Presentato il Cacciucco Pride 2022, 50 tavoli in via Grande per la serata clou

31 Agosto 2022

Ci sarà uno Sky Piano, le musiche galleggeranno letteralmente sopra le teste dei commensali

Presentata l’edizione 2022 che si terrà dal 16 al 18 SETTEMBRE

Livorno, 31 agosto 2022 – Presentato il Cacciucco Pride 2022, 50 tavoli in via Grande per la serata clou

L’allestimento del Cacciucco Village 2022, degustazioni e spettacoli dislocati in tutta la città e soprattutto il lancio della Cena dei 500: un evento gourmet a cielo aperto destinato a cinquecento commensali che si accomoderanno nella centralissima Via Grande, chiusa al traffico per l’occasione, per godersi la ricetta regina della cucina livornese. Si presenta così il CACCIUCCO PRIDE 2022 organizzato da Fondazione LEM – Livorno Euro Mediterranea e Proloco per il Comune di Livorno.

Al centro dell’evento di quest’anno, dunque, l’allestimento di un ristorante en plein air in via Grande, da Piazza Guerrazzi a Piazza Grande, con cinquanta tavoli; una cucina centrale di smistamento e una brigata di servizio gestita dall’Associazione cuochi livornesi.

Tutto questo per assicurare a cinquecento commensali, la sera di SABATO 17 SETTEMBRE, di poter degustare la ricetta più identitaria della cucina livornese.

La serata evento avrà un costo di 35€ e prevede un’entrée, il Cacciucco e un dessert. In abbinamento col piatto forte, il Morellino di Scansano del Consorzio, vinificato per essere abbinato a piatti di pesce strutturati, come appunto il Cacciucco. A fare da apripista, invece, la ‘Regina Bianca’, la Vernaccia di San Gimignano, il vino bianco d’eccellenza di Toscana. A chiusura il dessert che sarà realizzato dal maestro pasticcere Sergio Cristiani titolare della omonima pasticceria insieme al figlio fresco di riconoscimento come miglior pasticcere under30 toscano, Lorenzo Cristiani, seguito da una degustazione di grappe.

Durante la cena è prevista un’esibizione di grande impatto visivo e musicale, con arie di pianoforte che letteralmente galleggeranno sopra le teste dei commensali, con lo SKY PIANO.

Uno spettacolo unico nel suo genere che sbarca in Toscana e precisamente a Livorno grazie all’evento Cacciucco Pride.

La pianista Melissa Sgorlon suonerà il pianoforte, dal vivo, sospesa a oltre 3 metri di altezza, esibendosi in una performance emozionante.

Il Cacciucco sarà magistralmente preparato dall’associazione Cuochi Livornesi, accompagnata dalle tre associazioni sommelier AIS, FISAR e SES che si occuperanno del servizio di degustazione vini in abbinamento alle portate.

Partner d’eccezione, sarà Zona Market. L’azienda leader nel campo del cash&carry, fornirà gratuitamente i prodotti alimentari necessari per la realizzazione della cena.

A presentare la serata sarà GianLuca Bonetta.

Per prenotarsi alla cena, basterà collegarsi alla piattaforma DICE, sul sito www.dice.fm .

Il partner per lo svolgimento della manifestazione e per la comunicazione sarà “AllaVigna”.

ALLAVIGNA GROUP

Alla Vigna Group comprende tre società: Alla Vigna Eventi, PlayOn Service e Progetto Immagina.

Associati al CNCC, AssoConcorsi, FederCongressi & Eventi, ConfCommercio, UNA.

Alla Vigna Eventi è un’agenzia nazionale che si occupa da oltre 12 anni di organizzare eventi nel settore corporate e soprattutto nei Centri Commerciali di tutta Italia: instore, concorsi a premi, campagne buoni, leisure, entertainment, iniziative marketing, guerrilla promozionale, eventi tailor-made, presentazioni aziendali, anniversari, inaugurazioni, conferenze, eventi kids&family.

PlayOn Service si occupa dell’allestimento di qualsiasi tipo di evento come ad esempio anniversari, live show, concerti, sfilate di moda, contesti aziendali e fieristici, convention, conferenze ed eventi similari.

Progetto Immagina è uno studio di comunicazione aziendale, composto da un dream-team di professionisti selezionati, altamente qualificati e costantemente aggiornati alle ultime tecnologie, che offre servizi di web design, social media management, advertising, graphic design, immagine coordinata, shooting foto/video e molto altro ancora.

GIANLUCA BONETTA

Gian Luca Bonetta, dal 1986 speaker radiofonico per le emittenti livornesi Radio Livorno Citta’ Aperta, Radio Flash e Radio Fragola. Di quest’ultima e’ stato Station Manager dal 1990 al 2003. Nella sua citta’ ha presentato le prime edizioni di Miss Livorno, sfilate di moda, concorsi letterari, oltre ad animare feste in piazza e serate sugli stabilimenti balneari.

Piu’ recentemente ha condotto festival musicali come ‘Discanto’ organizzato dall’associazione Pentagramma di Pisa con presidenti di giuria di alto spessore come; Mango, Gatto Panceri, Mario Venuti, Michele Zarrillo, Mariella Nava, Grazia Di Michele, Fiordaliso, Peppe Vessicchio; lo spettacolo ‘Con il cuore per l’innovazione’ della fondazione Stella Maris, con ospiti Mariella Nava, Karima e Paola Minaccioni. Dal 2015 e’ il presentatore ufficiale, assieme a Rosaria Renna storica voce di Rds adesso a Radio Monte Carlo, dello spettacolo; ‘Cambiamo Musica’ contro la violenza sulle donne, partito in tour dal Teatro Duse di Bologna con tappe, in Toscana. Sono stati ospiti, tra gli altri, Platinette, Maria Rosaria Omaggio, Rossana Casale, Paolo Vallesi, Vladimir Luxuria, Bungaro, Emanuela Grimalda, Nicky Nicolai, Matteo Becucci, Grazia Di Michele; Mariella Nava, Antonino Spadaccino, Raffaello Zanieri, Paola Minaccioni, Garrison, Anbeta Toromani e Alessandro Macario.

ASSOCIAZIONE CUOCHI LIVORNESI

L’Associazione Cuochi Livornesi è il referente per la Provincia di Livorno della Federazione Italiana Cuochi (F.I.C.), ente associativo professionale giuridicamente riconosciuto e leader nella promozione dell’immagine dei cuochi e della cultura enogastronomica Italiana.

Riunisce sotto di sé, cuochi, ristoratori, docenti e studenti degli Istituti alberghieri e tutti coloro che orbitano nel mondo della gastronomia.

La MISSION:

Valorizzare le competenze dei cuochi, sensibilizzare professionisti e giovani cuochi alla formazione continua e all’aggiornamento professionale, trasmettere la cultura gastronomica Italiana con una ristorazione sana e di qualità, diffondere le tradizioni culinarie e difendere i prodotti d’eccellenza dei territori, incoraggiare la sostenibilità e l’uso di prodotti stagionali, prevenendo gli sprechi alimentari in cucina.

L’Associazione opera da anni sul territorio livornese collaborando con la maggior parte delle realtà enogastronomiche della provincia in occasione di eventi promozionali e dimostrativi. Organizza durante l’anno corsi di cucina rivolti ad amatori e professionisti.

CONSORZIO DEL VINO VERNACCIA DI SAN GIMIGNANO

Consorzio del Vino Vernaccia di San Gimignano

Via di Fugnano, 19 – 53037 San Gimignano (SI) – Tel. +39 0577 940108 – info@vernaccia.it

“Il Consorzio del vino Vernaccia di San Gimignano, che quest’anno festeggia il cinquantesimo anno dalla fondazione, è lieto di partecipare alla celebrazione di uno dei piatti immancabili della tradizione culinaria toscana, il Cacciucco. Ed è per questo che la nostra ‘Regina Bianca’,;il vino bianco d’eccellenza di Toscana, accompagnerà la serata aprendo la cena in abbinamento alle prime portate in menu”.

VINO PER LA SERATA

Una selezione di Vernaccia di San Gimignano DOCG di annata

