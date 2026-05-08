Prestarono aiuto alla popolazione Friulana, Salvetti consegna un riconoscimento a 25 livornesi
Livorno, 8 maggio 2026 Prestarono aiuto alla popolazione Friulana, Salvetti consegna un riconoscimento a 25 livornesi
Ricorre in questi giorni il cinquantesimo anniversario del devastante terremoto in Friuli Venezia Giulia, avvenuto il 6 maggio del 1976.
Da ogni regione e città italiana partirono soccorsi in aiuto delle popolazioni friulane. Da Livorno partirono dipendenti del Comune, di Aamps, di Amag (oggi Asa) e volontari della Società Volontaria di Soccorso.
Per ricordare questa partenza dalla nostra città, stamattina il sindaco Luca Salvetti ha ricevuto nella Sala delle Cerimonie chi ha portato i soccorsi, a cui ha donato una pergameta in ricordo del lavoro svolto a favore della popolazione friulana. Alcune pergamene sono state ritirate da familiari.
ASA (ex AMAG)
Ballini Sauro
Barrocu Claudio
Bonsignori Dante
Butori Roberto
Menicagli Luciano
Ramacciotti Aldo
Rossi Bruno
Torracchi Franco
Tozzi Mario
Società Volontaria di Soccorso
Pucci Bruno
Danero Franco
Nocchi Alfredo
De Simoni Gino
Basciello Raffaele
Avanzoni Ferdinando
Mantovani Giancarlo
Scardigli Alberto
Benifei Maurizio
Scotto Patrizio
Fatarella Dino
Comune di Livorno
Ceccarini Bruno
Fiorini Mario
Lazzerini Roberto
Michelucci Vinicio
AAMPS
Morgantini Franco
Alcune di queste persone sono decedute per questo la pergamena è stata ritirata da un familiare.
Nella ricerca di chi partì da Livorno per prestare aiuto in Friuli non è stato possibile reperire proprio tutti.