Preso a bastonate per rubargli uno zaino, arrestata 35enne livornese

4 Luglio 2021

Livorno 4 luglio 2021

Un uomo è stato preso a bastonate per rapinarlo dello zaino. Il fatto è accaduto nei pressi della stazione di Pisa intorno alle 03.30 di ieri

L’uomo, un tunisino di 45 anni è stato aggredito da una coppia in via Puccini

Il 45enne è stato colpito prima con un bastone, poi quando questo si è rotto dopo le ripetute botte inflittegli sulle spalle, è stato minacciato con una bottiglia rotta.

Grazie all’intervento di una pattiglia della polizia che era in zona, si è potuto scongiurare il peggio.

Grazie ad alcune testimonianze che indicavano agli agenti la direzione in cui la coppia era fuggita, la polizia è riuscita a rintracciacciare la donna e arrestarla, mentre invece l’uomo ha fatto perdere le tracce

La donna identificata per M.F., 35 anni di Livorno è stata trasferita nel carcere femminile di Sollicciano per rapina aggravata in concorso.

Il tunisino dopo essere uscito dall’ospedale per le ferite inflittegli alla schiena si è recato negli uffici della polizia per sporgere denuncia

