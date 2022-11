Home

“Presto inviteremo il ministro Salvini e i sottosegretari a conoscere i dossier sulla città”

4 Novembre 2022

Ghiozzi (Lega): "Porto ed autostrada Tirrenica saranno tra le priorità"

Livorno, 03 novembre 2022 – “Col giuramento del nuovo Governo, arrivano nuove opportunità anche per Livorno. La città non è più isolata. Se prima i ministeri ignoravano Livorno o erano in mano al PD, ora finalmente le cose sono cambiate.

E non è solo un cambio di persone, ma proprio un cambio di metodo di lavoro”.

Così in una nota il capogruppo Lega Carlo Ghiozzi, che prosegue:

“Mentre sino a qualche mese fa le istanze del territorio venivano ignorate, ora è possibile difenderle e portarle avanti senza che vengano abbandonate su qualche tavolo.

La Lega conta 5 ministri, 2 viceministri e 9 sottosegretari. Tutte persone valide che possiamo contattare da Livorno e interessare sui capitoli che contano per la città, a partire dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e dal viceministro Edoardo Rixi:

porto ed autostrada Tirrenica saranno tra le priorità, ma anche impatto ambientale, energia con gasdotti e piattaforme,

riconversione di Eni e problematiche sul lavoro in generale strettamente legate a questo nostro territorio che è stato riconosciuto quale “Area di crisi industriale complessa”.

Come capogruppo della Lega in Comune sarò sempre presente ed a disposizione sul territorio. Incontrerò tutti coloro che ritengono di dover segnalare cose importanti a Roma.

La Lega, anche qui, non sta a guardare e sta preparando – auspicabilmente col supporto di quanti più cittadini possibile – dossier informativi. Saranno inviati al governo per affrontare le criticità del territorio e avviare attività ispettive per quanto sinora è stato gestito male.

Terminato il breve periodo di configurazione dei ministeri e del Parlamento, sarà mia cura invitare ministri e sottosegretari qui a Livorno, per mostrar loro le potenzialità della città e le cose che vanno cambiate”.

