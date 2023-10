Home

31 Ottobre 2023

Presto tre nuovi defibrillatori a Rosignano, saliranno a 23 gli apparecchi salvavita nel territorio

Rosignano (Livorno) 31 ottobre 2023 –

Si trovano nelle strade e nelle piazze, in edifici scolastici e comunali. In totale sono 20 gli apparecchi pubblici salvavita presenti in tutte le sette frazioni del Comune di Rosignano. Allo stadio Ernesto Solvay come in biblioteca comunale e in tutte le scuole del territorio. Una lunga lista di defibrillatori ai quali presto se ne aggiungeranno altri 3, la cui gestione dal 2016 – grazie ad una convenzione con l’amministrazione comunale – fa capo all’Agenzia per lo sport di Rosignano.

“Prosegue l’impegno dell’Amministrazione Comunale – commenta il Sindaco Daniele Donati – in collaborazione con l’Agenzia dello Sport, le società e le associazioni di Rosignano nel dotare il territorio di apparecchi Dae. Come ben sappiamo, si tratta di strumenti fondamentali che possono salvare la vita delle persone e che è bene saper utilizzare. C’è ancora tanta strada da fare, sia sulla formazione che sulla presenza stessa dei defibrillatori. Ma sicuramente la direzione verso cui andare è quella giusta e i 20 dispositivi presenti sul nostro territorio ne sono la testimonianza”.

Da sette anni l’Agenzia per lo sport – tramite una ditta specializzata – si occupa periodicamente del controllo funzionale, del collaudo e della manutenzione di ogni dae presente sul territorio e mappato sulla rete del 118. “Negli ultimi 2 anni – spiega il presidente Riccardo Nannetti – ne abbiamo cambiati 14. Le donazioni infatti spesso tengono conto solamente del costo iniziale tralasciando le caratteristiche degli apparecchi per cui è capitato che in fase di collaudo non funzionassero più”.

Quindi un invito a tutti coloro che hanno in programma una donazione alla comunità: “Siamo a disposizione per consigliare i modelli più adeguati da acquistare, sostenibili e soprattutto gestibili. I costi infatti delle manutenzioni dei dae variano moltissimo. Spesso quelli donati non sono adatti alle effettive esigenze mentre il nostro obiettivo è offrire il miglior servizio possibile ai cittadini mantenendo sempre standard elevati”.

Oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria l’Agenzia per lo Sport di Rosignano si occupa anche della formazione gratuita delle persone. Oltre 120 quelle già formate in questi anni, tra il mondo scolastico e dell’associazionismo. E nuovi corsi sono in programma a breve, soprattutto in vista degli ulteriori 3 dae che l’amministrazione comunale farà installare in edifici pubblici. “Chiunque seguendo le istruzioni può oggi utilizzare un defibrillatore in autonomia – conclude Nannetti -. Durante i nostri corsi, tenuti sempre da personale tecnico abilitato; insegniamo però anche le tecniche di rianimazione cardiopolmonare che spesso sono quelle che salgono la vita”.

I 20 dae si trovano:

a Rosignano Solvay allo stadio comunale Ernesto Solvay, all’istituto alberghiero, all’Iti e all’Ipsia, alle medie Fattori, in piazza del Mercato (ingresso lato Polizia), alle scuole Europa in via del Popolo; all’asd Efesto (nel vialetto a fianco del distributore Esso Zagaglia), al centro culturale Le Creste e al Piccolo Hotel in via Rossini; a Castiglioncello due alle elementari Fucini e uno in piazza della Vittoria; Vada alle Novaro in viale Italia, all’agenzia immobiliare La Mazzanta in via Valle d’Aosta e in piazza Garibaldi; a Castelnuovo in piazza Gramsci; al Gabbro in piazza Democrazia e alla scuola Silvestro Lega in via delle Capanne; a Nibbiaia in piazza Mazzini.

