Prestazioni deludenti US Livorno, Formisano sollevato dall’incarico

11 Novembre 2025

Livorno 11 novembre 2025

L’Unione Sportiva Livorno 1915 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra il mister Alessandro Formisano.

La decisione, maturata a seguito dei risultati deludenti delle ultime settimane, è stata presa al termine di un’attenta riflessione sulla necessità di ridare entusiasmo alla squadra e rilanciare il percorso tecnico in vista dei prossimi impegni.

La società ringrazia mister Formisano e il suo staff tecnico per il lavoro svolto con serietà e dedizione, augurando a tutti loro le migliori fortune professionali per il futuro.

Il momento impone unità, responsabilità e reazione.

Il Livorno è una storia, un’identità, una città che non si arrende mai. Adesso serve ritrovare, insieme, lo spirito che ha sempre contraddistinto questi colori e che deve tornare a essere la forza di questo gruppo.