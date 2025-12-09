Home

9 Dicembre 2025

Livorno 9 dicembre 2025 Presepe vivente nella Cripta dei Salesiani: i ragazzi del catechismo mettono in scena la Natività

Un pomeriggio di spiritualità, comunità e tradizione attende i fedeli e tutta la cittadinanza: sabato 13 dicembre, dalle 17 alle 20, la cripta della Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù – Salesiani di Livorno (Viale del Risorgimento 77) si trasformerà in una piccola Betlemme grazie alla rappresentazione della Natività con presepe vivente, realizzata dai ragazzi del catechismo insieme ai loro catechisti e agli animatori dell’oratorio.

Un’iniziativa semplice, ma dal forte valore educativo e simbolico, che nasce dal desiderio dei giovani della parrocchia di raccontare il mistero della nascita di Gesù attraverso il linguaggio immediato della teatralità, dei gesti e dell’ambientazione scenica. Il presepe vivente, infatti, non è solo una rappresentazione: è un invito a fermarsi, a ritrovare il senso autentico del Natale e a viverlo con quello sguardo di stupore che spesso, da adulti, si rischia di perdere.

I ragazzi, che si sono preparati nelle ultime settimane con impegno e entusiasmo, daranno voce e volto ai protagonisti del Vangelo, mentre i catechisti e gli animatori hanno curato allestimenti e coordinamento.

La scelta di ambientare l’iniziativa nella cripta del Sacro Cuore crea un’atmosfera particolarmente suggestiva: uno spazio familiare alla comunità che, per un giorno, diventa luogo simbolico di accoglienza e meditazione.

L’ingresso è libero, e l’evento è pensato per grandi e piccoli: famiglie, gruppi parrocchiali, curiosi o semplici visitatori che desiderano vivere un momento di pace e bellezza nel cuore del periodo natalizio.

Con questa iniziativa, i ragazzi dimostrano che la fede può essere anche creatività, partecipazione e testimonianza concreta: un modo per rimettere al centro il valore umano e spirituale del Natale, ricordando che dietro ogni festa c’è una storia che merita di essere raccontata.

La parrocchia invita tutti a partecipare. Una breve visita che può trasformarsi in un momento di raccoglimento e condivisione comunitaria.

