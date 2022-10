Home

Cronaca

Presentato il Calendario Storico dell’Arma dei Carabinieri 2023

Cronaca

28 Ottobre 2022

Presentato il Calendario Storico dell’Arma dei Carabinieri 2023

Livorno 27 ottobre 2022 – Presentato il Calendario Storico dell’Arma dei Carabinieri 2023

Alla presenza del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Livorno, Col. Piercarmine Sante SICA, del Comandante del Reparto Operativo, Ten. Col. Rocco TAURASI, e del Comandante del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale e Nucleo CITES di Livorno, Ten. Col. Iacopo MORI, sono stati presentati i prodotti editoriali dell’Arma dei Carabinieri ed. 2023: il Calendario Storico, il Calendario da tavolo, il Planning da tavolo e l’Agenda.

Il tema di quest’anno è la tutela dell’ambiente in tutte le sue forme in stretta correlazione con la crescita e la diffusione di una cultura ambientale e della legalità con lo sguardo rivolto ai giovani ed in particolare agli studenti con il progetto “Un albero per il Futuro” che ha consentito di piantumare 26.000 alberi, molti dei quali nati da semi provenienti dall’albero del giudice Falcone, un particolare fico che cresce nei pressi della casa del giudice simbolo della lotta alla mafia, le cui gemme sono state duplicate nel moderno Centro Nazionale Carabinieri per la Biodiversità Forestale di Pieve Santo Stefano, in provincia di Arezzo.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin