana, che sicuramente darà valore all’avvio della serie IRC.

Le prime tre prove speciali sono previste per venerdì, 17 aprile, giornata caratterizzata dalla “piesse” “Due Colli” in notturna, preceduta da un primo passaggio sulla stessa strada (la prima prova speciale) e dalla lunga “Due Mari” di oltre 20 chilometri.

La restante porzione di sfide sarà sabato 18 aprile, con tre prove diverse per due volte.

Il totale della distanza cronometrata aumenta, rispondendo alle nuove normative federali, portandola a 113,830 chilometri, sui 333,240 del percorso.

Due i riordinamenti previsti a Portoferraio, altrettanti a Porto Azzurro (il primo precede la cerimonia di partenza), mentre il parco assistenza, come consuetudine, sarà a Portoferraio, nella zona portuale.

La partenza ufficiale del rally è fissata per venerdì 17 aprile alle ore 16.30 da Porto Azzurro – Banchina IV Novembre, con ingresso nel riordinamento notturno a Portoferraio alle ore 22.20.

Sabato 18 aprile l’uscita dal riordinamento notturno è prevista alle 7.50, mentre l’arrivo finale è fissato per le ore 16.00 a Portoferraio, Viale delle Ghiaie.