27 Giugno 2024

Livorno 27 giugno 2024 – Pretende birra e cibo senza pagare, inveisce contro chiunque, interviene la polizia

La polizia è intervenuta verso le 11 di iri mattina nella centrale piazza Cavour su segnalazione al numero unico di una persona molesta

Secondo una prima ricostruzione dei fatti sembrerebbe che uomo avesse preteso birra e cibo senza pagare, pretese che avrebbe ripetuto più volte. Dei clienti del bar gli avrebbero pagato la birra, poi l’uomo sarebbe uscito dal locale per consumare in strada per poi rientrare e pretendere altro senza pagare. Al diniego degli avventori l’uomo avrebbe iniziato a inveire contro le persone dietro il bancone, con quelle nel locale e una volta uscito dal locale, contro i passanti

Una volta giunti sul posto gli agenti della volante hanno trovato il soggetto che stava ancora inveendo contro chiunque. Portato in Questura per l’identificazione è risultato essere un giovane di 29 anni di origine tunisina. Il 29enne è stato multato per ubriachezza molesta