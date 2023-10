Home

Presentato il Consiglio delle Gare Remiere e l’Agorà del Remo

31 Ottobre 2023

Livorno 31 ottobre 2023 – Presentato il Consiglio delle Gare Remiere e l’Agorà del Remo

Presentato il nuovo testo delle Carte Remiere e l’istituzione di due organismi per le attività remiere: il Consiglio delle Gare Remiere e l’Agorà del Remo

Presentati questa mattina in sala Cerimonie a Palazzo Comunale il nuovo testo delle Carte Remiere e i due nuovi organismi: Consiglio delle Gare Remiere (CGR, che sostituisce il Car) e Agorà del Remo.

I nuovi organismi sono il frutto dell’impegno del gruppo di lavoro per la revisione delle Carte Remiere composto da un rappresentante per ogni Comitato Organizzatore, un rappresentante del Coni, il rappresentante delle Sezioni Nautiche, la Consigliera delle Pari Opportunità, il Comune di Livorno con un proprio rappresentante dell’Ufficio Turismo ed un esperto dell’Avvocatura Civica per il supporto giuridico.

Dopo tre anni di lavoro si è giunti ad una rivisitazione delle norme che regolano le attività remiere, rivisitazione che è sfociata nell’istituzione del Consiglio Gare Remiere (C.G.R.), abrogando il C.A.R. (Coordinamento Attività Remiere) e il C.A.T. (Coordinamento Attività Tecniche) per una gestione più organica della materia, frutto di analisi, confronto e condivisione dei soggetti che danno vita alle attività remiere. Le attuali Carte Remiere disciplinano tutto l’ambito in cui si svolgono le attività remiere, definendone organi, funzioni e competizioni agonistiche.

CGR

Il Consiglio delle Gare Remiere è composto da 5 componenti: Sindaco o Assessore delegato in qualità di presidente; presidente Comitato Organizzatore Palio Marinaro; presidente Associazione Coppa Barontini; Presidente Coppa Risiatori; Rappresentante Sezioni Nautiche.

Sono organi decisionali delle Gare remiere: il Consiglio della Gare Remiere e il presidente del Consiglio Gare Remiere.

Organi consultivi e propositivi delle Gare remiere sono: l’Agorà del Remo, le Sezioni Nautiche, l’Assemblea dei Presidenti delle Sezioni Nautiche, la Commissione Tecnica.

Organo giudicante delle Gare remiere è la Giuria dell’ente associativo nominato dal CGR stesso.

Agorà del Remo

Il suo ruolo è consultivo e propositivo e si riunisce nella sede del Comitato Organizzatore Palio Marinaro due volte l’anno (marzo – settembre) e su richiesta di almeno un terzo dei componenti al massimo altre due volte l’anno. Potranno essere invitati a partecipare di volta in volta altri soggetti per discutere aspetti specifici.

Il presidente è il sindaco ed composta da : delegato Coni, presidente Comitato Organizzatore Palio Marinaro, presidente Associazione Coppa Barontini, presidente Palio Marinaro, presidente Commissione Tecnica, consigliera di Pari Opportunità e tutte le sezioni nautiche; ente o enti di Promozione Sportiva designato; responsabile scuole, coordinatore Uffici Educazione Fisica del MIUR, responsabile eventi rioni, da individuare su indicazione dei Consigli di Zona, responsabile sanitario (già rappresentato dal Coni che comprende la federazione italiana medico sportiva, indicato dalla Medicina Sportiva dell’USL).

L’Agorà del Remo è attualmente composto da 19 componenti compreso un rappresentante per ognuna delle otto Sezioni Nautiche (le Sezioni Nautiche devono essere presenti nella persona del Presidente o Vicepresidente).

L’attività remiera rappresenta la più alta espressione del collegamento tra la città, i giovani ed il mare. Tutelare ed incentivare questa attività significa promuovere, nei confronti delle nuove generazioni, non solo la pratica remiera ma anche la conoscenza della sua storia e dei valori insiti nella stessa.

Erano presenti alla conferenza stampa il sindaco Luca Salvetti visibilmente soddisfatto dell’istituzione dei nuovi organi delle attività remiere, i presidenti del trittico Risiatori, Barontini e Palio Marinaro e Dario Senzacqua rappresentante delle sezioni nautiche. Il Sindaco ha voluto puntualizzare l’importanza dell’inserimento nel nuovo testo delle Carte Remiere dell’obbligo di avere a bordo dei gozzi a 10 remi due atleti o atlete con età uguale o inferiore a 21 anni compiuti o da compiere nell’anno della gara, in ogni gara della stagione remiera e che tale adempimento verrà inserito comunque gradualmente in modo da dare modo alle Sezioni nautiche di organizzarsi in tal senso.

