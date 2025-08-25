Home

Presentato il pullman AT dell'US Livorno

25 Agosto 2025

Presentato il pullman AT dell'US Livorno

Livorno 25 agosto 2025 Presentato il pullman AT dell’US Livorno

Su uno sfondo tutto (ovviamente) amaranto campeggia, lungo le due fiancate, la scritta “at per U.S. Livorno 1915” tra il profilo stilizzato della città di Livorno, mentre (sia sui fianchi che sul retro) si ricorda come sopra quel bus stia viaggiando la squadra Campione d’Italia Serie D 2024-2025. Si presenta così il nuovo autobus che at- autolinee toscane ha realizzato per accompagnare la squadra amaranto durante la nuova stagione 2025-2026 in serie C.

Alla presentazione, che si è svolta presso lo Stadio Armando Picchi, erano presenti per il Comune di Livorno il Sindaco Luca Salvetti e l’Assessora alla mobilità Giovanna Cepparello, per la Amministrazione Provinciale il consigliere provinciale Pietro Caruso. Per il CONI il Presidente Provinciale Giovanni Giannone. Per l’Ufficio scolastico provinciale la referente Territoriale per l’Educazione Motoria, Fisica e Sportiva Ilaria Chirici.

“È una grande soddisfazione sapere che un mezzo di Autolinee Toscane brandizzato per la squadra di calcio U.S. Livorno 1915, si muoverà in tutta Italia, non solo per le trasferte della Società, ma anche per gite scolastiche e altre attività – commenta il sindaco di Livorno Luca Salvetti -.

Questo tipo di grafica attrattiva ha una doppia finalità: serve a promuovere l’immagine del trasporto collettivo sul bus ed a fidelizzare i cittadini livornesi alla propria squadra di calcio che da quest’anno è tornata in serie C. Passaggio che ci ha resi tutti orgogliosi e fieri. Con questo nuovo pullman brandizzato un altro tassello si aggiunge all’evoluzione di Livorno, una città in trasformazione e al passo con i tempi”.

A fare gli onori di casa per U.S. Livorno 1915 presenti il Direttore Marketing Maurizio Laudicino; i calciatori U.S. Livorno 1915 Federico Dionisi e Riccardo Capparella; e l’addetto stampa Lorenzo Palma.

“L’Unione Sportiva Livorno 1915 è orgogliosa di presentare il nuovo pullman della squadra in collaborazione con Autolinee Toscane – sottolinea Maurizio Laudicino -. Il mezzo sarà parte integrante della squadra e sarà anche il volto degli Amaranto per gli spostamenti di questa stagione”.

Mentre at era rappresentata dal Responsabile Business Unit Noleggio Francesco Calamai, dal Direttore del Dipartimento Nord Simone Lusini, dal Direttore Marketing e Comunicazione Tommaso Rosa, dal capo movimento per la provincia di Livorno Simone Talamucci, dal coordinatore Marketing, Comunicazione del Dipartimento Nord Riccardo Nannipieri e dal Capo Ufficio Stampa Marzio Fatucchi.

“Siamo particolarmente felici di aver realizzato questa collaborazione con U.S. Livorno 1915 – spiega Francesco Calamai di at-autolinee toscane – perché racconta l’autobus anche al di là del servizio pubblico. Sono sempre di più le realtà sportive, le associazioni, i gruppi che rinunciano a prendere l’auto e si affidano all’autobus a noleggio; lo abbiamo visto anche durante quest’estate quando abbiamo realizzato tantissime navette in tutta la Toscana per locali, eventi, concerti. E questo è il primo nostro autobus speciale che sarà utilizzato dalla U.S. Livorno 1915 ma sarà a disposizione, quando non impegnato nelle trasferte, per tutte le scuole, le associazioni sportive, le realtà del territorio: tutti potranno dire “sono andato in gita sull’autobus del Livorno!”

L’autobus at coi colori e i simboli del U.S. Livorno 1915, Campione d’Italia Serie D 2024-2025, infatti, sarà utilizzato anche per altre tipologie di servizio nel bacino livornese. Ad esempio, per le scuole che vorranno utilizzarlo per andare in gita scolastica. “ Vai in gita col bus del Livorno calcio ”, questo lo slogan pensato da at e US Livorno 1915, per offrire questo servizio di noleggio bus a scuole, associazioni sportive e culturali.

“Ho sempre sostenuto che lo sport ha bisogno del calcio e viceversa – ricorda Gianni Giannone, Delegato Provinciale CONI -. Livorno ha bisogno di una U.S. Livorno 1915 nelle categorie che competono ad una città di sport come Livorno che ha diversi sport ai massimi livelli. Felici che un’azienda leader come Autolinee Toscane abbia deciso di affiancarsi a questa Società, allo sport livornese, segno di una grande attrazione ma anche di una grande attenzione alla nostra città”.

“Il ritorno del Livorno in Serie C è senz’altro un fattore positivo per la città, che anche in questi anni di tribolazioni non ha mai fatto mancare il sostegno alla sua squadra di calcio. Questa iniziativa vuole essere un modo per rinsaldare il forte legame con l’U.S. Livorno 1915 in un’ottica di reciproco scambio di immagine, con iniziative volte a favorire la partecipazione del pubblico e dei tifosi e allo stesso tempo a promuovere l’utilizzo del bus come mezzo alternativo all’uso dell’auto anche per recarsi allo stadio. Un modo intelligente per vivere la giornata sportiva senza stress da traffico e da parcheggio, che aiuta anche a migliorare la qualità dell’ambiente” spiega il Consigliere Provinciale Pietro Caruso.

U.S. Livorno 1915 e at hanno siglato anche un accordo di co-marketing, con reciproca soddisfazione delle parti, nel quale U.S. Livorno 1915 si è impegnata tra l’altro, a fornire uno sconto del 10% agli abbonati at, sull’acquisto dell’abbonamento e del singolo biglietto per le partite casalinghe della squadra amaranto; in più, è previsto, per gli abbonati al bus, anche uno sconto sul merchandising nel negozio di articoli sportivi situato nel Centro Commerciale Parco Levante.

Anche perché, elemento non trascurabile, il nuovo autobus at-U.S. Livorno 1915, è uno Scania Touring che si caratterizza non solo per il notevole confort che garantisce ai passeggeri e all’autista ma anche per gli elevati standard di sicurezza attiva e passiva, e soprattutto per una alta efficienza energetica che permette di contenere i consumi e quindi anche le emissioni in atmosfera.

