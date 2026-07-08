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Presentato il programma del 16° Livorno Music Festival

Eventi

8 Luglio 2026

Presentato il programma del 16° Livorno Music Festival

Livorno, 8 luglio 2026

Presentato a Palazzo Municipale dall’Associazione Amici della Musica di Livorno (con il presidente Fabio Matteucci) e dal direttore artistico e organizzatore Vittorio Ceccanti il cartellone completo della Sedicesima Edizione del Livorno Music Festival and Summer Academy. Il Festival è realizzato con il sostegno del Comune di Livorno (presenti all’incontro il Sindaco e l’assessora alla Cultura Angela Rafanelli), di Fondazione Livorno (presente il presidente Luciano Barsotti), del Conservatorio Statale di Musica “P. Mascagni” (presente il direttore Federico Rovini), e con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Toscana e dell’Autorità di Sistema Portuale MTS (presente Francesca Morucci responsabile dell’area Promozione).

Il Festival si avvale inoltre della collaborazione di 28 partner tra cui Fondazione Piaggio, Fondazione Livorno Arte e Cultura, Rotary Club Livorno, ISIS Niccolini Palli, Fondazione Scuola di Musica di Fiesole, Contempoartensemble, Ente Musicale e Culturale Filarmonica “G. Puccini” di Suvereto, I Concerti della Pieve, Associazione Teatro dell’Aglio, Circolo Amici dell’Opera “Galliano Masini”, con il patrocinio della Provincia di Livorno (intervenuta la vicepresidente Eleonora Agostinelli) e dei Comuni di Piombino, Rio e Capraia Isola. Si ringraziano inoltre Gianni Cuccuini, il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo e Menicagli Pianoforti. Media Partner: QN La Nazione e Wayap-Scorpio.

E’ un festival internazionale che unisce grandi artisti e giovani talenti provenienti da tutto il mondo, musica, storia e paesaggio.

Dal 10 agosto all’8 settembre 2026 , il Livorno Music Festival si svolge in 18 location tra le più suggestive della città, con appuntamenti anche a Suvereto, Campiglia Marittima, Pontedera e nei porti di Piombino, Rio Marina e Capraia . Il Festival conferma la sua identità di progetto culturale che unisce musica, storia e paesaggio, offrendo al pubblico un’esperienza immersiva in cui la dimensione artistica incontra la vocazione marittima e multiculturale della città.

Protagonisti dell’edizione 2026 sono oltre 220 artisti, tra cui 70 musicisti di fama internazionale, 116 giovani talenti provenienti da 30 Paesi, un’orchestra di 15 sassofonisti e un’orchestra ospite di 50 strumentisti.

Il cartellone propone 30 concerti, in gran parte produzioni originali, con un repertorio che attraversa secoli e linguaggi: musica classica, melodramma, musica per il cinema, musica popolare, contemporanea, tango, jazz, fusion, klezmer, minimalismo, improvvisazione ed elettroacustica, con omaggi a San Francesco d’Assisi, Verdi, Britten e Ligeti.

Parallelamente, dal 14 agosto all’8 settembre, si svolgono 30 corsi di perfezionamento tenuti da 35 docenti internazionali, che accolgono 300 giovani italiani e stranieri selezionati su oltre 500 candidature. Circa 100 allievi si esibiranno nei concerti del Festival, dando vita a una vera “bottega della musica internazionale” dove formazione, produzione e creatività artistica convivono in un dialogo generazionale unico in Italia.

PROGRAMMA

I 30 concerti del Livorno Music Festival 2026

1–3. SUONI SENZA CONFINI da Vivaldi a Morricone – CECCANTI / BATTISTON

10, 11, 12 agosto ore 21:30 | Rio Marina, Piombino, Capraia Isola

Tre serate dedicate al viaggio musicale “da Vivaldi a Morricone”, con il violoncello di Vittorio Ceccanti e la fisarmonica di Ivano Battiston. Un percorso che attraversa Dowland, Bach, Schubert, Schumann, Čajkovskij, Verdi, Piazzolla e Morricone, in un dialogo intimo tra antico e moderno, classico e popolare, sacro e cinematografico. Un progetto identitario del Festival, capace di portare la grande musica nei porti dell’Arcipelago Toscano. In collaborazione con i Comuni e le Pro Loco di Piombino, Rio e Capraia Isola.

4. BAGLINI PLAYS JARRETT

15 agosto ore 21:00 | Livorno, Fortezza Vecchia

Maurizio Baglini rende omaggio al leggendario Köln Concert di Keith Jarrett, “l’album per pianoforte solo jazz più venduto della storia”. Un omaggio che diventa rito collettivo: improvvisazione, lirismo e meditazione si intrecciano in un flusso sonoro che trascende i generi, trasformando la Fortezza Vecchia in un tempio del suono contemporaneo.

5. JAZZ FUSION tradizione e presente – RUBEN CHAVIANO “JOYSTRINGS”

16 agosto ore 21:00 | Livorno, Fortezza Vecchia

Un’esplosione di energia tra jazz, rock, fusion e scrittura contemporanea. Il violinista cubano Ruben Chaviano guida un ensemble che attraversa Shorter, Zappa, Ponty e composizioni originali, in un concerto che incarna lo spirito di contaminazione del Festival.

6. BEETHOVEN Integrale dei Trii (parte III) – BERMAN / CECCANTI / PARK

17 agosto ore 21:30 | Suvereto, Chiostro di San Francesco

Pavel Berman, Vittorio Ceccanti e Chong Park proseguono l’integrale dei Trii beethoveniani con le Variazioni op.44, le Variazioni “Kakadu” e il Trio op.1 n.2. Un appuntamento di altissimo profilo cameristico in uno dei luoghi più suggestivi della Val di Cornia, in coproduzione con l’Ente Puccini di Suvereto.

7. NOCTURNAL – LORENZO MICHELI

18 agosto ore 21:00 | Livorno, Cripta della Chiesa di San Jacopo in Acquaviva

Un viaggio nella chitarra dal barocco al Novecento, con pagine di Castelnuovo-Tedesco, Corelli, Sanz, Roncalli, Rebay, Britten e brani originali dello stesso Micheli. Accanto a lui, i giovani chitarristi del LMF.

8. SOUNDWAVES – MANCO / MELONI / CARLINI

19 agosto ore 21:00 | Livorno, Museo di Storia Naturale

Un laboratorio sonoro che unisce repertorio classico, contemporaneo e popolare. Tra Clarke, Webster, Connesson, Debussy, Gaubert, Donizetti, Telemann e Ravel, il concerto culmina con l’ensemble di flauti del LMF, simbolo del dialogo generazionale del Festival.

9. FOLLIA – SEROVA / PARK / BARONTINI

20 agosto ore 21:00 | Livorno, Fortezza Vecchia

Un programma virtuosistico che attraversa Corelli, Clementi, Chopin, Schumann e Rachmaninov, con la viola di Anna Serova e il pianoforte di Chong Park e Caterina Barontini, insieme a un numeroso gruppo di giovani talenti del LMF.

10. ŠOSTAKÓVIČ E PROKOF’EV – SEROVA / HONG

21 agosto ore 21:00 | Livorno, Museo di Storia Naturale

Un’immersione nel Novecento russo con la Sonata op.40 di Šostakóvič, la Sonata op.28 di Prokof’ev e il Quintetto op.57, affiancati dalla Fantasia op.54 di Bowen. Un concerto che unisce rigore, drammaticità e tensione emotiva.

11. FOLK SONGS da Busseto alle Highlands – CUSTER / COGNETTA

22 agosto ore 21:00 | Livorno, Grand Hotel Palazzo

Un viaggio “da Busseto alle Highlands” attraverso Verdi, Britten e Purcell. La voce di Manuela Custer e il pianoforte di Anna Cognetta guidano un percorso che intreccia tradizioni popolari, lirismo e ironia, insieme alle giovani voci del LMF.

12. TRA SOGNO E VIRTUOSISMO – INGRID FLITER

23 agosto ore 21:00 | Livorno, Museo di Storia Naturale

Un recital interamente dedicato a Chopin, con Notturni, Mazurke e la monumentale Sonata op.58. Ingrid Fliter, una delle interpreti chopiniane più poetiche e luminose della scena internazionale, conduce il pubblico in un viaggio interiore attraverso alcune delle pagine più intime e visionarie del compositore e pianista polacco.

13. MUSICA ANTICA su strumenti originali – IL ROSSIGNOLO

24 agosto ore 18:00 | Campiglia Marittima, Pieve di San Giovanni

Il Rossignolo, uno dei più autorevoli ensemble italiani specializzati in prassi storicamente informata, propone un viaggio nella musica strumentale del primo Settecento, eseguita su strumenti originali e con un’attenzione filologica che restituisce colori, equilibri e trasparenze dell’epoca con musiche di Telemann, Vivaldi, Bodinus e repertorio anonimo barocco. Un concerto che restituisce al pubblico la sonorità autentica del Settecento europeo, in collaborazione con I Concerti della Pieve.

14. LIVEMOVEMENT – ANTON DRESSLER

25 agosto ore 21:00 | Livorno, Fortezza Vecchia

Un’esperienza immersiva di clarinetto e live electronics: “il suono si espande, si moltiplica e si trasforma”. Dressler costruisce un percorso in continua metamorfosi, tra tango, klezmer, minimalismo e improvvisazione.

15. DIVERTIMENTI – NAVARRA / RICCUCCI / DIECI

26 agosto ore 21:00 | Livorno, Biblioteca dei Bottini dell’Olio

Un mosaico c cameristico che attraversa Weiss, Bach, Bartók, Villa Lobos, Brouwer, Castelnuovo Tedesco, Poulenc e Borne. Un concerto che mette in dialogo flauto, clarinetto, chitarra e pianoforte con gli artisti Alberto Navarra, Giovanni Riccucci e Andrea Dieci e i giovani del LMF.

16. ROMANTICO – DELJAVAN / CECCANTI

27 agosto ore 21:00 | Livorno, Museo di Storia Naturale

Un omaggio al Romanticismo con Schumann, Piatigorsky e Brahms. La profondità interpretativa di Alessandro Deljavan incontra il violoncello di Vittorio Ceccanti e un gruppo di giovani talenti.

17. DIALOGO ANGELICO – MORZENTI / TARANTINO

28 agosto ore 21:00 | Livorno, Grand Hotel Palazzo

Un programma che unisce Petrassi, Janáček, Ligeti, Chopin, Liszt, Debussy e Martin. Un concerto che alterna virtuosismo, modernità e poesia, con un forte coinvolgimento dei giovani pianisti e flautisti del Festival e la flautista Alice Morzenti.

18. SOUVENIR DE FLORENCE – RIZZI / ROSSI / JANKOVIC

29 agosto ore 21:00 | Livorno, Museo di Storia Naturale

La serata si apre con il Duo K.424 di Wolfgang Amadeus Mozart per violino e viola e culmina con il monumentale Souvenir de Florence op.70 di Pëtr Il’ič Čajkovskij, sestetto d’archi di rara intensità emotiva: un’opera che alterna slancio lirico, virtuosismo collettivo e un irresistibile finale di energia danzante, ispirato ai colori e alle suggestioni della città toscana che tanto affascinò il compositore. Un grande appuntamento cameristico con tre maestri internazionali come Marco Rizzi, Danilo Rossi, Xenia Jankovic e quattro giovani talenti.

19. MUSICA PER IL CANTICO DELLE CREATURE – FEDERICO GARDELLA

30 agosto ore 17:00 | Livorno, Fortezza Vecchia

Il concerto celebra l’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi attraverso un ciclo di prime assolute ispirate al Cantico delle Creature. Tredici compositori – giovani, affermati, provenienti da percorsi estetici differenti con la direzione musicale di Federico Gardella – offrono la loro voce a un testo che continua a parlare al presente con forza spirituale, poetica e civile. Ogni brano è un frammento di un’unica grande lauda moderna, un omaggio alla natura, alla fragilità umana e alla meraviglia del creato.

20. LA MAGIA DELL’OPERA – CIOFI / COGNETTA

30 agosto ore 21:00 | Livorno, Circolo Galliano Masini

Un omaggio alla grande tradizione lirica europea con Patrizia Ciofi, affiancata da giovani cantanti del LMF. In collaborazione con il Circolo Musicale Amici dell’Opera “Galliano Masini”.

21. TRAME SONORE – BELTRAMINI / MALIBOSHKA / GUASTINI

1 settembre ore 21:00 | Livorno, Grand Hotel Palazzo

Un concerto con musiche di Mendelssohn, Ysaÿe, Ravel, Händel, Gershwin e Horovitz che mette in dialogo virtuosismo, eleganza e brillantezza timbrica e che attraversa due secoli di musica, mettendo al centro il clarinetto e il violino in tutte le loro possibilità espressive.

22. POEMA DELL’ESTASI – LOUIS LORTIE

2 settembre ore 21:00 | Livorno, Museo di Storia Naturale

Un viaggio sonoro che attraversa i territori più visionari del primo Novecento, mettendo in dialogo la raffinatezza di Maurice Ravel e l’estasi mistica di Aleksandr Skrjabin. Un programma che alterna trasparenze impressioniste, vertigini virtuosistiche e slanci trascendenti, affidato alla sensibilità poetica di Louis Lortie, interprete di riferimento mondiale del repertorio francese, affiancato da tre giovani pianisti del Festival.

23. ROMA > BUENOS AIRES da Morricone a Piazzolla – MONDELCI / VANNI / SAX ORCHESTRA

3 settembre ore 21:00 | Livorno, Mercato Centrale

Due mondi – Roma e Buenos Aires – uniti dal filo rosso della melodia, del ritmo e della forza evocativa del sax. Un percorso che intreccia cinema, jazz, tango e tradizione popolare, trasformando la serata in una festa sonora ricca di colori e suggestioni. Sotto la guida carismatica di Federico Mondelci, il sassofono di Marco Vanni e la LMF Saxophone Orchestra e i suoi 15 giovani interpreti, trasformano il concerto in un viaggio sonoro che attraversa continenti, epoche e stili, mantenendo sempre al centro il fascino inconfondibile del sax.

24. SINFONIA EROICA – CABASSI / LORTIE

4 settembre ore 21:00 | Pontedera, Museo Piaggio

Beethoven e Smetana per due pianoforti a otto mani, con Davide Cabassi, Louis Lortie e un grande ensemble pianistico del LMF, una sfida tecnica e interpretativa di rara intensità, in coproduzione con la Fondazione Piaggio.

25. L’ARTE DEL CONCERTO – BELKIN / SBAFFI / ORCHESTRA CONSERVATORIO MASCAGNI

5 settembre ore 21:00 | Livorno, Teatro Goldoni

Gli straordinari concerti K.219 per violino e K.488 per pianoforte di Mozart e il celebre concerto per violino in sol minore di Bruch con il grande violinista di fama mondiale Boris Belkin, 2 giovani solisti del LMF e l’Orchestra del Conservatorio Mascagni diretta da Lorenzo Sbaffi, un grande concerto sinfonico simbolo della missione di LMF frutto della sinergia tra i due migliori giovani talenti del Festival e i migliori studenti del Conservatorio della Città. In coproduzione con il Conservatorio Statale di Musica “Pietro Mascagni”.

26. MUSICA PER L’ALBA

6 settembre ore 6:00 | Livorno, Fortezza Vecchia

Il “tradizionale” concerto all’alba con Mozart, Schubert e Grieg, affidato ai giovani pianisti e al Duo Delé. Un’esperienza di ascolto sospesa tra luce, silenzio e poesia.

27. SORPRESE MUSICALI

6 settembre ore 18:30 | Livorno, Fortezza Vecchia

Un concerto senza programma annunciato, dedicato alla scoperta e alla spontaneità interpretativa dei giovani talenti del LMF. Ogni brano diventa un dono, ogni artista una rivelazione.

28. TRILLO DEL DIAVOLO – BINDERE / BERMAN / ZAMBRINI

6 settembre ore 21:00 | Livorno, Museo di Storia Naturale

Musiche di Schumann, Chopin, Tartini, Ravel e Paganini, un viaggio nel virtuosismo, nella tensione drammatica e nella poesia del repertorio romantico e novecentesco. Un programma che alterna introspezione pianistica, fuoco violinistico e dialoghi cameristici di grande intensità che vede protagonisti Eva Bindere, Pavel Berman, Livia Zambrini e i Giovani talenti del LMF.

29. CHAMBER MUSIC – QUARTETTO KLIMT

7 settembre ore 21:00 | Livorno, Grand Hotel Palazzo

Un percorso cameristico tra Rachmaninov, Mahler, Schubert e Ries, quattro capolavori della musica da camera, affidati a tre ensemble emergenti e al Quartetto Klimt, quartetto di riferimento del festival. Un intreccio di stili, epoche e sensibilità che mette al centro il dialogo tra strumenti e la ricchezza del repertorio cameristico.

30. BRAHMS E DVOŘÁK – QUARTETTO KLIMT

8 settembre ore 21:00 | Livorno, Museo di Storia Naturale

Il Festival si chiude con due capolavori della musica da camera tardo-romantica, la Sonata n.2 op.99 di Johannes Brahms per violoncello e pianoforte e il Quartetto n.2 op.87 di Antonín Dvořák, unendo profondità espressiva, calore timbrico e dialogo strumentale di rara intensità e che vede protagonisti ancora il Quartetto Klimt e due giovani talenti.

BIGLIETTI

€ 12,00: posto unico non numerato a sedere per tutti i concerti (acquistabile anche online).

€ 12,00: concerto al Teatro Goldoni posto unico numerato (acquistabile anche online).

€ 1,50: ridotto artisti e studenti del LMF (non acquistabile online).

Ingresso gratuito senza prenotazione: concerti a Piombino, Capraia Isola e all’Isola d’Elba. Under 12 e persone con disabilità: ingresso gratuito con prenotazione per tutti i concerti (non acquistabile online).

PACCHETTI CONCERTI A SCELTA (acquistabile anche online)

€ 50,00: 5 concerti

€ 70,00: 8 concerti

SERVIZI ABBINATI AI CONCERTI

Per gli eventi in Fortezza Vecchia e al Mercato Centrale, con l’acquisto del biglietto del concerto possibilità di:

apericena a € 12,00 dalle ore 19:30 al Bar Fortezza (per i concerti serali)

colazione a € 3,00 al Bar Fortezza (dopo il Concerto all’Alba)

“ pasta party con bevuta” a € 12,00 dalle ore 19:30 all’interno del Mercato Centrale, prenotabile direttamente all’Osteria alle Vettovaglie (prenotazione necessaria al tel. +39 347 7487020)

MODALITÀ DI ACQUISTO E ORARI

I BIGLIETTI sono acquistabili:

online su Vivaticket in prevendita (fino all’orario di inizio concerto) link: https://www.vivaticket.com/it/ tour/livorno-music-festival/ 3832

presso i punti vendita Vivaticket‍ in tutta Italia link: https://shop.vivaticket.com/ ita/ricercapv

tramite call center Vivaticket 892.234 (numero a pagamento)

il giorno stesso nel luogo dell’evento:

Dalle ore 20:00 per i concerti a: Museo di Storia Naturale, Grand Hotel Palazzo, Bottini dell’Olio, Cripta Chiesa San Jacopo in Acquaviva, Circolo Galliano Masini, Museo Piaggio di Pontedera.

Dalle ore 19:30 per i concerti in Fortezza Vecchia delle ore 21:00 e al Mercato Centrale.

Dalle ore 18:00 per i concerti a Suvereto e al Teatro Goldoni.

Dalle ore 5:30 per il concerto all’Alba in Fortezza Vecchia (6 settembre ore 6:00).

Da un’ora prima per i concerti a Campiglia Marittima e i pomeridiani in Fortezza Vecchia del 30 agosto e del 6 settembre.

INFORMAZIONI: Email: promozionelivornomusicfestival @gmail.com Whatsapp, SMS, Tel: +39 328 4799974

Per i biglietti a € 1,50 e per Under 12 (non acquistabili online) è necessario effettuare la prenotazione via e-mail a promozionelivornomusicfestival @gmail.com oppure tramite messaggio Whatsapp o SMS al numero +39 328 4799974, scrivendo nome e cognome, recapito telefonico, e-mail e numero dei partecipanti.

PUNTI VENDITA VIVATICKET LIVORNO (su vivaticket.com mappa punti vendita in tutta Italia)

Tabaccheria Busti – via Giovanni Salvestri 96, Livorno

Bar…celona – via Piemonte 40, Livorno

Centro Servizi di Michele Diana (Punto SNAI) – viale della Libertà 18, Livorno

Il Tabaccaio di Piazza Roma – via Roma 133, Livorno

Tabaccheria Picciurro – corso Amedeo 80, Livorno

Cisternone Tabacchi – piazza del Cisternone 2, Livorno

Livorno Store – via Cogorano 6/8, Livorno

Tabaccheria Morlacchi – borgo dei Cappuccini 15, Livorno

Tabaccheria Amaranto – via Grande 25, Livorno

INFORMAZIONI UTILI

I concerti in Fortezza Vecchia e il concerto a Suvereto, previsti “all’aperto”, in caso di maltempo si svolgeranno nei locali al loro interno. I concerti al Museo di Storia Naturale si svolgeranno in Sala del Mare. Per tutte le informazioni ed eventuali aggiornamenti, visitare il sito: www.livornomusicfestival.com

LUOGHI DEI CONCERTI

Fortezza Vecchia – Piazzale dei Marmi, 57126 Livorno

Museo di Storia Naturale del Mediterraneo – Via Roma 234, 57127 Livorno

Teatro Goldoni – Via Enrico Mayer 57, 57125 Livorno

Grand Hotel Palazzo – Viale Italia 195, 57127 Livorno

Mercato Centrale – Scali Aurelio Saffi 27, 57123 Livorno

Biblioteca dei Bottini dell’Olio – Piazza del Luogo Pio 19, 57123 Livorno

Cripta della Chiesa di San Jacopo in Acquaviva – Piazza S. Jacopo in Acquaviva, 57127 Livorno Circolo Musicale Galliano Masini – Piazza Manin 8, 57126 Livorno

Chiostro di San Francesco a Suvereto – Piazza della Cisterna 12, 57028 Suvereto (LI)

Pieve di San Giovanni a Campiglia Marittima – SP20, 5, 57021 Campiglia Marittima (LI) Museo Piaggio di Pontedera – Via Rinaldo Piaggio 7, 56025 Pontedera (PI)

Stazione Marittima di Piombino – Piazzale Premuda, Piombino (LI)

Porto di Capraia Isola – 43°03′00.18″N 9°50′15.23″E

Isola d’Elba, Rio Marina – Terrazza degli Spiazzi (LI)