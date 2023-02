Home

Cronaca

Prestazioni sanitarie urgenti e Percorso Pass Livorno, un servizio che funziona eccellentemente

Cronaca

4 Febbraio 2023

Prestazioni sanitarie urgenti e Percorso Pass Livorno, un servizio che funziona eccellentemente

Livorno 4 febbraio 2023

La lettera – “Prestazioni sanitarie urgenti e Percorso Pass, un servizio che funziona eccellentemente

Vi scrivo per ringraziare tutto il personale sanitario dell’ospedale di Livorno interessato dalle problematiche urgenti del paziente.

Ci si lamenta sempre, le cose non funzionano mai, ma quando vengono effettuate in modo celere e con professionalità e gentilezza spesso non si ringrazia mai dando tutto per scontato.

Avevo bisogno di due richieste urgenti da effettuare entro 10 giorni per una persona con disabilità, si trattava di una visita e di una radiografia.

Ho chiamato il personale del Percorso Pass dell’ospedale di Livorno spiegando la situazione. Il personale addetto al Percorso Pass dopo avermi chiesto l’invio delle richieste prescritte dal medico si è subito messo in moto.

Il giorno stesso ricevo una chiamata dal personale sanitario addetto al Servizio Pass che mi dava l’appuntamento dopo 7 giorni per la visita specialistica. Per la lastra mi dicevano di chiamare il Cup e poi di comunicargli la risposta.

Ho chiamato il Cup, l’operatore gentile e disponibile ha ascoltato quanto gli ho detto sulla situazione, e alla fine della chiamata telefonica mi riferiva di aver girato la prenotazione direttamente al reparto di radiologia e che mi avrebbero chiamato loro per la data dell’appuntamento.

Riporto quanto dettomi dal Cup all’operatore sanitario del percorso Pass e come risposta ottengo; “gli contatto io parlo col reparto e le faccio sapere”. Dopo un ora vengo ricontattato dal Servizio Pass e mi viene dato giorno ed orario. Con mia sorpresa l’appuntamento veniva fissato due giorni dopo.

La mattina della radiografia, siamo stati accolti da un radiologo molto professionale ma soprattutto in grado di relazionarsi con la persona con disabilità in modo da metterla a suo agio e tranquillizzarla.

Nel giro di una settimana abbiamo ottenuto le due prestazioni urgenti richieste alla Asl ed in più nella stessa giornata della visita specialistica urgente, in linea con la filosofia del Percorso Pass è stata effettuata anche una visita odontoiatrica con prescrizione ordinaria.

Un grazie a tutti gli operatori coinvolti per la loro professionalità”

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin