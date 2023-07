Home

Presentato Wonderland, in discoteca dai 13 ai 17 anni. sicurezza, inclusione e zero alcol

6 Luglio 2023

Livorno 6 luglio 2023 – Presentato Wonderland, in discoteca dai 13 ai 17 anni. sicurezza, inclusione e zero alcol

Il format di discoteca educativa per giovanissimi nato a Vicopisano, arriva ora a Precisamente Calafuria, con il sostegno del gruppo Giovani Imprenditori Confcommercio.

Al locale Precisamente a Calafuria parte Wonderland, il progetto di discoteca educativa che invita ragazzi e ragazze tra i 13 e i 17 anni a ballare e divertirsi in un ambiente sano e sicuro.

Ballare, fare amicizie, divertirsi senza i pericoli legati all’alcol. Questo format nasce lo scorso anno a Vicopisano da un’idea di El Ghlid Yassine, ex amministratore nel Comune di Calcinaia, coordinatore area minori Valdera, educatore, attore, scrittore e infine presidente del movimento politico nazionale Futuro è ora.

“Il progetto”, spiega l’ideatore stesso, “si basa su tre elementi: niente alcol, massima sicurezza ed educazione. La sua realizzazione ha già riscosso notevole successo tra i giovanissimi (e le loro famiglie che possono lasciare senza timore i figli in un ambiente adeguato alla loro età) e che conta non tanto di controllare, bensì di sostenere ragazze e ragazzi in un ambiente in cui possano divertirsi in modo sano”.

Leonardo Marradini, imprenditore del settore dell’intrattenimento, socio di Precisamente a Calafuria, nonché presidente del gruppo Giovani Imprenditori Confcommercio Livorno aggiunge:

“La presenza discreta di animatori e di operatori è una delle caratteristiche del progetto, che ha un carattere prettamente sociale e culturale. Gli operatori saranno a disposizione per sostenere i ragazzi e per indirizzare verso un divertimento consapevole, pronti a intervenire solo quando strettamente necessario. I ragazzi si sentiranno liberi di divertirsi. Nel periodo autunno-inverno l’esperienza di Calafuria verrà ripetuta la domenica pomeriggio nella discoteca nel Palazzo Grande””.

Il direttore provinciale Federico Pieragnoli ricorda che la Confcommercio provinciale, anche in collaborazione con quella nazionale, si è distinta in questi anni per l’impegno in favore del consumo consapevole dell’alcol, e più in generale per una movida sostenibile e responsabile, in particolare con il progetto “Bevi responsabilmente”, che ha coinvolto gli imprenditori di categoria ed ha avuto il riconoscimento delle autorità competenti.

“E’ un orgoglio per noi vedere che i semi che ci vantiamo di aver anche noi seminato, e portino i loro frutti nel bacino delle nostre imprese. Ringrazio El Ghlid Yassine per l’idea e Precisamente a Calafuria, anzi Wonderland, per averla portata sulla nostra costa. E’ un progetto degno di essere esportato in tutta la provincia di Livorno” afferma il direttore.

Lorenzo Nucci, consigliere del gruppo Giovani Imprenditori, apprezza molto il progetto e soprattutto il coraggio degli imprenditori che hanno raccolto l’esempio di Vicopisano: “La gestione di gruppi di minorenni in discoteca è complessa e delicata, ma Precisamente Calafuria ha accettato la sfida per coniugare gli scopi sociali del progetto all’imprenditorialità”.

Nella foto allegata: Luca Franciosi (coordinatore sindacale Confcommercio), Lorenzo Nucci (consigliere Giovani Imprenditori Confcommercio), Federico Pieragnoli (direttore provinciale Confcommercio), Leonardo Marradini (presidente provinciale Giovani Imprenditori Confcommercio), El Ghlid Yassine (coordinatore area minori Valdera, educatore, attore, scrittore e presidente del movimento politico nazionale Futuro è ora).

