22 Ottobre 2023

Livorno 22 ottobre 2023 – Presunte dichiarazioni dipendenti ASA, Romiti presenta interrogazione

Il Consigliere Comunale Andrea Romiti ed ex-candidato a Sindaco presenta una interrogazione urgente sulla questione dei licenziamenti avvenuti poco tempo fa in ASA spa, in quanto a suo dire; “sembrerebbe che su qualche atto siano state inserite dichiarazioni che questi dipendenti hanno svolto alcuni “lavoretti” presso le abitazione private di figure importanti di ASA”.

Romiti dichiara:

“ASA spa, l’azienda che gestisce il servizio idrico e la rete gas a Livorno e nella provincia, nel mese di marzo 2023 applicò una sanzione disciplinare a nove dei suoi dipendenti del reparto Fognature, che a seguito di alcuni pedinamenti risultavano o a casa propria oppure a svolgere altre attività per conto di privati.

Ricordiamo le parole del presidente avv. Taddia sulla stampa locale dove echeggiarono frasi roboanti come: “Sono il segnale di non voler tollerare comportamenti non conformi e sono nel rispetto dei dipendenti ASA che lavorano con sacrificio e dedizione” oppure quelle del Sindaco : “Il lavoro è un valore imprescindibile come il rispetto delle regole”.

Questa interrogazione viene presentata per fare chiarezza su alcuni fatti che ci sono stati rappresentati da alcuni cittadini, e cioè che tra i beneficiari dei “lavoretti” effettuati dai dipendenti venissero effettuati a casa di alcuni Dirigenti e Funzionari di ASA spa oppure presso feste di partito, o anche attività produttive riconducibili ai richiedenti.

Il fatto ancor più grave, perchè si configurerebbe un “reato ambientale”, è che questi liquami non fossero poi smaltiti in materia idonea, perché raccolti senza autorizzazione, e quindi riversati nelle fognature.

Il nostro auspicio e che queste voci siano false,

ma se così non fosse, la vicenda assumerebbe una piega grottesca, una azienda “Ambientale” che non rispetta l’Ambiente? Ma gli amministratori ed il loro controllo dove sarebbe stati nel momento in cui i Dirigenti utilizzavano ASA per scopi propri? E inoltre, questi lavori effettuati a manifestazioni di partiti, venivano regolarmente fatturate?

Auspicando che si tratti solo di voci, gradiremo avere delle risposte veritiere e non come quando i dirigenti ASA ci dissero che il costo dell’Acquisto di LIRI non sarebbe stato addebitato in tariffa a carico dei cittadini, cosa su cui sono poi stati smentiti da Autorità Idrica Toscana e a pagare per tale acquisto siamo noi cittadini.”

