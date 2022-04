Home

9 Aprile 2022

Presidio di Usb Livorno a levante in sostegno delle lavoratrici Sarni Oro

Livorno 9 aprile 2022

“Usb livorno ha organizzato nel tardo pomeriggio di ieri, presso il centro commerciale Levante, un presidio di protesta a sostegno delle lavoratrici di Sarni Oro. Questo il comunicato del sindacato:

“Sosteniamo le lavoratrici di Sarni Oro al Parco Levante. Venerdì 8 aprile ore 18:30 presidio di fronte al centro commerciale.

Qualche giorno fa l’Unione Sindacale di base, aveva pubblicato un comunicato di denuncia circa le condizioni di lavoro all’interno del punto vendita Sarni Oro al Parco Levante di Livorno.

Le commesse hanno recentemente subito diverse pressioni e contestazioni disciplinari per spingerle al licenziamento.

Le lavoratrici, tutte assunte con contratto di apprendistato profesionalizzante senza che vi sia alcun “tutor” aziendale presente in negozio, sono costrette a portarsi da casa saponi e carta igienica.

Inoltre negli ultimi mesi, senza che sia stata notificata una contestazione disciplinare dettagliata, le lavoratrici si sono viste decurtare in busta paga cifre considerevoli. 70/100 euro tutti i mesi.

Sembra che essendo le commesse delle vere e proprie “responsabili” dei vari settori all’interno del punto vendita (responsabili ma con contratto di apprendista) debbano rispondere in prima persona di qualsiasi ammanco, danno, o irregolarità nell’esposizione della merce.

Neanche di fronte alle richieste del sindacato la società proprietaria ha deciso di interrompere quella che potrebbe essere definita una appropriazione indebita.

Ci chiediamo se la società che gestisce il centro commerciale sia a conoscenza di questi comportamenti illegittimi da parte di Sarni Oro.

Sarà cura del nostro sindacato chiedere un incontro con i rappresentanti del Parco Levante.

Ma le condizioni di lavoro vissute da queste ragazze non sono tanto diverse da quelle di altre migliaia di lavoratori e lavoratrici del commercio e delle catene.

Anche per questo motivo USB ha deciso di organizzare un presidio, venerdì 8 aprile dalle ore 18:30, direttamente di fronte all’ingresso del centro commerciale Parco Levante di Livorno”.

Ieri, come redazione abbiamo contattato l’azienda ma il responsabile non c’era. Abbiamo lasciato i nostri recapiti ma al momento non abbiamo avuto ancora nessun contatto.

Appena l’azienda ci darà notizie in merito pubblicheremo anche la loro versione

