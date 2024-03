Home

Cronaca

Presentato “L’Eden alla Terrazza Mascagni”, il programma degli eventi

Cronaca

8 Marzo 2024

Presentato “L’Eden alla Terrazza Mascagni”, il programma degli eventi

Livorno 8 marzo 2024 – Presentato “L’Eden alla Terrazza Mascagni”, il programma degli eventi

30 aprile – 26 maggio 2024

Si è tenuta questa mattina la conferenza stampa di presentazione della manifestazione “L’Eden alla Terrazza Mascagni”, presenti il sindaco Luca Salvetti e il responsabile eventi di Fondazione LEM Adriano Tramonti.

Afferma il sindaco Luca Salvetti: “Un’altra conferenza stampa che racconta del lavoro che portiamo avanti indipendentemente dai passaggi elettorali. Dobbiamo lavorare, ora, per assicurare un’altra edizione de L’estate più lunga del mondo alla città di Livorno, indipendentemente da quella che sarà la rappresentanza politico-amministrativa. Possiamo dire che L’Estate più lunga del mondo avrà un maggio particolarmente ricco e concentrato. L’abbiamo chiamato ‘L’eden alla Terrazza Mascagni’ riprendendo un riferimento storico, come simbolo e qualcosa che proponeva momenti di svago, di divertimento, di cultura e di spettacolo proprio in quella che era allora la Spianata dei Cavalleggeri trasformata poi nella Terrazza Mascagni: il luogo più iconico e più bello della nostra città”.

“Sei eventi ospitati all’interno di una tensostruttura di ottocento metri quadrati suddivisa in padiglioni – sottolinea Adriano Tramonti –. Obiettivo, creare uno spazio accogliente e adeguato alle iniziative che abbiamo previsto. Durante la prima, quella della mostra sulle chitarre Fender dal 30 aprile al 5 maggio, sarà anche allestita una struttura adiacente a quella principale destinata al 5e5 Day. Quest’anno l’iniziativa sarà su cinque giorni, dal 1° al 5 maggio, con un’azione importante dell’Associazione tortai impegnata a titolo gratuito e il cui ricavato andrà per attività di promozione. Quest’anno, Comune di Livorno e Fondazione LEM abbracciano nel proprio programma il Sulla Felicità festival con l’organizzazione della giornata di pulizia dell’area della Terrazza e in coincidenza con “BicinCittà”, iniziativa che vedrà la presenza di 800 partecipanti. A seguire ci sarà la mostra di appassionati e collezionisti LEGO dal titolo Bricks on the sea side e Giocolando, manifestazione dedicata ai più piccoli. La chiusura sarà col botto con Mangio DiVino, anteprima della più nota manifestazione MareDiVino organizzata da Slow Food e Fisar”.

IL PROGRAMMA

Eden è il nome del parco divertimenti che, nell’ultimo decennio del 1800, fu realizzato su quella che all’epoca era la Spianata dei Cavalleggeri. Trasformata negli anni Trenta del Novecento nella bellissima terrazza che oggi conosciamo, nel secondo dopoguerra fu intitolata a Pietro Mascagni.

Proprio per ricollegarsi alla memoria storica di questo luogo destinato all’intrattenimento, è stato deciso di chiamare “L’Eden alla Terrazza Mascagni” la grande tensostruttura pensata da Fondazione LEM – Livorno Euro Mediterranea per contenere una serie di iniziative che dal 30 aprile al 26 maggio 2024 animeranno un luogo iconico per livornesi e turisti, da sempre destinato al passeggio e allo svago.

Sono sei gli appuntamenti che scandiranno, all’interno della grande tensostruttura di 800 metri quadrati, l’avvicinamento all’ “estate più lunga del mondo”.

Di seguito, la descrizione degli eventi.

GUITAR & KEYS / martedì 30 aprile – domenica 5 maggio

Il “Guitar & Keys” nasce come evento espositivo dedicato esclusivamente alle mitiche chitarre Fender. Poi l’idea di aggiungere all’esposizione anche le più famose tastiere vintage; ed ecco un evento unico nel suo genere.

All’interno della tensostruttura dell’Eden alla Terrazza Mascagni prenderà vita una fantastica mostra di questi affascianti strumenti vintage degli anni 50′-60′-70′. In particolare, sarà ospitata la collezione più importante d’Europa di chitarre Fender appartenente a Flavio Camorani. Già presente in due occasioni all’interno del Surfer Joe con la sua strabiliante collezione, questa volta si presenta con la sua collezione completa. In pratica, tutto quello che Fender ha prodotto tra il 1951 e il 1974.

Grazie all’Organ Studio di Andrei Chechi di Ortonovo, sarà possibile visitare anche la più importante mostra di tastiere vintage d’Italia e oltre. Si potranno ammirare organi Hammond, piani Rhodes e Wurlitzer.

Il tutto sarà accompagnato da concerti in programma sia all’interno del Surfer Joe che della tensostruttura, all’interno della quale sarà collocato un palcoscenico per le esibizioni.

Gli orari di apertura del Guitar & Keys saranno i seguenti: mar 30/4 dalle 16.00 alle 23.00, mer 1/5 dalle 10.00 alle 23.00, gio 2/5 dalle 16.00 alle 23.00, ven 3/5 dalle 16.00 alle 23.00, sab 4/5 dalle 10.00 alle 23.00, dom 5/5 dalle 10.00 alle 20.00.

5e5 DAY / mercoledì 1° maggio – domenica 5 maggio

Quest’anno saranno cinque i giorni del 5e5day, l’evento che celebra a Livorno la torta di ceci nel suo abbinamento più caratteristico in mezzo al pan francese o alla schiacciatina, ma senza dimenticare le varianti con e senza pepe o melanzane sotto il pesto, oppure la torta sfusa.

Dal primo al cinque maggio, presso le strutture che saranno allestite alla Terrazza Mascagni, i maestri dell’Associazione Tortai Livornesi CNA sforneranno torta in modo continuativo dalle 11 in poi.

Anche per questa edizione il 5e5 sarà offerto ad un prezzo promozionale proprio per avvicinare a questo elemento tradizionale della cucina livornese il maggior numero di persone possibile. L’anno scorso oltre 6.000 persone, in gran parte turisti, hanno degustato la torta di ceci nelle sue varianti, il più delle volte in abbinamento con la classica spuma bionda.

In pratica un vero show cooking in diretta in cui vedere i tortai all’opera con la preparazione del composto, la lavorazione e la cottura nelle caratteristiche teglie di rame nei forni a legna appositamente allestiti: poi la fragranza ed il profumo del pane o della schiacciatina freschi appena tagliati, la torta “a bollore” nel mezzo e via ad assaporare in versione street food tutta la tradizione livornese che sta dietro a questa pietanza. Una ricetta che affonda le sue origini addirittura nelle battaglie fra repubbliche marinare di Genova e Pisa proprio al largo della Terrazza Mascagni.

Dal 1° al 5 maggio, orario degustazioni: dalle 10.30 alle 21.00.

Mattinata di Clean Up del Sulla Felicità Festival / domenica 5 maggio

Domenica 5 maggio a partire dalle ore 10.00 la Terrazza Mascagni si animerà con l’evento record del Sulla Felicità Festival: la mattinata di pulizia delle spiagge e zone limitrofe alla più bella terrazza a mare d’Italia.

Si tratta di un’iniziativa che ha portato, nelle prime due edizioni, oltre 1000 cittadini ad operare per migliorare la città, con il coinvolgimento di circa 20 associazioni ambientaliste del territorio, scuole e volontari. L’evento è realizzato in collaborazione con Sons Of The Ocean.

In contemporanea alla mattinata di Clean Up anche la seconda giornata Nazionale “Bimbinbici” promossa da Fiab Livorno. Dopo il grande successo della prima edizione, un evento seguitissimo che, nel 2022, ha portato a pedalare bambini e famiglie per un totale di oltre 800 cittadini. La pedalata giungerà all’ora di pranzo alla Terrazza Mascagni per concludere la terza Edizione del Sulla Felicità Festival.

Il 5 maggio dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Evento LEGO B.O.S.S. “Bricks On the Sea Side” / sabato 11 e domenica 12 maggio

Come la prima edizione, che va considerata la numero zero, anche questa sarà completamente gratuita. Se la passata era “in piccolo” all’interno dei locali del Surfer Joe con espositori soltanto locali e dalla vicina Pisa, questa nuova edizione si allarga. Si aggiunge… un mattoncino.

Gli organizzatori hanno lanciato un form tramite il sito leghornbricks.com dove potersi iscrivere per esporre. Tra gli espositori anche i possessori di intere collezioni di un determinato tipo oltre che pezzi originali e creativi.

Lo spazio espositivo sarà pensato come un vero e proprio percorso all’interno della tensostruttura da 800 mq de L’Eden alla Terrazza Mascagni, con la suddivisione in settori tematici, tra cui City, Harry Potter, Space, Technic e così via.

Si potranno ammirare dei “Diorami” molto impegnativi: il Diorama è un’ambientazione in scala ridotta che ricrea scene di vario genere.

Inoltre,1 ci saranno dei MOC “My own creation” a tema Livorno. Quindi riproduzioni originali di luoghi e monumenti labronici, con vendita di kit con pezzi lego originali per ricrearli a casa come la Terrazza Mascagni, Il Cisternone, Castel Sonnino.

All’interno di Leghorn Bricks, oltre alle esposizioni, una sezione sarà dedicata ai laboratori per bimbi con un contest per le costruzioni fatte da loro. L’idea di quest’anno è rendere l’iniziativa ancora più interattiva nel rapporto con i visitatori grandi e piccini. Per questo vi saranno dei tavoli per le costruzioni libere con mattoncini con cui potersi divertire. Prevista anche una collaborazione con la pagina Instagram Livornogram.

Orari di apertura: sabato 11/5 dalle 11.00 alle 21.00 e domenica 12/5 dalle 10.00 alle 20.00.

Fiera Giocoliamo, festival del gioco artigianale e in legno / da venerdì 17 a domenica 19 maggio

Entrando nella tensostruttura de L’eden alla Terrazza Mascagni si accederà a quello che si può definire un mega luna park vintage, fatto di giochi di una volta, giochi di società e per la mente. Un’esposizione interattiva dedicata ad ogni età, dai più piccoli fino ai più grandi.

Lo spazio della fiera sarà suddiviso in 4 padiglioni a seconda del tipo di gioco.

– giochi in legno (con oltre 50 giochi in legno di vari tipi e dimensioni)

– giochi per la mente

– favole sia visive (recitate e in 3D) che testuali

– giochi di incanto, giochi di società e giochi in dimensioni giganti

Ad ogni padiglione verrà suggerita un’età consigliata per poter partecipare e divertirsi osservando, interagendo e fondamentalmente giocando divertendosi. L’evento dedicato a tutta la famiglia.

Orari di apertura: venerdì 17/5 dalle 11.00 alle 19.00, sabato 18/5 dalle 11.00 alle 19.00, domenica 19/5 dalle 11.00 alle 19.00.

Mangio DiVino – Cibo & Vino / da venerdì 24 a domenica 26 maggio

ANTEPRIMA TERRA MADRE SALONE DEL GUSTO & MAREDIVINO 2024

Terra Madre è una rete mondiale, creata da Slow Food nel 2004, che raggruppa i produttori impegnati a salvaguardare la qualità delle produzioni agro-alimentari locali e a contrastare i problemi generati dalla pratica di un’agricoltura intensiva e da un’industria alimentare di massa tendente all’omologazione dei gusti e in grado di mettere in crisi l’esistenza stessa delle produzioni su piccola scala.

A Livorno Slow Food e Fisar propongono – grazie alla collaborazione che ogni anno si concretizza in occasione dell’evento MareDiVino e con l’indispensabile supporto de La Bottega di Campagna Amica Livorno e Fresco in Città – una tre giorni dedicata al cibo e vino Buono, Pulito e Giusto per Tutti.

La proposta si articolerà in tre sezioni – Street Food, produzioni locali, e banco degustazione vini – ma darà spazio anche a dibattiti, laboratori per grandi e piccini, presentazione di aziende ecc.

Sarà un’occasione per parlare con la città dell’evento internazionale di Torino (Terra Madre – Salone del Gusto) che si terrà dal 26 al 30 settembre e di MareDiVino 2024 che quest’anno sarà organizzato nei giorni 30 novembre, 1 e 2 dicembre al Modigliani Forum.

Orari di apertura: in fase di definizione

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin