Presentazione del libro “Amore2.Me” di Maria Cristina Scarno Salante: Una storia di trasformazione e rinascita

22 Giugno 2023

Presentazione del libro “Amore2.Me” di Maria Cristina Scarno Salante: Una storia di trasformazione e rinascita

Livorno 22 giugno 2023 – Presentazione del libro “Amore2.Me” di Maria Cristina Scarno Salante: Una storia di trasformazione e rinascita

Sarà un evento speciale e significativo quello che si terrà sabato 24 giugno alle ore 17.30 al Caffè Palcoscenico in via E. Mayer, 59 a Livorno. Maria Cristina Scarno Salante, autrice del libro “Amore2.Me”, presenterà il suo primo racconto, un’opera che nasce dalla sua profonda passione per la scrittura.

L’evento di presentazione è arricchito dal fatto che il ricavato sarà devoluto alla regione di Reggio Emilia, a cui è stato concesso il patrocinio per questa prima presentazione. Questo gesto rappresenta un grande onore per l’autrice e testimonia la sua volontà di contribuire al bene comune.

“Amore2.Me” rappresenta per Maria Cristina Scarno Salante un importante passo nel coltivare la sua passione per la scrittura, che l’ha accompagnata per tutta la vita. Fino ad ora, non ha avuto il coraggio di esprimere appieno le sue capacità, ma con questo racconto ha deciso di superare ogni dubbio e timore.

Il libro è dedicato al suo maestro di vita, Daisaku Ikeda, che le ha insegnato l’importanza di manifestare il proprio potenziale unico, indipendentemente dalle circostanze. Durante una fase di grande delusione sentimentale, l’autrice ha iniziato a scrivere questo racconto, trasformando così un momento di sofferenza in un’opportunità di crescita e scoperta di sé.

Ispirata dalle parole di Daisaku Ikeda, Maria Cristina Scarno Salante ha sperimentato come un grande male possa trasformarsi in un grande bene. Questa esperienza le ha permesso di conoscersi veramente e di apprezzare ogni singolo giorno della sua esistenza.

Attraverso la forza ritrovata, l’autrice ha scoperto anche la bellezza di una vita contributiva. Pertanto, le presentazioni del suo racconto saranno sempre legate a beneficenze per la protezione e il sostegno di tutti gli esseri viventi in situazione di fragilità.

L’evento di presentazione del libro “Amore2.Me” rappresenta non solo un momento di celebrazione della scrittura e della crescita personale di Maria Cristina Scarno Salante, ma anche un’occasione per contribuire al bene degli altri attraverso l’arte e la solidarietà.

Non mancate l’appuntamento con questa straordinaria storia di trasformazione e rinascita, che racchiude un messaggio di speranza e di valorizzazione del proprio potenziale unico. La presenza di Maria Cristina Scarno Salante renderà l’evento ancora più speciale, offrendo l’opportunità di conoscere da vicino l’autrice e scoprire il cuore e l’anima del suo primo racconto.

