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Cronaca

Presentato il libretto “Il Cubone, una storia che riguarda tutti”

Cronaca

12 Giugno 2026

Presentato il libretto “Il Cubone, una storia che riguarda tutti”

Livorno 12 giugno 2026 Presentato il libretto “Il Cubone, una storia che riguarda tutti”

Il Comitato No Cubone ha presentato alla stampa il libretto “Il Cubone, una storia che riguarda tutti”, una pubblicazione nata con l’obiettivo di ricostruire in modo chiaro, documentato e verificabile una vicenda urbanistica molto discussa negli ultimi anni in città.

Il titolo richiama il tema centrale della pubblicazione: il consumo di suolo non è una questione che riguarda soltanto un quartiere o un singolo intervento edilizio, ma coinvolge l’intera comunità. Il suolo, come l’acqua e l’aria, è un bene comune e la sua progressiva trasformazione rappresenta una delle principali criticità ambientali del nostro tempo.

Il libretto ripercorre la storia della battaglia condotta dal Comitato No Cubone e raccoglie numerosi documenti che hanno accompagnato la vicenda, tra cui le cinque diffide presentate al Comune, relazioni tecniche, documentazione della LIPU, studi botanici e segnalazioni relative al rischio idraulico dell’area.

Particolare attenzione è dedicata alle alternative proposte dal Comitato.

La pubblicazione documenta quattro possibili localizzazioni dell’impianto che avrebbero consentito di realizzare la struttura senza consumare nuovo suolo: la Cittadella dello Sport, l’ex Sanatorio di Villa Corridi, l’area dell’ex cementificio tra Leccia e Scopaia e l’area pubblica ex Labrogarden alla Scopaia, già in larga parte urbanizzata e destinata a servizi e impianti sportivi.

Il libretto affronta inoltre altri aspetti della vicenda, tra cui le questioni legate alla tutela della biodiversità, le criticità idrauliche dell’area di via San Marino, l’applicazione delle norme urbanistiche comunali, l’utilizzo dei fondi PNRR e le numerose osservazioni e segnalazioni avanzate dai cittadini nel corso del procedimento.

«Con questa pubblicazione – afferma il Comitato – vogliamo far conoscere a tutti i fatti. Per questo abbiamo scelto di riportare i documenti e gli atti che hanno accompagnato questa vicenda. I nostri non sono slogan: sono elementi verificabili che ciascuno può consultare e valutare autonomamente.»

Il Comitato auspica che il libretto possa contribuire ad aprire una riflessione più ampia sul consumo di suolo, sulla tutela del territorio e sul rapporto tra amministrazioni pubbliche e partecipazione dei cittadini nelle scelte che incidono sul futuro della città.

Il libretto sarà presentato alla cittadinanza il 26 giugno p.v. alle 18.30 presso il ristorante – pizzeria Wonder (cooperativa sociale) Scali del Monte Pio, 7. Le copie saranno a disposizione del pubblico a offerta libera e il ricavato sarà interamente devoluto al Comitato contro la discarica del Limoncino.