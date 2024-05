Home

Presentazione del libro I mercanti e l'arcivescovo. L'affermazione dei greci ortodossi a Livorno

22 Maggio 2024

Livorno, 22 maggio 2024

Venerdì 24 maggio alle ore 16.30 nella Sala conferenze della Biblioteca Labronica – sezione Bottini dell’Olio si terrà la presentazione del libro I mercanti e l’arcivescovo. L’affermazione dei greci ortodossi a Livorno durante l’episcopato di Francesco Guidi (1734-1778) (Pisa, 2023) con l’autore Lorenzo Benedetti.

Saranno presenti Lucia Frattarelli Fischer, Umberto Cini e Paolo Cova.

Per tutto il corso dell’età moderna l’arcidiocesi di Pisa ha ospitato entro i propri confini, e soprattutto nella città portuale di Livorno, persone e gruppi professanti religioni diverse dalla confessione cattolica dominante: ebrei, islamici, ortodossi si sono insediati nel tempo sul versante tirrenico della Toscana ed hanno rappresentato per la Chiesa un motivo di allarme e un oggetto di costante controllo.

Il volume prende in considerazione la presenza dei greci ortodossi, di rito orientale e non in comunione con Roma, nel periodo dell’episcopato di Francesco dei Conti Guidi per indagare l’azione della Curia e l’operato degli ‘scismatici’ nella più complessa trama di relazioni con il potere civile locale e centrale, il pontefice e le altre ‘Nazioni’ stanziate nel porto.

Lorenzo Benedetti è dottorando di ricerca in Storia moderna presso il Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell’Università di Pisa. È membro di numerose società scientifiche ed ha all’attivo diverse pubblicazioni apparse in sedi editoriali nazionali e internazionali.

Le sue linee di ricerca si concentrano su questioni di storia religiosa negli Stati peninsulari in età moderna, sul governo politico ed ecclesiale della Toscana nel XVIII secolo e su teoria e prassi delle scienze storico-documentarie.

L’ingresso all’incontro è libero e gratuito.

Per informazioni Biblioteca Comunale Bottini dell’Olio Piazza del Luogo Pio 19 0586 824552