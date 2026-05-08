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Prestarono aiuto alla popolazione Friulana, Salvetti consegna un riconoscimento a 25 livornesi

Cronaca

8 Maggio 2026

Prestarono aiuto alla popolazione Friulana, Salvetti consegna un riconoscimento a 25 livornesi

Livorno, 8 maggio 2026 Prestarono aiuto alla popolazione Friulana, Salvetti consegna un riconoscimento a 25 livornesi

Ricorre in questi giorni il cinquantesimo anniversario del devastante terremoto in Friuli Venezia Giulia, avvenuto il 6 maggio del 1976.

Da ogni regione e città italiana partirono soccorsi in aiuto delle popolazioni friulane. Da Livorno partirono dipendenti del Comune, di Aamps, di Amag (oggi Asa) e volontari della Società Volontaria di Soccorso.

Per ricordare questa partenza dalla nostra città, stamattina il sindaco Luca Salvetti ha ricevuto nella Sala delle Cerimonie chi ha portato i soccorsi, a cui ha donato una pergameta in ricordo del lavoro svolto a favore della popolazione friulana. Alcune pergamene sono state ritirate da familiari.

ASA (ex AMAG)

Ballini Sauro

Barrocu Claudio

Bonsignori Dante

Butori Roberto

Menicagli Luciano

Ramacciotti Aldo

Rossi Bruno

Torracchi Franco

Tozzi Mario

Società Volontaria di Soccorso

Pucci Bruno

Danero Franco

Nocchi Alfredo

De Simoni Gino

Basciello Raffaele

Avanzoni Ferdinando

Mantovani Giancarlo

Scardigli Alberto

Benifei Maurizio

Scotto Patrizio

Fatarella Dino

Comune di Livorno

Ceccarini Bruno

Fiorini Mario

Lazzerini Roberto

Michelucci Vinicio

AAMPS

Morgantini Franco

Alcune di queste persone sono decedute per questo la pergamena è stata ritirata da un familiare.

Nella ricerca di chi partì da Livorno per prestare aiuto in Friuli non è stato possibile reperire proprio tutti.