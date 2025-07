Home

Presidio davanti Camp Darby per dire: No alla guerra, no al genocidio, no al riarmo – Sì alla pace, alla giustizia, alla solidarietà

14 Luglio 2025

Livorno 14 luglio 2025 Presidio davanti Camp Darby per dire: No alla guerra, no al genocidio, no al riarmo – Sì alla pace, alla giustizia, alla solidarietà

Rifondazione Comunista Federazione di Pisa, Circolo Legambiente Pisa e altre associazioni hanno organizzato per il 19 luglio 2025 alle ore 09:00 un presidio in via Livornese davanti a Tirrenia davanti alla base militare Camp Darby. Il presidio vuole esprimere il dissenso alla guerra, al riamo e al genocidio.

Questo il comunicato degli organizzatori:

“No alla guerra, no al genocidio, no al riarmo – Sì alla pace, alla giustizia, alla solidarietà

Camp Darby è un luogo dove ogni giorno passa la guerra. Convogli carichi di armi partono da qui per alimentare conflitti in tutto il mondo. Non è solo un deposito: è il simbolo di un sistema che sceglie la guerra per gestire le crisi, controllare le risorse, regolare i rapporti tra paesi, non con la ricerca di nuovi equilibri, compromessi, cooperazione, ma con la potenza distruttiva delle armi ed il sacrificio dei territori e delle comunità.

*Diciamo no alla guerra.*

La guerra è distruzione, morte, disumanizzazione. E’ espressione estrema del patriarcato, della volontà di dominio che si spinge fino all’annientamento dell’altro da sé. E’ distruzione del diritto internazionale, alimentata da logiche di potenza e interessi egemonici. E’ economia di guerra, nelle mani di poche grandi concentrazioni di capitale, contro i bisogni e i diritti della stragrande maggioranza delle popolazioni. La guerra è sempre un fallimento umano e politico.

*Diciamo sì alla pace.* Una pace concreta, che si costruisce tra le persone, attraverso la giustizia sociale e scelte che mettono al centro la vita. Una pace duratura che si realizza attraverso la smilitarizzazione e il disarmo dei territori. Diciamo sì alla riconversione a usi civili della base di Camp Darby, NO alla costruzione di nuove basi militari sul nostro territorio.

*Diciamo no al genocidio.*

Il genocidio del popolo palestinese si consuma ogni giorno sotto gli occhi di chi si dichiara impotente, ma continua a garantire armi e sostegno politico a Israele. Decine di migliaia di vittime, per lo più donne e bambini, centinaia di migliaia di feriti e dispersi, una popolazione affamata, bombardata, privata di ogni diritto.

Diciamo no alla cancellazione dei popoli, all’occupazione coloniale, all’annientamento di chi resiste.

*Diciamo sì alla solidarietà concreta tra i popoli.* Si alla cancellazione degli accordi economici e militari tra Italia ed Israele. Sì al diritto all’autodeterminazione, sì alla memoria, sì alla possibilità per ogni comunità di vivere, di esistere, di raccontare la propria storia senza essere schiacciata. Una solidarietà che si costruisce stando dalla parte di chi lotta per la libertà.

*Diciamo no al riarmo.*

Camp Darby è il segno di come i territori vengano piegati agli interessi del riarmo. La Toscana rischia di diventare un hub logistico militare della guerra globale. L’Italia continua ad aumentare la spesa militare sottraendo risorse a scuola, sanità, lavoro, ambiente. Ogni euro speso in armi è un euro rubato alla vita.

Il riarmo non è difesa: è un affare per pochi e un pericolo per tutti. I Paesi NATO hanno deciso, su richiesta degli Stati Uniti, di portare la spesa militare al 5% del PIL entro il 2035, mentre l’Unione Europea rilancia il piano “Readiness 2030”, con 800 miliardi di euro per il riarmo collettivo. Una corsa folle che sceglie la guerra come priorità.

Diciamo no alla sudditanza del governo del nostro paese e dell’Europa a questa follia.

*Diciamo sì a un investimento radicale per la vita.* Sì a scuole pubbliche e gratuite, a una sanità universale, a salari dignitosi, a politiche per la casa, al rafforzamento del welfare, per una vita libera e dignitosa per tutte e tutti. Sì a una vera transizione ecologica, la cui urgenza è evidente agli occhi di tutti, ma viene invece follemente svuotata e rinviata in nome del primato del riarmo. Sì a un’economia che metta al centro la cura delle persone, delle relazioni, della natura, non le armi.

*Il nostro no è netto, ma vogliamo ripartire dai nostri sì.* Vogliamo portare a Camp Darby le nostre voci, i nostri corpi, per affermare che un altro mondo è possibile e necessario. Sarà una giornata per costruire legami, come quelli con la lotta della ex-GKN per una reindustrializzazione dal basso e la riconversione ecologica.

*Il 19 luglio sarà una giornata per affermare obiettivi e valori opposti a quelli di chi vive di guerra. La guerra parte da qui. La pace deve partire da noi”

