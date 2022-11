Home

Prevenzione diabete, tre appuntamenti nel mese di novembre

11 Novembre 2022

Livorno, 11 novembre 2022 – Entra nel vivo la campagna di sensibilizzazione contro il diabete “Forse non sai che” con tre importanti e significativi appuntamenti: sabato 12 novembre dalle ore 9.30 al Parco del Levante con la “Giornata di Screening” rivolta a tutta la popolazione con i controlli gratuiti di glicemia, pressione arteriosa e rischio paradontopatie presso la Farmacia del Levante con l’ausilio degli operatori dell’U.O. Diabetologia dell’Ospedale di Livorno, e con punti informativi gestiti dalle Associazioni Pazienti Diabetici e dai LIONS Livorno Porto Mediceo e Livorno Host.

Domenica 13 novembre alle ore 9.30 partenza da Piazza del Luogo Pio con la “Camminata turistico-salutare” per le Vie della Venezia in collaborazione con l’U.O. Medicina dello Sport e l’Ass. Gruppi in Cammino; agli allievi del percorso di studio Economia/Turismo dell’ISS Vespucci-Colombo il compito di illustrare ai partecipanti il valore artistico, architettonico, culturale di questo quartiere storico di Livorno.

Infine lunedì 14 novembre GIORNATA MONDIALE DEL DIABETE, celebrata in tutto il mondo con l’illuminazione di blu dei monumenti più significativi, anche a Livorno, a cura dell’Amministrazione Comunale, potremo vedere il Palazzo del Municipio, il Cisternino di Città, i 4 Mori, la Cupola di Santa Giulia dell’ospedale e il Gazebo alla Terrazza Mascagni colorarsi di blu, simbolo mondiale del diabete.

Sempre presso il Gazebo alle ore 18, da parte dei soci dell’Associazione Giovani Diabetici, avverrà il lancio simbolico in cielo di palloncini blu messi a disposizione come ogni anno dalla Farmacia San Jacopo.

Si ricorda infine che per tutto il mese di novembre, presso le varie Farmacie di Livorno, potrà essere controllata gratuitamente la glicemia e la pressione arteriosa.

