Presentato il 58° Rallye dell’Elba, Giani: “Patrimonio della tradizione sportiva della Toscana” (Video)

9 Aprile 2025

Livorno 9 aprile 2025 Presentato il 58° Rallye dell’Elba, Giani: “Patrimonio della tradizione sportiva della Toscana”

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha presentato la manifestazione elbana assieme al presidente di Aci Livorno Sport, Luciano Fiori, e al presidente di Aci Livorno, Marco Fiorillo

“Si tratta di una gara ormai antica, avvincente, assai amata a livello internazionale, che identifica l’isola d’Elba assai più di molti altri altri eventi. Presentarla in Regione è un onore. Significa non solo rendere omaggio a una disciplina affascinante come l’automobilismo sportivo, non solo dare visibilità a un’isola stupenda come l’Elba, ma anche ricollegarsi alla nostra storia, alle nostre tradizioni, valorizzando un territorio e delle professionalità che sono uniche nel panorama italiano ed europeo. Il Rallye del’Elba è un patrimonio della tradizione sportiva e della socierà toscana. È espressione e genuino emblema di un’isola e dell’intera comunità regionale”.

Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, presentando a Palazzo Strozzi Sacrati quest’oggi, mercoledì 9 aprile, la 58a edizione del Rallye dell’Elba, una delle competizioni automobilistiche più affascinanti a livello nazionale, patrocinata dalla Provincia di Livorno e prima prova della serie International Rally Cup.

Con lui, a presentare la manifestazione, c’erano il presidente di Aci Livorno Sport, Luciano Fiori, e il presidente di Aci Livorno, Marco Fiorillo, soggetti organizzatori dell’evento. A moderare l’incontro con i giornalisti, Cristiano Marcacci, vicedirettore de Il Tirreno.

Il presidente di Aci Livorno Sport, Fiori, ha evidenziato: “Siamo all’ennesima edizione di una competizione unica, il vanto non solo di Aci Livorno e della comunità elbana, ma certamente di tutto il motorsport italiano. Ogni anno cerchiamo nuovi stimoli per tenere alti la tradizione e il nome del Rallye Elba e per comunicare il territorio con la dinamicità dell’automobilismo sportivo. Un evento ancora più di valore, quest’anno come l’edizione passata, perché presentato in un luogo simbolo della Regione Toscana, da dove viene sventolata idealmente la bandiera di partenza per la competizione e per questo, a nome di tutta l’organizzazione, ringrazio il presidente Giani e tutto il suo staff per la vicinanza al nostro lavoro. Auspichiamo di arrivare nuovamente a soddisfare le aspettative di tutti, piloti, appassionati e addetti ai lavori, e tutti insieme pronti a guardare sempre verso nuovi orizzonti”.

Il presidente di Aci Livorno, Fiorillo, ha affermato: “Per me e per tutti noi è una grande soddisfazione tornare a presentare, per il secondo anno consecutivo, la 58a edizione del Rallye Elba Irc con la Regione Toscana, presentazione che quest’anno si svolge all’interno della prestigiosa Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati, luogo simbolo della Regione. Aci Livorno, insieme ad Aci Livorno Sport, sta costruendo qualcosa di grande che è nato più di cinquant’anni fa e che ancora oggi continua a crescere, con grande dedizione e professionalità organizzativa. Porteremo ancora una volta la testimonianza di come un grande lavoro di squadra come il nostro stia portando lo sport a livelli alti e conosciuti in tutto il mondo”.

Le iscrizioni al Rallye dell’Elba, avviatesi lo scorso 3 aprile, sono aperte fino al 25 aprile. La gara prevede un totale di sei prove speciali per 87,750 chilometri di distanza competitiva, sui 223,360 del totale. La partenza sarà data venerdì 2 maggio alle 16,30, a Porto Azzurro, nell’area del porto. Da lì i concorrenti si produrranno in due sfide nella parte orientale dell’isola: con la “Capoliveri” (km. 9,800) e con la “Volterraio-Rio” (km. 18,560) andando poi a completare la prima giornata a Portoferraio a partire dalle ore 19,40 con l’entrata nel riordinamento notturno, quindi con le prove speciali che si svolgeranno interamente con la luce del giorno, per renderle eque a tutti i partecipanti. La seconda giornata, sabato 3 maggio, avrà come cuore pulsante la parte occidentale, con l’uscita dal riordinamento notturno dalle ore 8,55 ed anche in questo caso si correrà sui classici percorsi già conosciuti ed apprezzati: due prove da ripetere due volte, la “Marciana Marina-Marciana-Campo” (km. 18,520) e la “Due Colli” (km. 11,430). L’arrivo finale, a Portoferraio, sarà alle 15,30. Non cambierà invece la logistica del Parco di Assistenza, prevista di nuovo lungo tutta la darsena di Portoferraio, come nelle edizioni precedenti.

