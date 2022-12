Home

Presidenzialismo e autonomia, un incontro con Vannino Chiti all’ex cinema Aurora

14 Dicembre 2022

Presidenzialismo e autonomia, un incontro con Vannino Chiti all’ex cinema Aurora

Livorno 14 dicembre 2022 Presidenzialismo e autonomia, un incontro con Vannino Chiti all'ex cinema Aurora

Vannino Chiti sarà mercoledì 14 dicembre alle ore 18 00 all’ex cinema Aurora in via Ippolito Nievo, ingresso libero.

Si svolgerà oggi pomeriggio alle ore 18 presso l’ex cinema Aurora in viale Ippolito Nievo (Ingresso libero) un incontro che verte su due temi al centro del dibattito politico e culturale:

presidenzialismo e autonomia differenziata. Il presidenzialismo è un sistema costituzionale che prevede l’elezione del presidente della Repubblica a suffragio universale e che attribuisce una larga autonomia rispetto al potere legislativo, tema di ampio respiro sulla costituzione del potere nelle attuali democrazie parlamentari. L’autonomia differenziata riguarda il sistema delle deleghe e delle competenze delle regioni in particolare nel settore dei servizi (sanità, scuola, trasporti, ecc..). Tali questioni assumono particolare rilievo in riferimento al dettato costituzionale e all’unitarietà delle politiche della nazione, in riferimento al tema della decentralizzazione dei poteri.

