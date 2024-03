Home

Presidio dei lavoratori del call center Konecta, alla manifestazione anche il sindaco Salvetti e l’assessore Simoncini

26 Marzo 2024

Il sindaco Luca Salvetti e l’assessore al Lavoro Gianfranco Simoncini hanno incontrato questa mattina le lavoratrici di Konecta, società che opera a Livorno, in presidio davanti la Prefettura, per potare loro la solidarietà dell’Amministrazione comunale.

“Siamo andati a portare l’impegno forte del Comune di Livorno a tutela dei posti di lavoro” ha dichiarato il sindaco Salvetti.

Parlando con le lavoratrici l’assessore Simoncini le ha informate dei contatti avuti nella mattinata odierna con Michele Beudò, responsabile dell’Unità di crisi della Regione Toscana per le vertenze aziendali, per concordare ulteriori iniziative dopo quanto emergerà al tavolo nazionale che si svolge oggi a Roma tra rappresentanti del governo, sindacati, Tim e aziende che lavorano in appalto per essa.

Già in programma un nuovo incontro in Regione, dopo quello di dieci giorni fa, al quale saranno invitati l’azienda e le organizzazioni sindacali.

“Il tavolo di oggi a Roma – ha sottolineato Simoncini – è molto importante perché il futuro dei lavoratori dei call center che operano in appalto per Tim è legato essenzialmente al mantenimento delle commesse di Tim che in questo momento sta portando avanti un’azione di riduzione complessiva delle commesse su tutto il territorio nazionale.

È pertanto necessario un impegno forte del Governo. Nell’incontro con la Regione valuteremo anche i temi relativi alla tutela del salario di queste lavoratrici che dai primi di giorni di aprile saranno in Fis (Fondo di integrazione salariale) ammortizzatore sociale di settore”.