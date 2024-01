Home

Presentazione Valdarno-Don Bosco

13 Gennaio 2024

Presentazione Valdarno-Don Bosco

Livorno 13 gennaio 2024 – Presentazione Valdarno-Don Bosco

Neanche il tempo di metabolizzare il turno infrasettimanale che la Toscana Food Don Bosco deve nuovamente scendere sul parquet; la compagine guidata da Francesco Barilla, infatti, deve sale sul pullman con destinazione San Giovanni Valdarno dove l’attende la Synergy, già battuta all’andata al termine di un confronto emozionante.

La compagine rossoblu scende nella provincia aretina nel tentativo di tornare ad assaporare il dolce sapore dei due punti, che ormai mancano da qualche partita.

Centrare l’obiettivo non sarà semplice, sia per la probabile assenza degli infortunati Ciano e Deri, sia per la solidità del roster della Synergy.

Non inganni l’ultimo posto in classifica, con appena tre vittorie, il roster della formazione valdarnese è di tutto rispetto, nel quale spicca forse il miglior centro del campionato, quel Francesco Quaglia che vanta anni di esperienza in categorie superiori. Proprio Quaglia, con quasi 15 punti di media, è il miglior realizzatore della compagine guidata da Stefano Baggiani, nella quale viaggiano in doppia cifra anche Coppi (10,4 punti di media a partita) e Michelangelo Innocenti (10,3); riuscire a limitare l’impatto offensivo di questo terzetto è una delle chiavi della partita della Toscana Food Don Bosco e deve passare attraverso una ottima prova difensiva, come dicono le parole con cui il tecnico Francesco Barilla presenta il confronto:

“Avremo di fronte una compagine alla disperata caccia di punti, con un roster di ottimo livello, nel quale ci sono giocatori molto validi, come il lungo pivot Quaglia.

Per noi sarà un viaggio difficile, in un campo dove non è mai facile portare a casa la vittoria. Noi dovremo assolutamente cercare ad essere di nuovo noi stessi, facendo una grande partita sotto il profilo dell’intensità e della grinta”.

