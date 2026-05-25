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Ambiente

Presentato il progetto Blu Next Livorno “Be the Wave”

Ambiente

25 Maggio 2026

Presentato il progetto Blu Next Livorno “Be the Wave”

Livorno 25 maggio 2026 Presentato il progetto Blu Next Livorno “Be the Wave”

L’Amministrazione Comunale e il CIBM (Consorzio Interuniversitario di Biologia Marina “Giuseppe Bacci”) promuovono Blu Next Livorno 2026 – “Be the Wave”, un progetto di informazione e sensibilizzazione dedicato alla cultura del mare, alla tutela dell’ambiente costiero e alla consapevolezza civica.

L’iniziativa si rivolge in particolare ai giovani e nasce come percorso di avvicinamento e accompagnamento alla Biennale del Mare e dell’Acqua “Blu Livorno” 2027, di cui rappresenta una tappa preparatoria sul territorio. Il progetto prevede attività divulgative, informative e di ascolto lungo la costa livornese, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra cittadini, mare e città, promuovendo comportamenti responsabili e attenzione ai temi ambientali e della transizione ecologica. Saranno due giovani, Chiara e Gabriele, che si occuperanno di divulgare il progetto.

La campagna avrà una durata di tre mesi, dal 1° giugno al 31 agosto 2026. Le attività informative e di sensibilizzazione saranno realizzate nell’ambito di 20 ore settimanali, sulla base di un calendario stabilito dal Comune di Livorno assieme al CIBM. L’azienda AAMPS/RetiAmbiente è coinvolta per la segnalazione di situazioni di degrado o anomalie riscontrate durante le attività.

Nell’ambito della campagna Blu Next Livorno 2026 saranno sviluppate le seguenti attività:

• promozione della cultura del mare e della tutela dell’ambiente marino;

• sensibilizzazione e avvicinamento del pubblico alla Biennale del Mare e dell’Acqua “Blu Livorno” 2027;

• somministrazione di un piccolo questionario rivolto ai giovani con la richiesta di voler illustrare quali sono le loro aspettative per la Biennale Blu Livorno 2027;

• organizzare tutti i dati rilevati durante il sondaggio;

• informazione ambientale su tematiche specifiche quali il riscaldamento del mare, la legionella e la qualità delle acque di balneazione;

• organizzazione di “passeggiate del decoro” sul lungomare livornese;

• visite presso gli stabilimenti balneari per la consegna della Guida Green;

• attività informative e divulgative sui percorsi di transizione ecologica promossi dal Comune di Livorno.

Il progetto è stato presentato questa mattina alla presenza del sindaco Luca Salvetti, dell’assessora all’Urbanistica e all’Ambiente Silvia Viviani, del personale del settore Ambiente del Comune che ha curato il progetto, della dott.ssa Anna Maria De Biasi del CIBM, dell’amministratore unico di Aamps Aldo Iacomelli.

“Questo progetto – ha detto il Sindaco – permette di portare lungo la nostra costa l’entusiamo di una ragazza e un ragazzo che andranno negli stabilimenti balneari, cammineranno sul lungomare e incontreranno sopratutto i più giovani per fare loro domande sui temi ambientali, di salvaguardia del mare, di gestione intelligente dei rifiuti. E’ un’iniziativa a cavallo tra le due biennali, quella dello scorso anno e quella del 2027 che abbiamo intenzione di realizzare ancora più bella”.

“Portiamo la transizione ecologica in mezzo alle persone – ha aggiunto l’assessora Viviani – e per farlo abbiamo pensato a qualcosa di divertente, di colorato, a dei giochi, anche a delle domande da fare ai giovani per chiedere loro come vorrebbero la Biennale del Mare. Inoltre lavoriamo in squadra e questo è molto importante. Tanti uffici comunali stanno lavorando a questo progetto, oltre a due giovani che sono stati formati dal Cibm.

Cibm, Comune e Aamps, un gioco di squadra per tenere pulita la città, per tenere pulito il mare, dunque, come dicono tutti, per guardare al futuro”.

“Cibm è il finanziatore di questa iniziativa rivolta soprattutto ai giovani, che sono il futuro” ha dichiarato la dott.ssa Anna Maria De Biasi. “Ritengo che sia molto importante avere personale qualificato, infatti i due ragazzi, essendo in questi mesi nostri dipendenti, faranno parte del nostro staff e avranno un contatto diretto con noi al fine di effettuare una corretta informazione e di qualità. Ritengo essenziale avere un contatto diretto con la popolazione rafforzando così il legame tra cittadini, mare e città”.

Aldo Iacomelli, Amministratore Unico AAMPS/Retiambiente ha concluso affermando che: “Siamo costantemente impegnati nella pulizia e nel mantenimento del decoro urbano e, nel periodo estivo, siamo chiamati a concentrare ulteriori sforzi sul litorale dalla Bellana fino a Quercianella. Abbiamo colto questa iniziativa come un valore aggiunto alle attività di educazione ambientale a favore sia dei cittadini sia dei turisti che fruiscono dei viali a mare con sempre maggiore continuità. Siamo certi che questo valore aggiunto sarà di supporto anche alle numerose attività di sensibilizzazione che stiamo avviando con l’Amministrazione Comunale proprio per i mesi caldi e che ci vedranno impegnati all’unisono anche negli stabilimenti balneari. Confermiamo il nostro appello alla cittadinanza per un corretto conferimento dei rifiuti differenziabili e nell’appropriato uso dei cestini getta-carte”.