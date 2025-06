Home

Calcio

19 Giugno 2025

Livorno 19 giugno 2025 Presentato il 3° Trofeo Benetti – Memorial Dott. Paolo Vitelli

Sport, inclusione, solidarietà e territorio protagonisti a Livorno. Nella suggestiva cornice della Sala

delle Cerimonie del Palazzo Comunale, la conferenza stampa di presentazione della terza

edizione del Trofeo Benetti – Memorial Dott. Paolo Vitelli, in programma sabato 21 giugno

2025 presso il Campo Sportivo M. Magnozzi.

Ad aprire e moderare l’incontro è stato Alessio Ciampi, Direttore Generale dell’ASD

Livorno Calcio Femminile e organizzatore del Trofeo, che ha definito l’evento “una vera

festa dello sport, della memoria e della solidarietà”. Ciampi ha inoltre annunciato che, nella

serata di venerdì, le squadre partecipanti saranno coinvolte in un tour in battello tra i canali

di Livorno, per scoprire le bellezze della città e rafforzare il legame tra sport e territorio.

Il Trofeo Benetti quest’anno sarà dedicato al Dott. Paolo Vitelli, fondatore del Gruppo

Azimut-Benetti, imprenditore capace di coniugare innovazione, visione internazionale e

forte radicamento locale. La città di Livorno e il mondo dello sport vogliono così omaggiare

il suo straordinario esempio umano e professionale.

Promosso da ASD Livorno Calcio Femminile, il Trofeo è oggi un punto di riferimento per il

calcio giovanile femminile nazionale, con la partecipazione di otto importanti squadre:

Inter, Roma, Lazio, Genoa, Sampdoria, Fiorentina, Spezia e Livorno.

Alla conferenza stampa sono intervenuti:

• Alessio Ciampi – Direttore generale ASD LIVORNO CALCIO FEMMINILE e

organizzatore del Trofeo Benetti- Memorial Dott. Paolo Vitelli

• Luca Salvetti, Sindaco di Livorno

• Stefano Landucci, Responsabile Regione Toscana Calcio Femminile

• Andrea Luci, Capitano US Livorno Calcio, in rappresentanza di FOP Italia Onlus

• Giada Bellandi, Presidente ASD Livorno Calcio Femminile

“Sono soddisfatto per la conferma di questo trofeo – ha affermato il sindaco Luca Salvetti

nel suo intervento – La scelta di puntare con decisione al calcio femminile è un elemento di

arricchimento del panorama sportivo livornese, in generale dell’immagine di Livorno nello

sport che va oltre i confini della nostra città. L’idea di aver unito questa scelta del torneo ad

una delle presenze economiche di lavoro più importanti del nostro territorio, ovvero i

Cantieri Benetti, è l’altro elemento che qualifica questo appuntamento. Inoltre la scelta di

quest’anno di farlo diventare Memorial Paolo Vitelli è la cosa più bella che poteva

accadere, dal momento che Vitelli è stata una di quelle persone che ha conosciuto

Livorno, se ne è innamorato e ha deciso di spostare qua la sua azienda. Quindi grazie,

buon torneo e divertiamoci”.

