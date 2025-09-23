Home

Presenze all’interno dell’ex Hotel Terme del Corallo, interviene il sindaco Salvetti

23 Settembre 2025

Livorno, 23 settembre 2025

“Abbiamo ricevuto alcune immagini che mostrano la presenza di persone all’interno dell’ex hotel Terme del Corallo.

Mesi fa abbiamo organizzato un sopralluogo chiedendo all’Istituto Vendite Giudiziarie, che ha la custodia dell’immobile, di consentire all’Amministrazione comunale e alla Questura di prendere visione della situazione.

In quella circostanza non furono rilevate tracce recenti di presenza di bivacchi, ma furono individuati alcuni potenziali accessi di cui fu chiesta la messa in sicurezza.

Evidentemente quanto messo in campo dalla proprietà non è sufficiente a scongiurare il rischio di intrusioni. In ragione delle segnalazioni ricevute, chiedo che siano ripristinate le misure di sicurezza necessarie ad evitare nuovi accessi e a rassicurare i residenti della zona, giustamente preoccupati”.

Lo dichiara il sindaco di Livorno Luca Salvetti a margine di una nota