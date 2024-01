Home

Presentato alle Benci il progetto “Una scuola, molte culture, una comunità”

10 Gennaio 2024

Livorno 10 gennaio 2024 – Presentato alle Benci il progetto “Una scuola, molte culture, una comunità”

Sono 23 i progetti selezionati e finanziati in tutta Italia con il bando “Vicini di scuola”, da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Uno dei 23 progetti vincitori, con il titolo “Una scuola, molte culture, una comunità” è stato presentato da una rete di soggetti del territorio di Livorno: 14 partners tra associazioni, imprese ed istituti comprensivi del territorio che operano nell’ambito della cultura, del sociale e dello sport guidate dalla cooperativa sociale Cuore Liburnia capofila e soggetto responsabile del progetto. Importante il sostegno del Comune di Livorno che ha partecipato ed aderito in qualità di partner alla rete della comunità educante nella fase progettuale garantendo il proprio supporto allo svolgimento del progetto.

Tutte le attività si svolgeranno principalmente presso le sedi delle scuole Benci-Borsi con la partecipazione anche di alcune classi dell’istituto comprensivo Micheli-Bolognesi.

Il bando mirava a promuovere interventi educativi innovativi rivolti a bambini e bambine tra i 6 e 13 anni supportare iniziative in grado di garantire equità nell’accesso a scuola, favorire la sperimentazione di attività da realizzare in ambito scolastico ed extra-scolastico. Obiettivo rendere più attrattive le strutture educative dei contesti territoriali caratterizzati da maggiori fragilità e vulnerabilità, valorizzando la diversità come risorsa riportando le famiglie a scegliere la scuola di prossimità, costruire una comunità educante ampia e diversificata per attuare un’offerta educativa di alto profilo, passando per la condivisione di strumenti e modalità tra i vari soggetti. Il progetto mira a rafforzare una scuola già innovativa, aperta al territorio, multidisciplinare e ricca di stimoli implementando interventi multidimensionali volti a potenziare le competenze sia dei minori che degli adulti quali genitori, insegnanti ma anche dell’intera comunità locale.

L’intervento sarà realizzato in particolare nel quartiere Benci-Centro, dove è localizzato il plesso “Antonio Benci” in un’area in cui si registra un’alta concentrazione di popolazione straniera che supera il 20% dei residenti. La scuola a partire dai primi anni 2000 ha visto crescere molto velocemente la percentuale di studenti stranieri. Nell’A.S. 2004-05 su 363 iscritti gli stranieri erano 58 (16%); già nell’A.S. 2009-10 avevano raggiunto il 44%. Attualmente, raggiunge il 45% degli iscritti (139 bambini nell’A.S. 2019-20). L’incidenza degli alunni con background migratorio è ben più alta: almeno la metà degli alunni con cittadinanza italiana sono figli di coppie miste o di cittadini italiani di origine straniera. Almeno 2/3 degli iscritti è quindi di origine straniera. Il progetto consentirà di proporre modelli di eccellenza per potenziare l’offerta educativa della scuola ed interventi capaci di riequilibrare la composizione sociale della scuola riducendo la polarizzazione dell’istituto e favorendo una composizione sociale mista.

Il progetto, grazie al quale la scuola diventerà un vero e proprio polo culturale, verrà avviato dalla metà di gennaio 2024 al rientro dalle vacanze natalizie ed avrà una durata complessiva di 3 anni.

Le azioni previste:

Art & Craft 2.0. percorsi educativi a tema artistico e teatrale, anche in lingua inglese, rivolti a bambini e famiglie con l’obiettivo di arginare la sensazione di isolamento creando spazi di condivisione che alimentino una sana crescita emotiva.

Bound Through Sport percorsi di educazione allo sport in particolare educazione al basket come sport aggregativo, le squadre si alleneranno a scuola e disputeranno un torneo finale con lo scopo di incrementare la vicinanza tra gli alunni ma anche la presenza delle famiglie.

Kids Knowing Knowledge Tell us doposcuola rafforzativo in lingua inglese per offrire supporto ai genitori impegnati nel lavoro. Con la collaborazione di studenti del Liceo Cecioni indirizzo linguistico e di mediatori di madre lingua inglese saranno realizzate attività didattiche atte ad uno scambio culturale alla pari fra le diverse comunità presenti nel territorio tramite l’utilizzo di una lingua comune sempre più necessaria.

NEC – Net Educational Community Obiettivo del percorso è condividere con il personale scolastico ed educativo coinvolto nuove metodologie didattiche con workshop, esercitazioni pratiche. Tra le attività: storytelling e digital storytelling: imparare a raccontare una storia in digitale attraverso tool innovativi per creare animazioni, e-book, gamification: l’utilizzo dei giochi nella didattica per migliorare l’apprendimento; Educazione socio-affettiva

Outdoor Education Nell’educazione all’aperto lo spazio esterno diventa ambiente di apprendimento e di benessere educativo. Questa metodologia si integra al sistema tradizionale con l’approccio “learning by doing” – imparare facendo esperienze. Le città invisibili: itinerari guidati per conoscere la storia della città. culturlab: visite e laboratori a tema c/o i luoghi della cultura della città 3) Scuola in città: lezioni didattiche c/o i luoghi della cultura (biblioteche, musei).

Six Hats for Thinking Questa azione mira a sviluppare all’interno del plesso Benci un polo culturale capace di implementare i servizi di prossimità nei quartieri con iniziative rivolte alla cittadinanza: laboratori culturali e ricreativi extra-curriculari aperti alla comunità, formazione digitale per bambini, genitori ed insegnanti. Molte delle attività mirano all’inclusione delle famiglie come un corso di teatro intergenerazionale ed un coro multietnico. Una scuola che si prende cura della comunità del territorio con iniziative rivolte alla cittadinanza: sportelli itineranti di supporto psicologico, gruppi di sostegno alla genitorialità e al disbrigo di pratiche scolastiche burocratiche.

Accanto ai percorsi educativi elencati si svolgeranno altre azioni trasversali alla durata del progetto

Comunicazione e diffusione

Coordinamento, gestione progetto e rendicontazione

Monitoraggio

Valutazione di impatto

Soggetti coinvolti e ruoli all’interno del progetto:

cooperativa sociale Cuore Liburnia. Soggetto capofila

Si occupa della gestione di strutture residenziali per anziani e soggetti con patologie psichiatriche e l’erogazione di servizi per minori, nonché di varie attività tese all’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati. All’interno del progetto si occuperà del coordinamento e della gestione complessiva di tutte le fasi di lavoro, monitoraggio e valutazione; formazione e ricerca.

Istituto Comprensivo Benci Borsi è caratterizzato da una popolazione scolastica contraddistinta da una pluralità di etnie che tende a favorire una didattica multiculturale, un curricolo plurilingue e scambi solidali tra famiglie. Sarà’ il principale contenitore all’interno del quale verranno realizzati i progetti.

Istituto Comprensivo Micheli-Bolognesi nell’area Nord di Livorno si inserisce all’interno del progetto ospitando attività di teatro e coinvolgerà alcune classi nelle azioni di Outdoor Education, per migliorare la conoscenza dei luoghi della città da parte dei minori e delle loro famiglie.

A.S.D. L’Orto degli Ananassi ha sede presso il Teatro della Brigata, promuove la cultura e più nello specifico il teatro come strumento di conoscenza di sé stessi e di condivisone. Nel progetto si dedicherà ad avvicinare i bambini e le famiglie al linguaggio teatrale e fornirà anche un corso di maestranze teatrali per avvicinare i ragazzi al mondo del backstage

Associazione Culturale Pilar Ternera è una compagnia teatrale e impresa di produzione che gestisce il Nuovo Teatro delle Commedie. Svolgerà attività laboratoriale teatrale in lingua inglese

Cooperativa sociale Cesdi opera nel campo della mediazione linguistica e nei servizi di doposcuola, nei servizi di orientamento al territorio. Svolgerà un ruolo di collegamento tra le famiglie degli alunni stranieri alla quale sarà offerto un corso di italiano L2.

Centro Artistico Il Grattacielo produce e promuove teatro, cinema e danza d’autore con rassegne, residenze, laboratori e una scuola di teatro. Metterà a disposizione le strutture del teatro, per svolgere educazione teatrale outdoor.

Centro Mondialità Sviluppo Reciproco lavora in ambito di cooperazione internazionale e educazione alla cittadinanza globale (ECG). Nel progetto si fornirà il servizio doposcuola “Tell Us” incentrato sull’utilizzo della lingua inglese come lingua comune e sull’approfondimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’ONU oltre che un servizio di insegnamento delle materie curriculari con metodo CLIL.

Cooperativa Itinera impresa sociale opera nell’ambito della promozione valorizzazione dei beni culturali e nella progettazione, realizzazione di percorsi didattici per le scuole. Si occuperà dell’azione outdoor education per la conoscenza storico artistica ed urbanistica del territorio e della comunicazione del progetto.

Libertas Liburnia Basket promuove lo sport e le capacità motorie tramite il gioco della pallacanestro, lo sport diventa un ottimo alleato per rafforzare il rispetto per le regole e dei compagni, affinando l’empatia e lo spirito di gruppo.

Mezclar 22 APS : Mezclar22 APS svolge attività per la promozione dell’inclusione sociale delle persone più svantaggiate e per la cittadinanza attiva e partecipe. Nel progetto si occuperà di gestire un coro multietnico, attivare interventi di supporto alle famiglie e realizzare un doposcuola con supporto specializzato per bambini BES e DSA.

Cooperativa sociale Nuovo Futuro. Nuovo Futuro da anni si occupa di offrire supporto scolastico a ragazzi, con disabilità e normodotati. Organizzerà attività laboratoriali di arte-terapia offrendo stimoli di riflessione da condividere, allontanando il senso di solitudine e di emarginazione.

Associazione Robocode: RoboCode è una scuola che utilizza il gaming, la robotica e i linguaggi di programmazione con un approccio creativo e divertente. Svolgerà percorsi di formazione digitale per bambini, ragazzi, genitori e insegnanti.

Simurg Consulenze e servizi. Simurg è una società specializzata nella ricerca applicata in particolare alla programmazione delle politiche pubbliche. Le sue competenze sono nel campo della statistica e della metodologia della ricerca sociale. Nel progetto gestirà il monitoraggio, metterà a disposizione dei partners adeguati strumenti di rilevazione e amministrerà la valutazione di impatto sul territorio sia durante i tre anni di durata che nei due anni a seguire.

“Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CONIL SUD. www.conibambini.org”.

