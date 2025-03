Home

Presentato ‘Elba Comics + Players 25’, la fiera del fumetto per imparare giocando

20 Marzo 2025

Presentata a palazzo del Pegaso la prima edizione del format, in programma a Porto Azzurro dal 25 al 27 aprile 2025. Il consigliere regionale Marco Landi: “Format basato sulla condivisione e la passione per il fumetto dove possiamo ritrovare lo spirito dell’isola ma anche la sua storia”

Firenze 20 marzo 2025

“L’Isola dal 25 al 27 aprile farà da cornice alla prima edizione di Elba Comics + Players 25, un format basato sulla condivisione e la passione per il fumetto, tra giochi elettronici e da tavolo, formazione, musica e spettacolo”. Così il consigliere regionale, Marco Landi, presentando a palazzo del Pegaso l’evento, con locandina ad hoc, ideata dal disegnatore Disney Igor Chimisso, “dove possiamo ritrovare lo spirito dell’Isola ma anche la sua storia, come dimostrano le api, simbolo di Napoleone”, ha affermato il consigliere. Lo stesso disegnatore ha spiegato di aver voluto raccontare tutte le dimensioni di un luogo magico, con una ragazza cosplayer sui generis, un po’ bionica, capace di catturare l’attenzione e accompagnare in un mondo fantastico, senza dimenticare la storia. “Motore di tutto è l’Elba”, ha ribadito il disegnatore.

A entrare nei dettagli della manifestazione il direttore artistico, Stefano Picchi, insieme al direttore generale, Stefano Muti.

“Dalla pluriennale esperienza con il Lucca Comics & Games, considerata ad oggi la prima fiera del fumetto in Europa e la seconda nel mondo, abbiamo lavorato al format ‘Elba Comics plus Players’ – ha affermato il direttore artistico – un progetto ispirato a quello di Lucca ma pensato su misura per l’isola dell’arcipelago toscano” grazie alle competenze del regista Stefano Muti. E l’isola d’Elba si presenta come il luogo ideale per ospitare una fiera diffusa con caratteristiche originali, studiate per rendere il “Format E.C.+P” ulteriore attrazione turistica.

Come spiegato dal direttore Muti, il progetto si articola in cinque aree di interesse: Comics, per immergersi nei fumetti, sia classici che moderni, sia cartacei che digitali; Players, dedicata a tutti i giochi, con consolle digitali ed analogiche per giocare da soli o con altri; zona Fan Art, con location dedicate ad un tema specifico, che saranno rappresentate anche dai comuni elbani aderenti al progetto; area Didattica e Formazione, una sede totalmente rivolta a scuole internazionali del settore fumetto che effettueranno master class, esposizioni e performances dal vivo; ed infine l’area Movie, un cinema allestito per ospitare conferenze e proiezioni per tutto il periodo della fiera, dove non mancherà un documentario su Napoleone.

“L’evento sarà veicolato dai social in tutta la loro interezza – ha assicurato la responsabile social Annalisa Del Dotto – per arrivare al maggior numero di contatti, interagendo e condividendo una esperienza unica, destinata a crescere nel tempo”.

“Come amministrazione di Porto Azzurro, dove si svolgerà l’evento, abbiamo dato pieno sostegno a questo progetto culturale innovativo – ha sottolineato l’assessore Gisella Guelfi – non solo per un pubblico selezionato di amanti del fumetto, ma anche un’occasione importante di aggregazione per le famiglie”.

Il format ha tutte le caratteristiche, come sottolineato nel corso della conferenza stampa di presentazione a palazzo del Pegaso, per attrarre e valorizzare l’Elba.

Ancora due spunti di creatività e ingegno. Andrea Lucchetta, già campione di pallavolo e ideatore della serie animata Spike girls, ha lanciato un contest per fare movimento in una cornice digitale, una sfida motoria per divertirsi e stare bene, ha affermato, rivolta ai giovani ma non solo. Restando nella sfera della motoria, Riccardo Cangini, inventore di Gymgament, ha presentato la sua piattaforma, che fonde il gioco digitale all’attività fisica e sociale. Una funzione aperta a tutti, con giocatori particolarmente attivi, che possono addirittura vedersi all’interno del videogioco.

Per passare dalle parole ai fatti non resta che raggiungere Porto Azzurro – dal 25 al 27 aprile 2025 – per immergersi in un mondo fantastico, ma anche ricco di storia.

