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Presentato il Premio Rotonda 2026. Le date e il bando

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14 Luglio 2026

Presentato il Premio Rotonda 2026. Le date e il bando

Livorno, 14 luglio 2026

Presentato il Premio Rotonda CittàdiLivorno edizione 2026 nel corso di una conferenza stampa presieduta dall’assessora Comunale alla Cultura Angela Rafanelli.

Il Comune di Livorno, depositario del marchio Premio Rotonda CittàdiLivorno, rinnova per il quinto anno l’affidamento alla Fondazione d’Arte Trossi-Uberti della direzione artistica dell’evento.

Il Premio Rotonda costituisce per la città una memoria storica radicata e condivisa e al contempo è un evento che gradualmente sta riconquistando un’attenzione nazionale.

Intervenuti alla conferenza stampa la presidente della Trossi-Uberti Angie De Santi Simonini, i membri del Cda Roberto Pullerà e Micael Rotondi e la direttrice della Trossi-Uberti Veronica Carpita. Hanno partecipato inoltre il presidente della Giuria Enrico Bertelli (che ha concesso l’opera la cui immagine accompagna la comunicazione del Premio Rotonda 2026 e Federica Schneck, giornalista esperta d’arte membro della giuria.

L’assessora Rafanelli ha evidenziato il valore di questa “storica manifestazione artistica che rappresenta l’anima e l’identità culturale di Livorno, sottolineando come l’arte non sia un semplice passatempo, ma una necessità vitale capace di generare consapevolezza sociale e contrastare fenomeni critici del nostro tempo come la violenza e il disagio giovanile. Arte e cultura sono uno strumento di costruzione della pace e di valorizzazione delle nuove generazioni”. Entrando nel merito del Rotonda ha parlato del valore etico che tutela il talento umano rispetto all’uso dell’intelligenza artificiale, riaffermando l’insostituibilità dell’ingegno e dell’intuizione dell’artista nel panorama contemporaneo. E’ per questo che al Rotonda non sono ammesse opere generate, interamente o in parte, attraverso software di Intelligenza Artificiale (AI Generativa)

La presidente De Santi Simonini ha inquadrato il Premio Rotonda come “parte integrante dell’evoluzione strategica di una fondazione culturale come la Trossi-Uberti, impegnata nell’espandere il proprio raggio d’azione attraverso la valorizzazione dell’arte contemporanea nel territorio livornese. L’iniziativa centrale risiede nella mappatura degli studi d’artista, un progetto che connette la memoria storica dei maestri del passato con la vitalità delle nuove generazioni in ambito provinciale. Attraverso eventi come il Premio Rotonda, l’organizzazione poi mira a democratizzare l’esperienza estetica, portando i linguaggi artistici a un pubblico eterogeneo al di fuori dei circuiti museali tradizionali. Il cuore pulsante della missione attuale è tuttavia l’inclusione dei giovani talenti, trasformando l’istruzione scolastica in un percorso di vita consapevole e promuovendo una didattica che motiva gli studenti a vedere l’arte come un potente mezzo di espressione personale”.

La storia del Premio Rotonda.

Siamo nel 1953 quando il collezionista e pittore Mario Borgiotti organizza una riunione con i sodali Nedo Luschi e Renzo Casali al Caffé Brilli, aperto vicino alla celebre Bottega d’Arte di Angiolini, spazio che ha animato per anni il panorama artistico livornese. Qui i tre amici pittori decidono di dar vita a una rassegna d’arte in uno dei luoghi da decenni deputato alla pittura en plein air di stampo labronico, la celebre Rotonda d’Ardenza.

Il Premio Rotonda ha cambiato nome e formula varie volte nei suoi oltre settant’anni di vita ed è riconosciuto oggi come una delle manifestazioni più longeve di questo genere in Europa, l’unica che è allestita in uno spazio all’aperto, rappresentativa del fermento e dell’attenzione cittadina verso le arti visive.

Il Premio Rotonda 2026.

Alla direttrice Veronica Carpita il compito di illustrare in dettaglio la manifestazione e il bando.

Oltre 60 artiste e artisti selezionati da una Giuria di esperti esporranno dal 21 al 30 agosto le loro opere nelle strutture espositive in legno posizionate nel boschetto della Rotonda d’Ardenza.

Il tema ispiratore scelto per questa edizione è “Oltre”: un invito a esplorare dimensioni, àmbiti e metodi posti al di là del consueto e degli stereotipi. “Oltre” è una tensione alla ricerca, un invito a scavare sotto la superficie delle apparenze attraverso la grafica, la pittura, la scultura, l’installazione o la fotografia.

In un’epoca dominata dal digitale, il bando pone un forte accento sul valore del processo creativo personale: non sono ammesse opere generate, interamente o in

parte, attraverso software di Intelligenza Artificiale (AI Generativa).

La Fondazione ribadisce così la centralità dell’intuizione e dell’ispirazione umana.

Il bando per partecipare alla selezione è disponibile sul sito fondazionetrossiuberti.org; le candidature possono pervenire entro la mezzanotte di domenica 2 agosto.

L’esposizione sarà inaugurata venerdì 21 agosto alle ore 18, con l’assegnazione dei premi in denaro alle ore 18 di sabato 29 agosto.

L’estemporanea, come da tradizione inaugurata da Mario Borgiotti, si svolgerà nella giornata di sabato 29 agosto dalle ore 9 alle 16, con assegnazione da parte della Giuria dei tre premi in denaro alle ore 18.

Oltre ai premi in denaro assegnati senza vincolo di categoria, molte sono le novità di questa edizione: per la prima volta è stata lanciata ad aprile una Call dedicata a giovani dei Licei Artistici toscani che, tramite selezione, accederanno gratuitamente all’esposizione; altra novità è il premio project room che consentirà di allestire una mostra personale all’interno di Villa Trossi.

Durante la manifestazione inoltre si svolgeranno dei talk nei quali protagonisti saranno esperti e artisti che espongono al Premio. Infine domenica 30 agosto saluteremo questa edizione con il Contro Rotonda, una ‘giornata partecipativa’ aperta a tutte e tutti coloro che vorranno esporre le proprie opere sotto gli alberi della Rotonda senza alcuna selezione né iscrizione.

REGOLAMENTO DEL PREMIO ROTONDA CITTA’DILIVORNO 2026

ESPOSIZIONE ed ESTEMPORANEA

Art.1- FINALITÀ La Fondazione d’Arte Trossi-Uberti, su incarico del Comune di Livorno, indice e organizza l’edizione 2026 del Premio Rotonda, un concorso a premio per artiste e artisti, con lo scopo di promuovere e valorizzare l’Arte Contemporanea e l’ispirazione artistica che storicamente caratterizza il luogo della Rotonda di Ardenza. Il Premio Rotonda si terrà a Livorno presso la Rotonda Carlo Azeglio Ciampi da venerdì 21 a domenica 30 agosto 2026, dalle ore 11 alle ore 23. Sono previsti premi in denaro, salvo altri riconoscimenti in itinere.

Il concorso che avrà il tema ispiratore “Oltre” prevede:

l’ estemporanea in data sabato 29 agosto dalle 9 alle 16 con partecipazione libera previa iscrizione (premiazione alle ore 18);

l’esposizione dal 21 al 30 agosto con selezione tra le candidature che perverranno entro il 2 agosto 2026 (premiazione sabato 29 agosto ore 18).

È possibile partecipare ad una sola come ad entrambe le iniziative del Premio.

Art. 2- CRITERI DI AMMISSIONE Il concorso è aperto a tutte le artiste e a tutti gli artisti, maggiorenni, di ogni nazionalità, individualmente o in collettivo.

All’esposizione sono ammesse opere di grafica, pittura, scultura, installazione, fotografia della misura massima di cm200x200x80.

All’estemporanea sono ammesse opere di grafica, pittura, scultura, installazione, fotografia (stampata a cura del partecipante o proiettata con proprio device) da realizzarsi presso la Rotonda sabato 29 agosto dalle 9 alle 16. Sia per l’esposizione, sia per l’estemporanea, ogni artista può partecipare con una sola opera. L’opera in concorso può essere composta da più elementi ma deve risultare unitaria. Non sono ammessi a corredo dell’opera in concorso disegni preparatori, prove di stato e strumenti di lavoro.

Art. 3- TERMINI E MODALITÀ

PARTE 1. ISCRIZIONE ALL’ESTEMPORANEA

L’iscrizione all’estemporanea si ritiene completata con:

a) la compilazione on line della scheda di partecipazione,

b) la ricevuta di avvenuto pagamento della quota di iscrizione da inviare via mail a premiorotonda@gmail.com. La quota, a parziale copertura delle spese di iscrizione è fissata a Euro 10,00 (dieci) per singolo/a artista (o collettivo) e per massimo un’opera candidabile

La documentazione di cui sopra dovrà pervenire entro la mezzanotte del 2 agosto 2026.

Gli artisti e le artiste partecipanti non avranno assegnato uno spazio predefinito ma potranno scegliere liberamente dove realizzare l’opera purché entro il perimetro della Rotonda; l’Organizzazione non fornirà allacci elettrici per l’estemporanea, salvo per eventuali device per esporre un’opera fotografica in concorso.

La quota per partecipare all’estemporanea non è rimborsabile. Il pagamento può essere effettuato attraverso:

• Bonifico non istantaneo all’IBAN IT 53 H 03599 01800 000000139196 intestato a: Fondazione culturale d’arte Trossi-Uberti– Via G. Ravizza, 76 – 57128 Livorno (la ricevuta deve essere spedita a premiorotonda@gmail.com per attestare l’avvenuto pagamento); nella causale dovrà essere scritto: nome e cognome dell’artista candidato/a + ESTEMPORANEA PREMIO ROTONDA 2026.

• POS (bancomat o carta di credito) con accesso in segreteria su appuntamento.

PARTE 2. ISCRIZIONE ALL’ESPOSIZIONE

L’iscrizione alla selezione per l’esposizione si ritiene completata con:

a) la compilazione on line della scheda di partecipazione,

b) la descrizione dell’opera candidata (max 2.000 battute inclusi gli spazi),

c) l’immagine dell’opera da candidare (file in formato jpeg o png con risoluzione ottimale 300 dpi, dimensione compresa tra 1 e 5 MB);

d) un file contenente biografia / CV / Portfolio,

f) ricevuta di avvenuto pagamento della quota di iscrizione. La quota, a parziale copertura delle spese di iscrizione è fissata a Euro 10,00 (dieci) per singolo/a artista (o collettivo) e per massimo un’opera candidabile.

La documentazione di cui sopra dovrà pervenire entro la mezzanotte del 2 agosto 2026 via mail a premiorotonda@gmail.com

La quota per partecipare alla selezione per l’esposizione non è rimborsabile. Il pagamento può essere effettuato attraverso:

• Bonifico non istantaneo all’IBAN IT 53 H 03599 01800 000000139196 intestato a: Fondazione culturale d’arte Trossi-Uberti– Via G. Ravizza, 76 – 57128 Livorno (la ricevuta deve essere spedita a premiorotonda@gmail.com per attestare l’avvenuto pagamento); nella causale dovrà essere scritto: nome e cognome dell’artista candidato/a + CANDIDATURA PREMIO ROTONDA 2026.

• POS (bancomat o carta di credito) con accesso in segreteria su appuntamento.

PARTE 2. AMMISSIONE ALL’ESPOSIZIONE

Gli artisti e le artiste selezionati/e dalla Giuria tra tutte le candidature pervenute dovranno versare, entro 3 giorni dalla comunicazione di ammissione all’esposizione, a parziale copertura delle spese di organizzazione Euro 25,00 (venticinque) per singolo/a artista (o collettivo) e per massimo un’opera candidabile all’esposizione.

Tanto la quota di iscrizione alla selezione (10 Euro), quanto la quota di compartecipazione alle spese di organizzazione per gli artisti e le artiste selezionati/e (25 euro) non sono rimborsabili e devono essere versate senza tasse bancarie o commissioni a carico dell’Organizzazione.

Il pagamento può essere effettuato attraverso:

• Bonifico all’IBAN IT 53 H 03599 01800 000000139196 intestato a: Fondazione Trossi-Uberti– Via G. Ravizza, 76 – 57128 Livorno (la ricevuta deve essere spedita a premiorotonda@gmail.com per attestare l’avvenuto pagamento); Nella causale dovrà essere scritto: nome e cognome dell’artista candidato/a + ESPOSIZIONE PREMIO ROTONDA 2026.

• POS (bancomat o carta di credito) con accesso in segreteria su appuntamento.

L’Organizzazione attribuirà ad ogni artista selezionato dalla Giuria uno spazio espositivo; l’allestimento e il disallestimento dello spazio dovrà essere realizzato dall’artista rispettando i criteri curatoriali condivisi che verranno comunicati. Nel caso in cui l’artista sia impossibilitato/a ad allestire e/o disallestire il proprio spazio, l’Organizzazione se ne farà carico gratuitamente solo se si tratta di posizionare l’opera con attaccaglia o su supporto fornito dall’artista. Per ogni ulteriore necessità espositiva, l’Organizzazione è a disposizione per concordare un preventivo per eventuali spese di allestimento/disallestimento. La spedizione dell’opera per/da Livorno è a carico dell’artista.

Ogni artista selezionato/a avrà a disposizione uno spazio espositivo illuminato e solo a richiesta dotato di allaccio elettrico; non sono consentite modifiche dimensionali alla struttura né alterazioni permanenti alla stessa che, al termine del disallestimento, deve essere riconsegnata nello stato in cui è stata assegnata.

Art. 4- GIURIA E SELEZIONE La selezione delle opere finaliste, l’assegnazione dei Premi ed eventuali menzioni saranno effettuate da una giuria artistica composta da tre membri. Le decisioni della giuria sono inappellabili e insindacabili.

Art. 5- PREMI

La premiazione tanto dell’estemporanea quanto dell’esposizione avrà luogo presso la Rotonda Carlo Azeglio Ciampi sabato 29 agosto alle 18.00 alla presenza della Giuria, delle Autorità del Comune di Livorno, dell’Organizzazione, degli artisti partecipanti e del pubblico.

Questi i Premi, salvo ulteriori in itinere:

Premio Rotonda 2026 1^ assoluto 2.500 Euro

Premio Rotonda 2026 2^ classificato 1.500 Euro

Premio Rotonda 2026 3^ classificato 500 Euro

Premio allievi Licei Artistici 300 Euro

Premio Rotonda 2026 Estemporanea 700 Euro

Premio Project Room allestimento mostra personale a Villa Trossi

Non sono previsti premi ex aequo. I premi sono soggetti a una ritenuta fiscale del 25% a titolo d’imposta come da legge vigente art.19 della Legge 27/12/1997 n. 449. Le opere vincitrici rimarranno di proprietà degli artisti e delle artiste.

Art. 6- RESPONSABILITÀ La Fondazione d’Arte Trossi-Uberti declina ogni responsabilità per eventuali furti, incendi o danni di qualsiasi natura alle opere, che potrebbero verificarsi durante le fasi della manifestazione. La Fondazione prevede la presenza di personale di accoglienza durante gli orari di apertura dell’esposizione e di un servizio di vigilanza notturna. Ogni eventuale richiesta di assicurazione deve essere sottoscritta dall’Artista stesso/a. In caso di avverse condizioni atmosferiche o per cause di forza maggiore l’Organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento.

Art. 7- CONSENSO Ciascun candidato autorizza espressamente la Fondazione d’Arte Trossi-Uberti, nonché il suo rappresentante legale, a trattare i dati personali trasmessi ai sensi della legge 675/96 (”legge sulla Privacy”) e successive modifiche D.lgs.196/2003 (codice Privacy), anche ai fini dell’inserimento in banche dati gestite dalle persone suddette. Ogni partecipante al concorso concede in maniera gratuita alla Fondazione d’Arte Trossi-Uberti, nonché al suo legale rappresentante, i diritti di riproduzione delle opere presentate al premio, al fine dell’eventuale pubblicazione sul sito web e sui social della Fondazione d’Arte Trossi-Uberti, del Premio Rotonda e delle altre forme di comunicazione, promozione e attività dell’Organizzazione. Nel corso dell’esposizione e in occasione della premiazione, sono autorizzate riprese per mezzo di videocamere e macchine fotografiche e TV. L’Organizzazione avrà diritto di decisione finale su tutto quanto non specificato nel presente bando e si riserva il diritto di apportare variazioni al bando qualora se ne presenti la necessità. L’adesione e partecipazione al premio implica l’accettazione incondizionata di tutti gli articoli del presente bando.