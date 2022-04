Home

Presentato “Sulla Felicità Festival”, un mese di spettacoli, talk, mostre, concerti e atro ancora

12 Aprile 2022

Il programma prima edizione

Dal 4 all’8 maggio arriva a Livorno il nuovissimo “Sulla Felicità Festival”

Spettacoli, talk con giornalisti e ospiti speciali, mostre, concerti, appuntamenti di arte varia, ambientali e turistici

Livorno, 12 aprile 2022

Il primo Festival che parla di Felicità della Toscana arriva a Livorno dal 4 all’8 maggio 2022, con l’intenzione di “contagiare” e stimolare il grande pubblico ad una riflessione profonda e leggera sul tema della felicità, attraverso il teatro, l’arte, la fotografia, la cultura, la letteratura, la musica, l‘ambiente e molto altro.

“Sulla Felicità Festival”, ideato e diretto da Stefano Santomauro, attore ed autore livornese, nonché leader del soggetto promotore, Grande Giove Aps, vedrà coinvolte le migliori realtà cittadine, mettendo le basi per le prossime edizioni.

L’iniziativa, che ha il patrocinio della Regione Toscana, Comune di Livorno e Fondazione Livorno, è stata presentata a Palazzo Comunale dallo stesso Santomauro, alla presenza degli assessori Simone Lenzi (Cultura) e Giovanna Cepparello (Ambiente), nonché di protagonisti, partner, sponsor.

Per tutte le info sul programma e sulle prenotazioni degli eventi:

www.sullafelicitafestival.it

sullafelicitafestival@gmail.com

“Un talk con Concita De Gregorio, il concerto di Tonino Carotone, la domenica in bici e una giornata di pulizia delle spiagge, visite guidate e appuntamenti enogastronomici, nonché il mio nuovo spettacolo tutto da ridere ”, come annunciato dal suo ideatore Stefano Santomauro, sono alcune delle “perle” del programma, che sarà preceduto già dal 13 aprile da una campagna di affissioni sui muri cittadini dedicata a scatti rubati di felicità.

“La felicità non è un fatto privato, anzi, è contagiosa. Mi pare dunque prezioso – ha sottolineato l’assessore Simone Lenzi – che ci sia un festival della felicità in questo momento così difficile, nel quale stiamo uscendo da una pandemia e siamo entrati in una guerra. Ci auguriamo che se focalizziamo l’attenzione su questa emozione umana, veicolando sentimenti e spirito di felicità, anche chi sta accanto a noi possa esserne reso partecipe, contagiato”.

“E’ importante – ha rilevato l’assessora Giovanna Cepparello – che il concetto di felicità passi anche dalla cura e dalla tutela dell’ambiente che ci circonda. Per questo apprezzo particolarmente il fatto che in un festival con questo tema siano stati inseriti una giornata dedicata alla pulizia di una spiaggia in contemporanea con tutta Italia e all’apertura alle bici di grandi e bambini di strade per l’occasione finalmente liberate da auto e moto”.

Questo il programma.

Mercoledì 4 aprile 2022

ore 18

Tour Therapy

LA FORTEZZA VECCHIA e i suoi segreti, con saluto al sole e bagno sonoro

Sentirsi parte integrante di una comunità, tessere rapporti sociali soddisfacenti, conoscere la storia da cui si proviene e diventarne testimoni, sono dei modi per riuscire a potare a termine uno dei nostri più importanti doveri: essere felici. I “tour terapia” sono dei percorsi nei luoghi storici e significativi della città, accompagnati da una guida turistica e un operatore di discipline del benessere, dal nord walking al mindfulness passando dallo yoga.

La bellissima Fortezza Vecchia, incastonata nel centro storico di Livorno, è un dedalo di gallerie e antichi bastioni, dove la storia della nostra città si è intrecciata con battaglie e assedi nemici. Poco prima del tramonto, illuminati ancora dalle ultime luci del giorno, una guida turistica ci introdurrà ai misteri delle gallerie nascoste della fortezza e dei suoi anfratti meno conosciuti, mentre un’insegnate di Yoga ci aspetterà per fare insieme l’antico saluto al sole e depurarci dalle energie pesanti del giorno con un mistico “bagno sonoro”.

In collaborazione con Uovo alla Pop e Cliniche Plus Livorno

Evento inserito tra le iniziative proposte dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale in occasione della “Giornata Europa del Mare 2022” nell’ambito del programma Porto Aperto 2021-2022

Giovedì 5 maggio 2022

ore 16,30

Tour Teraphy

LA PASSEGGIATA DEI CAVALLEGGERI con Nord Walking

Partendo dalla antica spianata dei cavalleggeri, ovvero la moderna terrazza Mascagni, seguiremo quell’antico percorso che quest’ordine cavalleresco faceva per proteggere le nostre coste dagli attacchi nemici, arrivando fino al bellissimo Castello del Boccale. Sarà un modo per parlare della storia del nostro porto, passando da antichi lazzaretti a depositi di polvere da sparo, accompagnati da una guida turistica e un’insegnate di nord walking che ci introdurrà a questo particolare tipo di camminata “con le bacchette”: un modo per attivare in maniera delicata tutti i muscoli del corpo camminando!

In collaborazione con Uovo alla Pop e Cliniche Plus Livorno

ore 18

Palazzo dei Portuali Sala Conferenze, Piazza del Pamiglione 1-2 Livorno

Concita De Gregorio intervistata da Eva Giovannini

“Vivi come se il mondo fosse già quello che vuoi.” Concita De Gregorio scrive una lettera alla sé stessa del passato e alle ragazze che diventeranno donne. Le sue parole sono un filo potente e prezioso che unisce le generazioni. “Lettera a una ragazza del futuro” edito da La Feltrinelli è il pretesto per un’ intervista anche sulla ricerca della felicità. In collaborazione con La Feltrinelli di Livorno.

Venerdì 6 maggio 2022

ore 18,30

Tour Teraphy

LIVORNO L’ELEGANTE con Mindful Walking

Passeggiata rigenerativa alla scoperta della Livorno d’altri tempi, quando l’alta società europea veniva nella nostra città per i benefici bagni di mare o per costruire le sue moderne residenze estive. Partiremo dallo scoglio della regina e faremo a piedi parte della passeggiata a mare della città, passando dei bagni Pancaldi, il Grand Hotel Palazzo e visitando la bellissima villa Trossi-Uberti. Insieme alla guida storica un esperto di Mindful Walking ci insegnerà come camminare rigenerando i pensieri e le emozioni, attraverso tecniche di respirazione e controllo del flusso dei pensieri. In collaborazione con Uovo alla Pop e Cliniche Plus Livorno

ore 21,30

Teatro 4 Mori Livorno Via Pietro Tacca 16 Livorno

Stefano Santomauro in “Happy Days”

Un One Man Show da non perdere per il comico toscano che racconta, con la sua delicata cifra surreale, la ricerca della felicità in maniera cinica, originale e senza censura! Un testo scritto in collaborazione con Marco Vicari (autore per Sky Comedy Central) e l’attrice Daniela Morozzi (Lea un nuovo giorno, Rai 1). Spettacolo selezionato al Torino Fringe Festival 2022. In collaborazione con il Comune di Livorno Ufficio Cultura, Cinema Teatro 4 Mori, Grande Giove Aps.

Sabato 7 maggio 2022

ore 18

Tour Teraphy

IL CACCIUCCO, LE TRIGLIE ALLA MOSAICA E…L’ANTICA CUCINA LIVORNESE!

Tour eno-gastronomico con nutrizionista.

Un tour alla scoperta degli antichi sapori livornesi e le ricette antiche della nostra terra. Partiremo a piedi dalla venezia per visitare l’antica loggia del pesce, passeremo dal porto per vedere il moderno mercato ittico e finiremo al mercato delle vettovaglie, dove visiteremo i sotterranei affacciati sul fosso e degusteremo insieme ad un calice di vino locale uno speciale panino cacciuccato. Ci accompagnerà nel tour un esperto di nutrizione che elencherà i benefici della nostra alimentazione a base specialmente di pesce e dandoci alcuni consigli fondamentali per unire alla tradizione un sano modo di alimentarsi.

ore 22,30

The Cage Theater Via del Vecchio Lazzeretto 20 Livorno

Tonino Carotone in concerto

“E’ un mondo difficile: vita intensa, felicità a momenti e futuro incerto”. Nell’introduzione al fortunatissimo singolo ‘Me cago en el amor’ (ripresa anche in ‘Acabaràs como siempre’) la consapevolezza di un percorso irto di difficoltà e privo di sbocchi per chi non ama le regole, per chi segue valori umani autentici non mediati da retorica o da imposizioni mentali. Il talento di Tonino Carotone, menestrello dall’animo tormentato, in un concerto imperdibile.

In collaborazione con Associazione Culturale The Cage.

Domenica 8 maggio 2022

ore 7,00 a.m

LA TERRAZZA MASCAGNI all’alba con saluto al sole e bagno sonoro

Quando, a fine settecento, il mitico signor Baretti, console del regno di Sardegna, si mise a camminare nel punto dove adesso sorge la terrazza Mascagni, rimase colpito dal benefico vento marino che grazie ad una infusione di salsedine e iodio apriva i polmoni e rilassava i pensieri, decise così di aprire proprio qui il primo innovativo stabilimento per la salasso terapia. Da sempre la Terrazza Mascagni è il ritrovo dei livornesi che vengono a passeggiare assorti nei loro pensieri per rilassarsi e ritrovare serenità, noi lo faremo alle prime luci dell’alba, accompagnati da una guida turistica e da un insegnati di Yoga, parleremo di antiche storie e curiosi aneddoti, per poi fare il saluto al sole e iniziare la giornata con un depurante “bagno sonoro”. In collaborazione con Uovo alla Pop e Cliniche Plus Livorno

ore 9,30 – 13

Lungomare di Livorno, lato Sud

Domeniche in Bici

In occasione del Sulla Felicità Festival, il Comune di Livorno, propone una mattinata di chiusura del Viale Italia di Livorno per poterlo utilizzare liberamente a piedi o in bicicletta! Un modo semplice per godersi la città da un punto di vista diverso. La zona che sarà interessata è quella compresa da Barriera Margherita fino alla Rotonda di Ardenza.

ore 9,30

Spiaggia dei Tre Ponti, Viale di Antignano Livorno

Mattinata di Cleanup in contemporanea con tutta Italia

Un evento incredibile per il Sulla Felicità Festival: in contemporanea con tutta Italia una pulizia delle spiagge delle principali coste della penisola! Dalla Liguria, alla Sicilia, alla Sardegna, la Puglia, il Lazio e la Toscana oltre 30 associazioni hanno già aderito alla Giornata promossa dal Festival. Perchè la vera felicità è vera solo se condivisa.

Evento promosso da Sons Of The Ocean in collaborazione con Comune di Livorno Ufficio Ambiente, Aamps, Coop Unicoop Tirreno.

ore 17

Sala del Relitto Acquario di Livorno

Pesca il Pesce Giusto!

I bambini partecipanti simuleranno di essere attori della filiera del Pesce (pescatori, pescivendoli e cuochi) imparando a selezionare i pesci per taglia e stagione, arrivando a cucinare solo il pesce “giusto”: un’attività che pone nell’educazione e sensibilizzazione del largo pubblico, ed in particolare le giovani generazioni, alla conoscenza ed al rispetto dell’ambiente, in particolare quello marino.

Eventi Collaterali

Dal 12 aprile fino al 1 maggio 2022

La Bocca della Felicità

fa del tuo star bene un’opera d’arte

La tua bocca, la porta delle parole delle emozioni, della lingua e tutti i tuoi denti. Del sorriso, la bocca della verità. La tua bocca è felice quando. Cosa ti suscita felicita? Una canzone, il veder ridere gli altri, vederli cadere. Quale verità. Questo è un progetto partecipativo per raccontare la felicità con un video collettivo, massimo 30 secondi per un video rigorosamente verticale, rigorosamente anonimo dove inquadri la tua bocca (o al massimo il tuo naso) che fa che parla ride o sorride. Nella massima libertà. Ma felice. Se il tuo video è triste hai sbagliato festival.

Evento in collaborazione con Uovo alla Pop

Dal 4 all’ 8 Maggio 2022 dalle ore 19 in poi

presso il Centro Commercialo Naturale del Quartiere Venezia di Livorno

Sulla Felicità Food&Drink

Durante i giorni del Sulla Felicità Festival, presso i locali del Centro Commercialo Naturale del Quartiere Venezia di Livorno, potrete trovare cibo e drink creati ad hoc per il festival.

E INOLTRE…

Dal 13 Aprile 2022, Livorno

Piccoli Scatti Rubati di Felicità

La Campagna Pubblicitaria del Sulla Felicità Festival sarà un vero e proprio evento artistico, culturale e fotografico: abbiamo “rubato” 32 scatti di felicità a 32 soggetti che non sapevano di essere fotografati. Nell’era dei selfie e della felicità impacchettata e pronta all’uso, abbiamo voluto rendere “giustizia” alla felicità immortalandola in uno scatto da persone comuni. Sono loro i veri protagonisti del Festival!

Da un’idea di Stefano Santomauro in collaborazione con Fo.Li.Es di Giulia Barini.

Con il Patrocinio di Regione Toscana, Comune di Livorno, Fondazione Livorno

Powered by Grande Giove

Con il Contributo di:

Coop Unicoop Tirreno, Banca Credito Cooperativo di Castagneto Carducci, Cantina Pian Del Melo, Zaki Design, Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, Associazione The Cage.

Hanno collaborato:

Fo.Li.Es di Giulia Barini, Meteora di Raffaele Commone, Nobili Pubblicità, Dario Marzi Video

Partner:

Sons Of The Ocean, Uovo Alla Pop, Cliniche Plus, Acquario di Livorno, Cinema Teatro 4 Mori, La Feltrinelli di Livorno

