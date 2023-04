Home

Livorno 20 aprile 2023 – Presentazione del libro “Biolab”, il mondo nascosto dei biolaboratori per produzione di armi biologiche

“Biolab”, di Franco Fracassi, 2022″Biolab”

Il libro è un viaggio nel mondo nascosto dei biolaboratori dove si producono armi biologiche e dove il rispetto per la vita umana in alcuni casi è del tutto assente. Un viaggio che ha come tappe fondamentali l’Ucraina e l’Italia.

La presentazione sarà domenica 23 aprile 2023 alle ore 16.30 al Centro Culturale Libertà, in Borgo Cappuccini 25, Livorno.

