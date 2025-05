Home

18 Maggio 2025

Livorno 18 maggio 2025 Presidenza del Consiglio di Zona 2: Francesca Nori succede a Esteljano Zanaj*

E’ la giovane Francesca Nori la nuova Presidente del Consiglio di Zona 2, in cui, dal 2023, ricopriva l’incarico di Vicepresidente dello stesso. Il passaggio di testimone con l’ex Presidente, Estejano Zanaj (dimessosi settimane fa per motivi personali, pur rimanendo in carica come consigliere) non é stato pero’ automatico ma ha richiesto una nuova votazione da parte dell’assemblea dei componenti che, lo scorso 14 Maggio, le ha ufficialmente conferito la fiducia attraverso una nuova elezione interna.

Nori, 33 anni, diplomata in ragioneria, lavora come commessa per una nota catena di distribuzione, é mamma di due bambini ed é residente nel quartiere La Venezia insieme a suo marito.

Il Consiglio di Zona 2 comprende infatti, oltre al quartiere La Venezia, anche i quartieri Benci, Centro, Garibaldi, Magenta, Pontino, San Marco ed anche l’isola di Gorgona.

Si tratta del Consiglio di Zona nettamente più popoloso della Città, con oltre 30.000 abitanti, che certamente richiede un grande impegno e una certa costanza per raccogliere tutte le segnalazioni quotidiane dei residenti e farsi portavoce con il Consiglio Comunale e con la Giunta, nel pieno spirito della partecipazione decentrata.

Questo tuttavia non preoccupa la nuova giovane Presidente che, grata per la fiducia e consapevole della nuova responsabilità dichiara:

“Vorrei esprimere il mio più sincero ringraziamento ai consiglieri,ed anche al presidente uscente Esteljano Zanaj,che mi hanno conferito la loro fiducia eleggendomi Presidente del Consiglio di Zona 2. È per me un onore assumere questo ruolo, che eserciterò con grande senso di responsabilità, in sinergia con il Alessandro Battaglia, nuovo Vicepresidente, e con tutti gli altri consiglieri di zona 2, a servizio dei nostri quartieri di competenza, per essere un punto di riferimento e una portavoce attenta alle istanze dei residenti: dalla sicurezza alla raccolta differenziata, dai problemi della mobilità e dell’inquinamento fino a quelli della vita notturna.

Quando sarà possibile, saremo lieti di portare la nostra voce anche nelle commissioni consiliari, quando si discuterà dei nostri quartieri, per dare un contributo costruttivo a supporto dei consiglieri comunali e dell’amministrazione. “

