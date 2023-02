Presentato il Piano Operativo dell’Ambito Turistico Livorno-Capraia-Collesalvetti

Home

23 Febbraio 2023

Livorno 23 febbraio 2023

“Siamo molto contenti che l’Ambito Turistico Livorno-Capraia-Collesalvetti collabori con Toscana Promozione Turistica.

Essere sotto il “cappello” della Toscana è un volano importante per Livorno”.

Così l’assessore al Turismo del Comune di Livorno Rocco Garufo ha presentato questa mattina il Piano Operativo

dell’Ambito Turistico Livorno-Capraia-Collesalvetti, preceduto da un video messaggio di saluto di Francesco Tapinassi, direttore di Toscana Promozione.

L’assessore Garufo ha ricordato che l’Ambito turistico di Livorno-Capraia-Collesalvetti ha iniziato le attività di start up nel settembre 2020 che si sono concluse ad aprile 2021.

Ha quindi proceduto con il consolidamento, terminando le azioni relative a maggio 2022. Ha successivamente presentato un progetto di valorizzazione territoriale approvato con DRT a settembre 2022.

Il progetto mira a rafforzare la capacità di azione dell’Ambito Livorno nelle attività di Destination Management attraverso una serie di attività tra cui la prosecuzione del progetto “Dieci comuni” – già avviato nel 2022 con la Camera di Commercio Italiana a Nizza -, il rafforzamento della relazione con il progetto di Toscana Promozione Turistica “Vetrina toscana” e l’avvio del piano di valorizzazione del “Cammino di Santa Giulia”.

Progetto “Dieci comuni”:

L’Ambito ha stipulato una convezione con la CCIIAA per l’adesione al “Progetto 10 comuni 2023”. La convenzione regola le attività che saranno svolte al fine di accompagnare lo sviluppo economico, turistico e culturale dell’Ambito Livorno.

L’obiettivo è favorire le relazioni commerciali turistiche e culturali dell’Ambito con la Francia ed in particolare con il territorio della Costa Azzurra e del principato di Monaco.

A tal fine, la Camera di Commercio di Nizza ha proposto di realizzare, tra le altre, anche le seguenti attività: realizzazione di redazionali, articoli, documentazione pubblicitaria e di informazione, organizzazione di conferenze stampa, eductour e punti informativi sul territorio francese.

Già nel 2022 è stato realizzato un press tour sul territorio di Livorno con giornalisti francesi e monegaschi.

Descrizione:

I comuni di Livorno, Capraia e Collesalvetti supportano iniziative sviluppate da Confersercenti Provinciale legate al progetto regionale “Vetrina Toscana”. In particolare, il Comune di Livorno concede il patrocinio gratuito al progetto “Appunti di Viaggio, Racconti di Toscana tra Cultura e Cibo”, che prevede la pianificazione di giornate di visita nei tre comuni coinvolti con lo svolgimento di tour in bus, in bici, in battello ed a piedi.

Si prevedono iniziative volte alla scoperta di Livorno, della sua arte e delle sue specialità enogastronomiche.

Le attività previste ricomprendono itinerari alla scoperta dei territori, quali ad esempio un’escursione in Capraia al calar del sole fino alla roccia sulla quale una sola volta l’anno il sole si posa; trekking al mattino, alla scoperta dell’isola, con attività di degustazione dei prodotti tipici locali. Nel Comune di Collesalvetti verranno organizzate visite all’acquedotto Leopoldino.

Descrizione: Il Cammino di Santa Giulia (CSG)

attraversa una vasta area della Toscana, tra le Province di Livorno, Pisa e Lucca. In particolare, il percorso interessa i Comuni di Collesalvetti e Livorno.

Questo verrà nominato capofila e successivamente approvato il Piano di sviluppo del Cammino di Santa Giulia.

Al suo interno si prevedono varie attività: promozione e valorizzazione turistica del territorio, recupero del patrimonio storico, sensibilizzazione, informazione e comunicazione, educazione didattica e ricerca dedicate e/o correlate al Cammino di Santa Giulia; Realizzazione di documentari video di approfondimento storico e naturalistico; in un’ottica di sviluppo futuro l’Ambito valuterà la possibilità di coinvolgere anche Capraia quale tappa intermedia del cammino stesso tra il continente e la Corsica.

